Gothaer zur Personalplanung: „Wir brauchen alle Menschen in beiden Unternehmen“

31.7.2024 – Die NAG geht von einem Personalabbau im Zuge des Zusammenschlusses von Gothaer und Barmenia aus und fordert „deutlich verbesserte Angebote“ für die Beschäftigten. Aus Sicht der Gothaer sind die Befürchtungen vollkommen unbegründet. Die Fusion sei auf gemeinsames Wachstum ausgerichtet. Dafür brauche man alle Mitarbeiter, heißt es in Köln.

Die Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) hat die Vorstände der Barmenia Versicherungen und der Gothaer Versicherungen angesichts der bevorstehenden Fusion der beiden Gesellschaften (VersicherungsJournal 26.7.2024) zu einer besseren Absicherung der Beschäftigten aufgefordert.

Gaby Mücke (Bild: NAG)

Die bisher von den Arbeitgebern angebotenen Schutzzusagen seien bei Weitem nicht ausreichend, heißt es in einer Pressemitteilung der kleineren und bislang nicht tariffähigen Interessensvertretung (19.10.2022). Der angebotene Kündigungsverzicht von drei Jahren reiche weder zeitlich noch inhaltlich, um den Beschäftigten einen wirklichen Schutz zu bieten.

Schutz vor Änderungskündigungen

„Die Beschäftigten brauchen insgesamt einen Schutz nicht nur vor Beendigungskündigungen, sondern in gleicher Weise auch vor ortsändernden Änderungskündigungen. Denn wenn man ungewollte Ortsänderungen nicht mitmachen kann, verwandeln sich solche Änderungskündigungen in Beendigungskündigungen“, wird die Vorsitzende Gaby Mücke zitiert.

Darüber hinaus müsse auch an die Standorte außerhalb der Direktionen gedacht werden. Eine Standortgarantie müsse sich unbedingt auf alle Vertriebs- und Verwaltungsstandorte und nicht nur auf Wuppertal und Köln erstrecken.

NAG fordert deutlich verbesserte Angebote

Die NAG fürchtet, dass Arbeitsplätze wegfallen werden. Aus der Erfahrung würden bei einer Fusion aus eins und eins niemals zwei, wird berichtet. Naheliegenderweise werde nicht jede Doppeltätigkeit, etwa in Stabsstellen, der IT, dem Vertrieb oder vielen anderen Bereichen, aufrechterhalten.

Am Anfang brauchen die Unternehmen oft Mann und Maus. Aber nach einigen Jahren kommt dann der Personalabbau. Gaby Mücke, Vorsitzende der NAG

Dabei sei es oft so, dass sich die Synergieeffekte erst einige Jahre nach der Fusion ergeben würden und gehoben werden sollten. Dann käme der Personalabbau. „Am Anfang brauchen die Unternehmen oft Mann und Maus“, so Mücke. „Aber nach einigen Jahren kommt dann der Personalabbau.“ Deshalb seien die bisher angebotenen drei Jahre viel zu kurzfristig.

Auch kulturelle Unterschiede etwa oder die unterschiedlichen Regelungswelten und -tiefen bei Betriebsvereinbarungen müssten mit dem Blick auf den Vorteil der Beschäftigten vereinheitlicht werden.

„Um die Beschäftigten mitzunehmen und sie wirklich mit Zuversicht auf die neue Unternehmenswelt blicken zu lassen, müssen die Vorstände den Betriebsräten deutlich verbesserte Angebote unterbreiten“, fordert die NAG-Vorsitzende.

Gothaer sieht keinen Grund zur Sorge

Eine Sprecherin der Gothaer erklärt auf Nachfrage, dass die angesprochenen Befürchtungen aus Sicht ihres Unternehmens vollkommen unbegründet seien.

„Schon mit der ersten Vorstellung unserer Pläne zum Zusammenschluss mit der Barmenia im September letzten Jahres haben wir für alle Mitarbeitenden eine Beschäftigungsgarantie von drei Jahren angekündigt. Diese soll ab dem Tag eins als gemeinsames neues Unternehmen gelten“, sagt sie.

Wir haben sehr klar kommuniziert, dass beide der aktuellen Hauptsitze in Köln und Wuppertal erhalten bleiben sollen und niemand umziehen muss. Sprecherin der Gothaer

Ebenso habe man sehr klar kommuniziert, dass beide der aktuellen Hauptsitze in Köln und Wuppertal erhalten bleiben sollen und niemand umziehen müsse.

Weitere Details nach der Fusion

„Es ist vielmehr so: Der Zusammenschluss zwischen Barmenia und Gothaer ist auf gemeinsames Wachstum ausgerichtet. Dafür brauchen wir alle Menschen in beiden Unternehmen. Wir haben schon heute Schwierigkeiten, alle offenen Stellen zu besetzen“, so die Sprecherin.

Aktuell beschäftigt nach ihren Angaben die Gothaer rund 5.000 Mitarbeiter, die Barmenia 2.600. Zu weiteren Details der Personalplanung werde man sich aus rechtlichen Gründen erst nach einem erfolgreichen Zusammenschluss mit der Barmenia äußern können.