Die besten Arbeitgeber der Versicherungsbranche

20.2.2024 – Zum elften Mal hat Focus Business die nationalen „Top-Arbeitgeber 2024“ ausgezeichnet. Fünf Versicherer schafften es in die branchenübergreifende Aufstellung der besten 50. In der Auflistung für die Assekuranz führen die Swiss Life, Zurich und R+V das Ranking an.

Die Redaktion von Focus Business hat wieder „die Top-Arbeitgeber in Deutschland 2024“ gekürt. Zum elften Mal seit 2013 zeichnete das Magazin damit Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern aus. Die Ergebnisse wurden in diesem Jahr, wie bereits 2023, nur noch online auf der Webseite der Zeitschrift veröffentlicht.

Angaben zur Auswertung

Um aktuell die 1.000 besten Arbeitgeber zu ermitteln, analysierte das Rechercheinstitut Factfield GmbH im Auftrag von Focus nach eigenen Angaben mehr als 650.000 Bewertungen von rund 36.000 Unternehmen.

Die Datenerhebung in Form einer deutschlandweiten Onlinebefragung sowie die Auswertung der Bewertungen im Netz fanden vom 9. März bis zum 15. Mai 2023 statt. Als Stichtag für die Datenerhebung gibt die Zeitschrift den 21. März an.

Zur Methodik

Für das Ranking von Focus Business qualifizierten sich Firmen, die folgende Anforderungen erfüllten:

Das Unternehmen hat seinen Standort in Deutschland und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter.

Mindestens 50 Bewertungen von Beschäftigten über alle Erhebungskanäle mussten vorliegen.

Die Firma hat eine Bewertung von mindestens 3,5 Punkten (Skala von eins für „schlecht“ bis fünf für „sehr gut“).

Die Ausgezeichneten werden online in einem Gesamtranking aufgeführt sowie in Einzelrankings, aufgeteilt nach Branchen. Versicherer und Finanzdienstleister sind in diesem Jahr in der Liste der Top 50 sowie in den Rubriken „Versicherung“ und „Finanzen“ vertreten.

Welche Versicherer den Sprung unter die Top-50 schafften

Im Gesamtranking der besten 50 Arbeitgeber sind fünf Unternehmen aus dem Wirtschaftszweig „Versicherung“ aufgelistet. Im Vorjahr schafften noch acht Unternehmen den Sprung in die Spitzengruppe (VersicherungsJournal 22.2.2023).

Folgende Gesellschaften sind im Gesamtranking vertreten:

Finanzen: Wer hier vorne liegt

In der Kategorie „Finanzen“ konnten sich insgesamt 17 Unternehmen aus dem Umfeld der Assekuranz platzieren. Folgende Firmen sind unter den besten Arbeitgebern im diesjährigen Ranking aufgelistet:

Versicherer: die Gewinner

Im Bereich „Versicherung“ wurden 2023, wie auch in vorherigen Auswertungen (22.2.2019, 22.2.2022), die Onlinebewertungen von Versicherern und Krankenkassen verglichen. Das Branchenranking der Assekuranz führt die deutsche Niederlassung der Swiss Life an, gefolgt von der Zurich und der Pronova BKK.

Im Vorjahr lag die Zurich, gefolgt von den LVM Versicherungen und Swiss Life an der Spitze. Die Aufstellung für die Versicherungsbranche umfasst in diesem Jahr insgesamt 53 platzierte Unternehmen. In die Aufstellung der besten 15 Arbeitgeber schafften es folgende Gesellschaften:

Im November veröffentlicht Focus Business traditionell sein Ranking der „Top-Arbeitgeber im Mittelstand“. Als Sieger geht im aktuellen Ranking ging die Huk-Coburg-Assistance GmbH vom Platz. Auf dem zweiten Rang folgt die Hoesch & Partner GmbH, die von der Kölner Global Gruppe übernommen wurde (25.5.2023). Bronze erhielt die Vericon GmbH (28.11.2023).

Andere Studien, andere Ergebnisse

Welche Firmen für potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen attraktiv sind, ermitteln regelmäßig diverse Untersuchungen, die sich allerdings in der Methodik stark unterscheiden. Daher kommen die Auswertungen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Im Januar kürten die Zeitschrift Stern und die Marktforscher von Statista wieder die besten Arbeitgeber in Deutschland. In der Assekuranz bilden hier die ADAC Versicherungen, der LVM, die Huk-Coburg Versicherungen, die R+V und die Allianz die Spitzengruppe (25.1.2024).

Die Kununu GmbH hat ihre Hitliste unter dem Titel „Top Companys 2024 – Die besten Arbeitgeber in Deutschland“ vorgestellt. Hier lautet die Rangfolge Allianz vor der Axa vor R+V. An vierter Stelle landete die Zurich, an fünfter die DEVK (8.12.2023).