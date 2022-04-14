Diese Versicherer sind laut „Stern“ die besten Arbeitgeber 2026

30.1.2026 – Die Redaktion der Zeitschrift hat auch in diesem Jahr die besten Arbeitgeber Deutschlands aus Sicht der Beschäftigten gekürt. Auf dem ersten Rang kann sich die Techniker Krankenkasse platzieren, gefolgt von Google Germany und Microsoft. Beste Privatversicherer sind die Provinzial, Munich Re und Volkswohl Bund.

Die Redaktion der Zeitschrift Stern und die Marktforscher der Statista GmbH haben – wie in den Vorjahren – die besten Arbeitgeber Deutschlands gesucht. Erneut konnten die Beschäftigten 2.600 Unternehmen aus 24 Branchen bewerten. Beurteilt werden konnten ausschließlich größere Firmen und Konzerne, die mindestens 500 Beschäftigte zählen.

So wurden die Daten erhoben

Für die Umfrage wurden rund 20.000 Beschäftigte zwischen dem 23. Mai und dem 10. Juli 2025 mittels eines Online-Panels befragt. Dabei konnten die Teilnehmer nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber bewerten, sondern auch andere Unternehmen aus der Branche, in der sie tätig sind. Damit ein Arbeitgeber berücksichtigt wurde, musste es mindestens 100 Urteile einsammeln.

Der Fragebogen zum eigenen Unternehmen umfasste rund 50 Themen, die wiederum sieben übergeordneten Kategorien zugeordnet werden. Dazu gehören zum Beispiel:

Belastung und Balance („Urlaub kann weitestgehend nach Wunsch genommen werden.“)

Nachhaltigkeit („Die Firma achtet auf Umwelt-Schutz und Recycling.“)

Bedingungen und Ausstattung („Die Arbeitsbedingungen (Räume, Computer, et cetera) sind den Aufgaben angemessen.“)

Image und Wachstum („Die Mitarbeiter reden gut über ihre Firma.“)

Miteinander und Vorgesetztenverhalten („Es herrscht ein Klima von Fairness und Vertrauen.“)

Weiterentwicklung und Perspektiven („Langdienende KollegInnen werden geschätzt und gefördert.“)

Bezahlung („Die Firma zahlt einen fairen Lohn.“)

So wurde gewertet

Aus den abgegebenen Stimmen wurde ein Score (Gesamtpunktzahl) ermittelt, der zwischen null und 100 liegen kann. Je höher der Score, desto besser die Platzierung. Bewertet worden sei dabei die Marke, mit der die Arbeitgeber auf dem Personalmarkt auftreten.

Zur Gewichtung der einzelnen Themen machen Stern und Statista keine detaillierten Angaben. Die Weiterempfehlungsbereitschaft floss jedoch mit besonderem Gewicht in die Auswertung ein: Auf einer Skala von null bis zehn bewerteten die Beschäftigten, wie wahrscheinlich sie ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würden.

„Die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist für Marktforscher die härteste Währung, auch wenn es um Arbeitgeber geht“, begründet Hubertus Bitting, CCO von Statista, die starke Gewichtung der Weiterempfehlungsbereitschaft.

Die besten Arbeitgeber in der Gesamtwertung

Zum besten Arbeitgeber Deutschlands 2026 wurde die Techniker Krankenkasse mit einem Score von 85,38 von 100 möglichen Punkten gekürt. Sie verdrängt damit die Drogeriekette DM-Drogeriemarkt vom Spitzenrang, die im Vorjahr den besten Wert erzielt hatte (VersicherungsJournal 16.1.2025). Die Techniker hatte im Vorjahr noch Rang 14 belegt.

Der Internetkonzern Google Germany, der zur Google Ireland Limited gehört, erreicht mit 85,00 Punkten den zweiten Rang und verbessert sich damit um einen Platz. Dahinter folgt die Microsoft Deutschland GmbH mit 83,43 Punkten, die im Vorjahr noch auf Rang 28 lag.

Rang vier geht an den Sportartikelhersteller Adidas AG mit 83,23 Punkten, gefolgt vom Luftfahrtunternehmen Airbus SE und seinen deutschen Tochtergesellschaften (82,67).

Die besten Arbeitgeber der Versicherer

Insgesamt 33 private und gesetzliche Versicherer schaffen es in diesem Jahr in das Ranking der 650 besten Arbeitgeber Deutschlands. Die Techniker bildet als Erstplatzierte im gesamten Teilnehmerfeld erwartungsgemäß den Benchmark.

Den besten Wert unter den privaten Versicherern erzielt die Provinzial Versicherungsgruppe mit 77,23 Punkten. Im Vorjahr belegte sie noch Rang fünf in der Branchenwertung. Im Gesamtklassement liegt sie mit Rang 47 in den Top 50.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) belegt bei den Versicherern den dritten Platz und muss damit ihre Spitzenposition unter den privaten Versicherern abgeben, die sie im Vorjahr innehatte. Im Gesamtranking aller gewerteten Branchen kommt sie auf Rang 58.

Die Volkswohl Bund Versicherungen, ADAC Versicherungen und R+V Versicherungen belegen die Ränge vier bis sechs. Alle drei Anbieter hatten auch im Vorjahr eine Top-Ten-Platzierung im Branchenranking erzielt. Die Volkswohl Bund verbessern sich um zwei Plätze, während die R+V Versicherungen drei Plätze verlieren.

Auch Axa und Barmenia mit sehr guter Platzierung

Im Spitzenfeld der besten 15 Versicherer finden sich in diesem Jahr 13 private Anbieter und zwei Krankenkassen. Blickt man ausschließlich auf die privaten Versicherer, gehören außerdem die Axa Versicherungen (Rang 353, 70,44 Punkte) und die Barmenia Versicherungen (Rang 367, 70,33 Punkte) zu den Platzierten.

Aus dem Spitzenfeld herausgerutscht sind hingegen die Novitas BKK und die Debeka Versicherungen, die in diesem Jahr auch nicht unter den besten 650 Arbeitgebern Deutschlands vertreten sind.

Unter den Finanzdienstleistern schafft es in diesem Jahr lediglich die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG unter die besten deutschen Arbeitgeber. Im Gesamtklassement belegt sie Rang 254. Die einzelnen Ergebnisse können auf dieser Webseite eingesehen werden.