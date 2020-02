DMA startet Lehrgänge für Onlinemakler

5.2.2020

Die Deutsche Makler Akademie GmbH (DMA) bietet einen neuen Lehrgang zum „Onlinemakler (DMA)“ an. Das Weiterbildungs-Unternehmen will damit Wissen über das vertriebliche Potenzial digitaler Kanäle vermitteln.

Der Lehrgang besteht aus drei Modulen: Der erste Baustein befasst sich mit „Social-Media für Makler“ und will zeigen, wie Vermittler sich in Netzwerken wie Whatsapp, Facebook und Instagram sicher bewegen und kommunizieren können. In der zweiten Unterrichtseinheit geht es darum, die Makler-Homepage professionell zu gestalten und zu vernetzen.

Das dritte Modul beschäftigt sich mit der Kundenberatung und -betreuung in der digitalen Welt. Vermittler sollen hier die Chancen in der Onlineberatung und deren professionellen Einsatz kennenlernen. Das Angebot umfasst laut DMA auch ein Überblick über technische Lösungen und deren Anbieter sowie rechtliche Rahmenbedingungen bei der digitalen Kundenberatung.

Jedes Modul besteht aus einem zweitägigen Seminar und sei auch einzeln buchbar. Der komplette Lehrgang von sechs Tagen kostet mehrwertsteuerbefreit 1.950 Euro, so die DMA auf Nachfrage. Die ersten Lehrgänge starten im Frühjahr 2020.