Ex-Chef schwärzt ehemalige Mitarbeiterin beim neuen Arbeitgeber an

17.10.2022 – Nachdem eine Angestellte ihren Job gekündigt hatte, tätigte ihr ehemaliger Arbeitgeber diffamierende Anrufe bei ihrer neuen Firma. Daraufhin entbrannte ein Streit, der schließlich vor Gericht landete. Die zum Teil haltlosen Anschuldigungen dienten nach Ansicht des Richters dazu, die Ex-Beschäftigte schlecht zu machen, und verletzten darüber hinaus das Persönlichkeitsrecht der Frau.

Darf ein ehemaliger Arbeitgeber selbstständig auf den neuen Chef einer ehemaligen Mitarbeiterin zugehen, um ihn vor deren Verhalten zu warnen? In dem Fall einer Pflegekraft, der vor dem Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz verhandelt wurde, lautet die Antwort: nein. Das belegt das Urteil vom 5. Juli 2022 (6 Sa 54/22).

Vorgeschichte: Es begann mit einer Kündigung

Die Klägerin und ehemalige Beschäftigte kündigte ihr Arbeitsverhältnis am 30. April 2021 zum 31. Mai. Die Antwort des Arbeitgebers folgte postwendend: Am 3. Mai focht das Unternehmen den gesamten Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täuschung an. Die Begründung: Beim Vertragsabschluss im Januar sei die Pflegekraft bereits seit mehreren Monaten arbeitslos – anders, als von ihr behauptet.

Die Frau gab beim damaligen Bewerbungsgespräch an, sich noch in Anstellung zu befinden. Sie war aber bereits seit September nicht mehr dort beschäftigt gewesen, argumentierte die beklagte Partei. Es folgten die fristlose Kündigung, die Frage um das Mai-Gehalt und Behauptungen um Pflichtverletzungen während der Anstellung.

Geschäftsführer greift zum Telefon

Gleich mehrmals griff der Geschäftsführer der ehemaligen Firma der Klägerin zum Telefon, um den neuen Arbeitgeber auf die Verfehlungen der Ex-Beschäftigten aufmerksam zu machen. So erklärte er erneut, dass die Pflegekraft bei ihrem Lebenslauf gelogen und sich damit besser dargestellt habe.

Zudem solle es im Laufe ihrer Arbeit als „Leitende Fachkraft Gesundheitswesen für den Geschäftsbereich Alltagspaten“ zu mehreren Verfehlungen gekommen sein. Die Frau habe beim Schreiben von Dienstplänen aufgrund mangelnden Könnens ihren Mann um Hilfe gebeten und damit gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Dieser Vorwurf wurde jedoch ausgehebelt, da die Pläne keine sensiblen Daten erhalten.

Abmahnungen waren nicht ausgesprochen worden

Der Geschäftsführer behauptete auch, dass seine ehemalige Mitarbeiterin mehrmals der Arbeit fernblieb, um sich um private Angelegenheiten zu kümmern. Hierzu gab es allerdings keine Beweise.

Zudem habe sie in ihrer Funktion die Anweisung von verbotenen Pflegeleistungen erteilt. Genauer: Sie habe Pflegekräfte angewiesen, einen Kunden unter anderem zu füttern, obwohl nur „Alltagsbegleitung“ gestattet sei. Abmahnungen gegenüber der Frau wurden allerdings in der gesamten Zeit nicht ausgesprochen.

Sehr genaue Abwägung ist zu treffen

Grundsätzlich sei es ehemaligen Arbeitgebern erlaubt, den neuen Chef über die Arbeitnehmer zu informieren – auch gegen deren Willen. Ein Grund könnte sein, Schaden von der Firma des neuen Arbeitgebers abzuwenden.

Allerdings ist in so einem Fall eine sehr genaue Abwägung zu treffen, ob dieses Informieren das Persönlichkeitsrecht der ehemaligen Arbeitnehmer wirklich übersteigt. In diesem Falle sei das nicht so, erklärt das Arbeitsgericht.

Gericht sieht keine Gründe für die Anrufe

Die Gründe, die der ehemalige Arbeitgeber nannte, seien nicht hinreichend. Weitere Anrufe und Behauptungen seien zu unterlassen, so das Gericht. Zudem hinterließ der Ex-Chef den Eindruck, dass der Konflikt seinen Ursprung in der Beendigung des Arbeitsverhältnisses habe. Dafür spreche schon die zeitliche Nähe von Kündigung und Anfechtung des Arbeitsvertrages.

Auch der Anruf des Geschäftsführers bei der neuen Arbeitsstelle am ersten Tag, aber noch vor Arbeitsbeginn – als die Klägerin noch keinen persönlichen Eindruck habe hinterlassen können – zeigte den Willen, ihr zu schaden. Der Geschäftsführer habe mit seinen Anrufen zudem das Persönlichkeitsrecht der Pflegerin verletzt.