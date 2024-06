Die besten Arbeitgeber aus der Versicherungsbranche

13.6.2024 – Wer von seinen Beschäftigten am besten bewertet und am häufigsten weiterempfohlen wird, haben, zeigt das aktuelle Ranking „Most wanted Employer 2024“ von Kununu und der Wochenzeitung Die Zeit. Zur Spitzengruppe in der Versicherungsbranche gehören Tecis, MRH Trowe, Blau direkt, DVAG und Zurich.

WERBUNG

Zum dritten Mal hat die Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG in Kooperation mit der Bewertungsplattform Kununu GmbH die begehrtesten Arbeitgeber in Deutschland gekürt. Basis der Erhebung waren den Angaben zufolge mehr als 4,8 Millionen Bewertungen zu mehr als 280.000 Arbeitgeberprofilen auf der Bewertungsplattform.

Angaben zur Methodik

Basis der Erhebung bilden 240.000 Unternehmen und über 3,9 Millionen Bewertungen auf dem Portal von Kununu. Um in die engere Auswahl zu kommen, mussten die Firmen folgende Kriterien erfüllen:

Das Unternehmen hat eine Bewertung von mindestens 3,5 Punkten auf Kununu (auch im Schnitt in den vergangenen zwölf Monaten). Die Skala reicht von eins bis fünf, eins steht für „sehr schlecht“ und „fünf“ für „sehr gut“.

Die Weiterempfehlungsrate beträgt geringstenfalls 70 Prozent.

Die Firma hat insgesamt mindestens 80 Bewertungen auf Kununu, davon acht in den vergangenen zwölf Monaten.

Das Unternehmen hat ein deutsches Kununu-Profil.

Das finale Ranking basiert auf folgenden Kriterien: Weiterempfehlungsrate (vierfach gewichtet), Mitarbeiter-Bewertungsscore der vergangenen zwölf Monate (vierfach gewichtet) und der Anzahl der Bewertungen im vergangenen Jahr (zweifach gewichtet).

Die besten Arbeitgeber

Unter die besten 15 Arbeitgebern 2024 insgesamt schaffte es kein Versicherer, dafür mit der Tecis Finanzdienstleistungen AG aber ein Finanzvertrieb. Diese werden in der Kategorie „Finanz“ geführt. Das Unternehmen verteidigte den sechsten Gesamtrang aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 15.6.2023) mit einem aktuellen Score von 4,90.

Besser schnitten nur die Beratungs- und Consultingfirma Smart Mechatronics GmbH, Hapeko Hanseatisches Personalkontor Deutschland GmbH (Personalwesen & -beschaffung) sowie die drei IT-Firmen Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG, Exxelent Solutions GmbH und Bettercallpaul GmbH ab.

Die Besten unter den Versicherern und Vermittlern

Hinter Tecis an zweiter Stelle aus dem Assekuranzbereich landete die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) mit einem Score von 4,83. Dies bedeutet für den in der Kategorie „Versicherungen“ aufgelisteten Makler – Gründe für diese Aufteilung sind nicht bekannt – Gesamtplatz 16.

Den Bronzerang in der Assekuranz sicherte sich Blau direkt GmbH (4,78; Gesamtposition 42). Dahinter folgen die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (4,73; Gesamtplatz 61), die Zurich Gruppe Deutschland (4,72; an insgesamt 67. Stelle). Die weiteren bestplatzierten Versicherer, Vermittler und Krankenkassen sind

Das Gesamtranking der 1.200 besten Testkandidaten beim Wettbewerb „Most wanted Employer 2023“ kann unter diesem Link heruntergeladen werden (PDF, 4,2 MB). Details zur Methodik stehen hier (PDF, 956 KB) zur Verfügung.