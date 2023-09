HDI-Berufe-Studie: Die Stimmung unter den Arbeitnehmern war selten schlechter

22.9.2023 – Gerade bei den 30- bis 44-Jährigen zeigen sich Ermüdungserscheinungen, wenn es um den Job geht. Um diesen Tiefpunkt zu überwinden, müssen Arbeitgeber mit Benefits deutlich nachbessern, wie die Berufe-Studie 2023 des HDI zeigt.

Die Bindung zum Job und zum Arbeitgeber ist nach der Coronakrise auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Das hat verschiedene Gründe: Fachkräftemangel, der Generationswechsel in der Belegschaft und hausgemachte Probleme der Unternehmen, was die Personalarbeit betrifft. Das belegt die „HDI Berufe-Studie 2023“.

Die Auswertung haben die HDI Versicherungen jetzt zum fünften Mal durchgeführt (VersicherungsJournal 3.9.2021, 15.12.2020, 11.2.2020). Für die aktuelle Untersuchung befragte die Yougov Deutschland GmbH im Auftrag des Versicherers bundesweit 3.864 Erwerbstätige ab 15 Jahren in den Monaten Mai und Juni.

Jeder zweite würde wegen eines schlechten Chefs kündigen

Nach der Pandemie scheint die Stimmung in vielen Unternehmen düster zu sein. Rund 50 Prozent der befragten Beschäftigten fehlt eine Perspektive, sie vermissen Chancen für den nächsten Karriereschritt. 44 Prozent fühlen sich vom Arbeitgeber nicht gefördert und 31 Prozent kritisieren die steigende Arbeitsbelastung aufgrund von Personalmangel.

14 Prozent sind bereits auf der Suche nach einem neuen Job.

Auch das Verhältnis zum Vorgesetzten ist angeschlagen. Jeder zweite Angestellte würde wegen Auseinandersetzungen mit einem schlechten Chef kündigen. Interessant: Die Höhe des Gehalts spielt bei der Bereitschaft zu kündigen keine Rolle.

Ermüdungserscheinungen bei den 30- bis 44-Jährigen

Die Identifikation mit dem Job lässt deutlich nach. Zum ersten Mal sagen weniger als die Hälfte aller Erwerbstätigen in Deutschland, dass ihnen „der Beruf viel bedeutet“ (47 Prozent). „Das ist der niedrigste Wert seit Start der jährlichen HDI-Berufe-Studie 2019“, betont der Versicherer.

Gerade die Berufsbindung der 30- bis 44-Jährigen sei inzwischen die niedrigste aller Generationen. Nur rund jeder Dritte (37 Prozent) will hier beispielsweise noch der Aussage zustimmen, „dass einen Beruf auszuüben, mir mehr bedeutet als damit Geld zu verdienen“. Das sei der niedrigste Wert im Altersvergleich.

Auch die Auswertung aus dem Vorjahr hatte die Bindung und Identifikation mit dem Beruf untersucht. Gewisse Tendenzen waren bereits erkennbar. Die Ergebnisse der Studie 2022 legten bereits nahe, dass die Bedeutung des Arbeitslebens abnimmt. Gerade jungen Beschäftigten ist eine bessere Work-Life-Balance wichtig (28.9.2022).

Arbeitgeber müssen nachbessern

Wie können Arbeitgeber gegensteuern, um die Stimmung zu verbessern und Mitarbeiter im Unternehmen zu halten? Auf diese Frage geben die Befragten Antworten und zeigen konkrete Maßnahmen auf:

46 Prozent der Beschäftigten nennen eine höhere Entlohnung;

die Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich (30 Prozent) und

25 Prozent wären zusätzliche Leistungen wie eine betriebliche Altersversorgung oder spezielle Bonussysteme wichtig.

Vier-Tage-Woche wird zum Zankapfel

Die Vier-Tage-Woche, noch dazu bei gleichem Geld, ist heftig umstritten (3.7.2023). Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) vertritt zu diesem Thema eine eindeutige Position: „Die Vier-Tage-Woche steht in unserer Branche nicht auf der tarifpolitischen Agenda.“ (10.5.2023).

Seit qualifiziertes Personal in fast allen Branchen fehlt, gibt es aber einen Wandel vom Arbeitgeber- in Richtung Arbeitnehmermarkt.

Der Fachkräftemangel ist inzwischen im Herzen der deutschen Wirtschaft angekommen. Jens Warkentin, Vorstandschef von HDI Deutschland

„Der Fachkräftemangel ist inzwischen im Herzen der deutschen Wirtschaft angekommen und wird sich in den kommenden Jahren durch das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge noch verstärken. Das stellt Unternehmen vor gewaltige Herausforderungen in puncto Leistungsfähigkeit, Prozesssicherheit und Kundenservice“, so Jens Warkentin, Vorstandschef von HDI Deutschland.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: HDI)

Nach Renteneintritt weiterarbeiten?

Um dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen, müssen Firmen qualifizierte Mitarbeiter überzeugen, nach dem Rentenalter weiterzuarbeiten. Wie soll das funktionieren?

Für ein höheres Gehalt würden 26 Prozent diese Option in Betracht ziehen. Eine Vier-Tage-Woche nennen 25 Prozent als Bedingung, um nach dem gesetzlichen Rentenalter weiterzuarbeiten.

Für 25 Prozent kommt Arbeiten im Rentenalter nicht in Frage. Eine hohe Bereitschaft, ihrem Job im Alter weiter nachzugehen, signalisieren dagegen Beschäftigte der IT-Branche (82 Prozent).

Auch Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzdienstleistung, Rechnungswesen und Steuerberatung können sich Arbeit im Ruhestand vorstellen (70 Prozent). Der Bundesdurchschnitt liegt bei 67 Prozent. Am unteren Ende stehen Mitarbeiter aus Hauswirtschaft und Erziehung (57 Prozent).