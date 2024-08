Diese Versicherungsgesellschaften finden Auszubildende besonders attraktiv

14.8.2024 – Die Debeka Versicherungen gelten im Wirtschaftszweig Dienstleistung als derzeit attraktivster Ausbildungsbetrieb Deutschlands. Die Allianz Versicherungen liegen an dritter Stelle. Dies hat eine Befragung von Servicevalue ergeben.

Die Servicevalue GmbH hat zum vierten Mal in Folge in Kooperation mit der Tageszeitung Welt der Axel Springer Deutschland GmbH nach den derzeit attraktivsten Ausbildungsbetrieben gesucht. Dazu wurde in einer bundesweiten Online-Erhebung nach dem Image der teilnehmenden Gesellschaften im Bereich Ausbildung gefragt.

Berücksichtigt wurden 3.907 Unternehmen, davon entfielen 1.705 auf den Wirtschaftszweig Dienstleistung, 385 auf den Handel und 1.817 auf die Industrie. Die Stichprobengröße lag jeweils zwischen 68 und 523. Insgesamt kamen mehr als 597.000 Urteile zusammen.

Fünfstufige Antwortskala

Im ersten Schritt sollten die Studienteilnehmer angeben, welche der gelisteten Unternehmen ihnen als Ausbildungsbetrieb bekannt sind und welche Unternehmen sie als Ausbildungsbetrieb tatsächlich beurteilen können. Diejenigen, die die Antwortmöglichkeit „ist mir nicht bekannt/kann ich nicht beurteilen“ wählten, wurden herausgefiltert.

Im zweiten Schritt war dann die Frage zu beantworten, wie das Image beziehungsweise die Attraktivität von Unternehmen als Ausbildungsbetrieb bewertet wird. Zur Auswahl standen die Beurteilungen „ausgezeichnet“ (1), „sehr gut“ (2), „gut“ (3), „mittelmäßig“ (4) und „schlecht“ (5).

Für jeden Akteur wurde aus den Rückmeldungen ein ungewichteter Mittelwert gebildet, der die Positionierung im jeweiligen Ranking bestimmt. Wer in der Umfrage eine überdurchschnittlich gute Beurteilung erhalten hatte, wurde mit der Auszeichnung „hohe Attraktivität“ prämiert. Wer innerhalb dieser Gruppe wiederum herausstach, erhielt den Status „sehr hohe Attraktivität“.

Debeka auf dem Spitzenplatz

Das Ergebnis: Die Befragten bescheinigten 821 Unternehmen eine sehr hohe Ausbildungsattraktivität. 1.031 Unternehmen wurde eine hohe Attraktivität zugesprochen.

Aus dem Wirtschaftszweig Dienstleistung schafften 376 Gesellschaften die höchste Prämierung. Der Versicherungswirtschaft gelang gleich zweimal der Sprung aufs Treppchen.

Zum besten Ausbildungsbetrieb wurden die Debeka Versicherungen (Mittelwert: 247,00) gewählt. Rang drei sicherten sich die Allianz Versicherungen (249,00), punktgleich mit der Knappschaft Kliniken GmbH.

Versicherer mit „sehr hoher Attraktivität“

Unter den besten 20 Dienstleistern mit der Auszeichnung „sehr hohe Attraktivität“ sind ferner folgende Versicherer und Finanzdienstleister zu finden:

Alle drei Rankings sind auf der Homepage von Servicevalue veröffentlicht. Im Ranking des Sektors Dienstleistung sind weitere 43 Gesellschaften aus der Assekuranz vertreten.