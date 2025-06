Die besten Arbeitgeber der Versicherungsbranche 2025

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die beiden Co-Chefs der fusionierten Barmeniagothaer erklären im Interview, wie sie ihren zukünftig unter gemeinsamer Flagge stattfindenden Vertrieb gestalten wollen. Was sich für die derzeit insgesamt etwa 4.500 Agenturen und 10.000 angeschlossenen Versicherungsmakler ändern soll. (Bild: Barmeniagothaer) mehr ...

2.12.2024 –

Die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2025“ dürfen in diesem Jahr wieder mehr Akteure der Versicherungswirtschaft tragen. Ob einem von ihnen der Einzug in die Top 100 aller Teilnehmer glückte und welches Maklerhaus sich noch vor einem Versicherer an die Spitze der Branche setzte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...