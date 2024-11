Dies sind die attraktivsten Arbeitgeber der Assekuranz

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

24.7.2024 –

Wer in Sachen digitale Kundennähe seinen Job am besten macht, wurde in einer Verbraucherumfrage ermittelt. 16 Marktteilnehmer aus der Assekuranz schafften es unter die 200 Besten der fast 2.100 Testkandidaten. Welche Akteure in den sieben Versicherungskategorien den Branchensieg holten. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...