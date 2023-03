Dies sind die größten Versicherungsstandorte

17.3.2023 – München führt auch zum Stichtag 30. Juni 2022 die Rangliste der Städte mit den meisten sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten an. Dahinter folgen unverändert Köln und Hamburg. Dies zeigen jetzt vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland veröffentlichte Daten. Dabei war an jeweils jedem zweiten der 16 größten Standorte ein Mitarbeiterrückgang zu beobachten. Bei der anderen Hälfte wurde Personal angebaut.

München (inklusive Unterföhring) lag auch im vergangenen Jahr (Stand: 30 Juni 2022) an der Spitze der Rangliste der größten Versicherungsstandorte. Dies zeigt die aktuelle Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), die der Verband jetzt veröffentlicht hat.

München behauptet Spitzenposition

Fast 29.600 Personen wurden in der bayerischen Metropole von der Assekuranz sozialversicherungs-pflichtig beschäftigt. Dahinter folgt weiterhin Köln mit etwas über 24.000 Versicherungs-Mitarbeitern vor Hamburg mit rund 18.000 Angestellten.

Die Plätze vier und fünf gehen mit knapp über beziehungsweise unter 14.000 Assekuranz-Beschäftigten an Hannover und Stuttgart. Fünfstellige Werte werden ansonsten nur noch für Düsseldorf und Berlin ausgewiesen.

Acht Mal Stellenrückgang

An acht (Vorjahr: vier) der 16 größten Standorte (ab 3.000 Arbeitnehmer im Versicherungsgewerbe) wurden den AGV-Daten zufolge Stellen abgebaut. Am größten war der Rückgang nach absoluten Zahlen in Berlin mit zuletzt minus 1.770 Personen.

In München betrug das Minus 1.330 Beschäftigte. In Köln wurden 810 Mitarbeitende weniger gezählt als vor Jahresfrist, in Hamburg 390 Personen und in Stuttgart 100 weniger. Im Jahr zuvor hatten München, Berlin und Köln noch zu den Standorten mit den größten Beschäftigungs-Zuwächsen gehört (VersicherungsJournal 15.3.2022).

Andererseits war in Hannover mit einem Plus von 960 Beschäftigten die stärkste Zunahme zu beobachten. Personalzuwachs zwischen 290 und 200 Personen gab es ferner in Nürnberg, in Wiesbaden und in Karlsruhe.

Durch die sehr unterschiedlichen Entwicklungen zog Hannover an Stuttgart vorbei auf Position vier. Düsseldorf überholte Berlin und findet sich nun an sechster Stelle wieder.

Hintergründe zu den deutlichen Veränderungen

Der AGV weist darauf hin, dass es immer wieder zu Verschiebungen bei der Anzahl der Arbeitnehmer zwischen den Städten beziehungsweise Bundesländern komme, wenn größere Unternehmen ihren Standort wechseln.

Dies war auch in früheren Jahren häufig der Fall (15.3.2021, 9.3.2020, 25.3.2019, 16.3.2018). Auffällig deutliche Veränderungen seien in der Regel auf solche Umzüge zurückzuführen, so der Verband.

Zum generellen Hintergrund hatte der AGV seinerzeit mitgeteilt: „Auf Grundlage der Meldung der Versicherungs-Unternehmen an die Sozialversicherung kann es zu Verschiebungen in der Zuordnung der Schlüsselung kommen.“