Inflationsausgleich: Was Pools und Verbünde ihren Mitarbeitern zusagen

20.12.2022 – Die meisten Versicherer zahlen nach den Gesprächen der Tarifpartner 2.000 Euro als Kompensation an ihre Arbeitnehmer. Die Maklerpools und- verbünde gehen sehr unterschiedlich mit der Vorlage der Regierung um. Wie Blau direkt, Charta, Fonds Finanz, JDC, Netfonds und Vema das Thema anpacken und ihre Belegschaften entlasten wollen.

Unternehmen können ihren Mitarbeitern seit dem 26. Oktober freiwillig bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei zukommen lassen. Diese sogenannte Inflations-Ausgleichsprämie hat die Bundesregierung angestoßen, um Erwerbstätige finanziell zu unterstützen.

Was Versicherer für Innen- und Außendienst auf den Tisch legen

Die Zahlung der freiwilligen Zulage beschäftigt auch die Versicherungsbranche. Anfang Dezember trafen sich die Vertreter des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi).

Thema der Gespräche waren der geltende Tarifvertrag und die Inflations-Ausgleichsprämie. Ergebnis: Die Höhe des Ausgleichs beträgt 2.000 Euro für alle Beschäftigten. Die Angestellten im Außendienst profitieren erstmals von Einmalzahlungen ihres Arbeitgebers. Die tariflichen Konditionen wurden angepasst (VersicherungsJournal 5.12.2022).

Bereits im Vorfeld der Gespräche legten sich die Allianz Gruppe, die Axa Konzern AG und die Zurich Gruppe Deutschland auf eine Linie fest, was die Zahlungen an die Belegschaften angeht (24.11.2022).

Was Fonds Finanz und Netfonds zahlen

Wie aber sieht es bei Maklerpools und -verbünden aus? Worauf können sich die Mitarbeiter dieser Akteure einstellen? Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH positionierte sich als erster Pool. Im Oktober sicherte die Geschäftsführung die Inflations-Ausgleichsprämie „der Belegschaft im Innendienst sowie festangestellten Mitarbeitern aus dem dezentralen Vertrieb zu“ (22.11.2022).

Auch die Netfonds AG wird ihre Beschäftigten unterstützen: „Wir werden unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Inflationsprämie auszahlen. Dies betrifft alle Gesellschaften der Netfonds-Gruppe“, teilte die Gesellschaft mit.

Die Hamburger zahlen jeweils in den Monaten Dezember 2022 und Januar 2023 einen Höchstbetrag von 400 Euro. Von diesem Betrag ausgehend wird pro Mitarbeiter anteilig je nach Arbeitsverhältnis (Vollzeit, Teilzeit, Werkstudent, geringfügige Beschäftigung) die Inflationsprämie ausgezahlt. Auch neue Kollegen sollen davon nicht ausgeschlossen werden.

Wir gehen davon aus, dass es zu keinem baldigen Rückgang der Preise kommen wird und deshalb eine dauerhafte Erhöhung des Gehalts an unsere motivierten Mitarbeiter angezeigt war. Vema Versicherungsmakler Genossenschaft

Vema erhöht Gehälter außerplanmäßig

Auch andere Firmen sind bereit, einen Obolus zu zahlen. Die internen Beratungen finden aber teilweise bis kurz vor Weihnachten hinter verschlossenen Türen statt. Die Beschäftigten sollen bei einigen Unternehmen erst im Januar über die Höhe und den Zeitpunkt der Zahlungen informiert werden.

Klare Kante zeigte auf Nachfrage die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. Der Verbund „hat auf die Preissteigerungen frühzeitig reagiert und bereits vor den Beschlüssen zur Inflationsausgleichs-Prämie das Gehalt für alle Vollzeitkräfte außerplanmäßig ab August 2022 um 200 Euro dauerhaft erhöht“, teilten die Franken mit.

Teilzeitkräfte bekamen die außerordentliche Gehaltserhöhung anteilig, Auszubildende erhielten 100 Euro mehr. „Wir gehen davon aus, dass es zu keinem baldigen Rückgang der Preise kommen wird und deshalb eine dauerhafte Erhöhung des Gehalts an unsere motivierten Mitarbeiter angezeigt und notwendig war“, heißt es weiter.

Zum April jeden Jahres werden die Löhne in Heinersreuth angepasst. Auch im neuen Jahr steht dieser Punkt im Frühjahr wieder auf der Agenda. „Wir werden deshalb im April 2023 das Ganze zusammen mit unserem Mitarbeiterbeirat bewerten.“ Durch die dauerhafte Anpassung der Gehälter gehe die Regelung über die Regelung von Verdi und Arbeitgeberverband hinaus, unterstreicht die Genossenschaft.

In weiteren Gesprächen wurde die Übereinkunft getroffen, dass der verbleibende Betrag über den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 aufgeteilt ausgezahlt werden soll. Blau direkt

Blau direkt teilt Zahlung von 3.000 Euro auf

Die Blau direkt GmbH & Co. KG hat bereits erste Teilbeträge der Prämie für den Inflationsausgleich an ihre Beschäftigten bereits ausgezahlt. Alle Vollzeit-, Teilzeitbeschäftigten und Azubis erhielten in den Monaten Oktober, November und Dezember jeweils 300 Euro.

„In weiteren Gesprächen wurde die Übereinkunft getroffen, dass der verbleibende Betrag über den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 aufgeteilt ausgezahlt werden soll, um schnell und unkompliziert zu agieren“, erklärt die Personalchefin Nele Fregin auf Nachfrage.

Das heißt, in den kommenden 24 Monaten erhalten die Mitarbeiter pro Monat 87,50 Euro zusätzlich. Insgesamt entspricht das 2.100 Euro für 2023 und 2024. Die Zahlung erfolge unabhängig vom Eintrittsdatum.

Mit dem Dezember Gehalt erhalten alle Mitarbeitenden 1.000 Euro Inflationsausgleich ausbezahlt. Charta Börse für Versicherungen

JDC plant noch Geschäftsjahr 2023, Charta pocht auf soziale Verantwortung

Auch den Kollegen in Düsseldorf ist „in schwierigen Zeiten der Zusammenhalt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr wichtig“, wie die Charta Börse für Versicherungen AG erklärt. Das Unternehmen sei sich „der sozialen Verantwortung bewusst und hat bereits im laufenden Jahr einen guten Teil der Inflation durch Gehaltserhöhungen kompensiert“.

Weiter nutze Charta die Vorlage der Bundesregierung für finanzielle Zuwendungen. „Mit dem Dezember-Gehalt erhalten alle Mitarbeitenden 1.000 Euro Inflationsausgleich ausbezahlt.“

Unklar ist die Lage noch im Süden: Die Jung, DMS & Cie. AG (JDC) könne die Anfrage noch nicht beantworten. „Denn wir sind aktuell in der Jahresplanung für 2023, die dann noch mit dem Aufsichtsrat abgestimmt werden muss. Zudem warten wir das Jahresendergebnis für das Unternehmen ab und können daher in der aktuellen Situation keine definitiven Aussagen treffen“, erklärte der Pool.