„Die Spielräume für Gehaltserhöhungen sind kleiner geworden“

25.8.2025 (€) – Laut einer WTW-Studie zeichnen sich kaum Veränderungen bei den Gehaltsbudgets der Unternehmen ab. Teils müssen Planungen sogar nach unten korrigiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Altersversorgung · Beitragsrückerstattung · Betriebliche Altersversorgung · Betriebliche Krankenversicherung · BRSG · Marktforschung · Mitarbeiter · Mitarbeitergewinnung · Personal
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

