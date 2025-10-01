Diese Versicherer gehören zu Deutschlands besten Arbeitgebern

Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenKarriere & Mitarbeiter

23.10.2025 – In der Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber 2025“ kann sich die Allianz an die Spitze der deutschen Dienstleistungsunternehmen setzen. Auch die ADAC Versicherungen, Generali und Debeka erreichen eine Top-Ten-Platzierung.

Welche Unternehmen als besonders attraktive Arbeitgeber gelten, hat die Servicevalue GmbH auch in diesem Jahr wieder in Kooperation mit der Tageszeitung Die Welt ermittelt. Für die Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber 2025“ wurden 3.992 Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie von mehr als 764.000 Bürgern bewertet.

So wurden die Arbeitgeber bewertet

Für das Ranking „Deutschlands beste Arbeitgeber“ wurden in mehreren Wellen bundesweit repräsentativ ausgewählte Bürger online befragt. Zunächst sollten sie angeben, welche der gelisteten Unternehmen ihnen als Arbeitgeber bekannt sind und welche sie einschätzen können. Das bedeutet: Sie müssen nicht selbst bei dem bewerteten Unternehmen beschäftigt (gewesen) sein.

Im Anschluss bewerteten sie das Image und die Attraktivität der jeweiligen Unternehmen als Arbeitgeber auf einer fünfstufigen Skala von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), und „gut“ (3) bis hin zu „mittelmäßig“ (4) und „schlecht“ (5). Zu beachten ist, dass die Note drei für „gut“ steht – und somit die Bewertung von der üblichen Schulnotenskala abweicht.

Aus den Bewertungen wurde für jedes Unternehmen der ungewichtete Mittelwert gebildet, der über die Platzierung im jeweiligen Wirtschaftszweig entschied. Zusätzlich wurden Auszeichnung vergeben:

  • Wer in der Umfrage eine überdurchschnittlich gute Beurteilung erhalten hatte, wurde mit der Auszeichnung „hohe Arbeitgeber-Attraktivität“ prämiert.
  • Unternehmen, die innerhalb der Gruppe mit überdurchschnittlichen Ergebnissen noch einmal über dem Durchschnitt liegen, erhalten zusätzlich die Auszeichnung „sehr hohe Arbeitgeber-Attraktivität“.

Allianz erneut auf dem ersten Rang in der Dienstleistungsbranche

Im Wirtschaftszweig „Dienstleistungen“ können sich gleich vier Versicherer branchenübergreifend unter den Top Ten der besten Arbeitgeber Deutschlands platzieren. In den Top 50 sind insgesamt zwölf Assekuranzen zu finden.

Wie schon im Vorjahr (VersicherungsJournal 1.11.2024) belegen die Allianz Versicherungen den Spitzenplatz und erreichen einen Mittelwert von 2,48 („sehr gut“).

Die ADAC Versicherungen verteidigen ihre Vorjahresplatzierung und behaupten sich auf Rang fünf im Gesamtklassement. Ihren Mittelwert konnten sie leicht von 2,51 auf 2,50 verbessern, was weiterhin im Bereich „sehr gut“ liegt.

Auch Generali und Debeka in den Top Ten

Einen deutlichen Sprung nach vorn machen die Generali Versicherungen: Sie klettern von Rang 15 auf Platz sieben in der Gesamtwertung der Dienstleister. Möglich wurde das unter anderem durch einen verbesserten Mittelwert von 2,51 (Vorjahr: 2,55).

Auch die Debeka Versicherungen können sich mit Rang neun und einem Mittelwert von 2,52 unter den zehn besten Dienstleistern Deutschlands platzieren. Im Vorjahr hatte es für die Koblenzer nur für Rang 40 gereicht: eine Verbesserung um 31 Plätze.

Die bestplatzierten Versicherer in der Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber 2025“

Rang unter den Versicherern

Unternehmen

Mittelwert

Rang im Gesamtklassement „Dienstleister“

Quelle: Servicevalue GmbH, Stand 10/2025, Angaben ohne Gewähr. Alle gelisteten Anbieter erreichen die Auszeichnung „sehr hohe Attraktivität“.

1

Allianz

2,48

1

2

ADAC Versicherungen

2,50

5

3

Generali

2,51

7

4

Debeka

2,52

9

5

R+V Versicherungen

2,55

21

6

Hannover Rück SE

2,55

22

7

Provinzial Versicherungen

2,56

26

8

Ergo Versicherungen

2,57

29

9

Wüstenrot & Württembergische AG

2,57

30

10

SV Sparkassenversicherungen

2,60

42

11

LVM Versicherungen

2,60

46

12

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München

2,61

49

13

Axa Versicherungen

2,61

51

14

Huk-Coburg Versicherungen

2,63

57

15

Cosmos Versicherungen

2,64

69

17

HDI Versicherungen

2,65

85

18

VGH Versicherungen

2,66

76

Die Rankings sind auf der Webseite von Servicevalue veröffentlicht. Dort findet sich auch ein Studiensteckbrief mit weiteren Details zur Erhebungsmethode.

Mirko Wenig

