Die beliebtesten Arbeitgeber in der Versicherungsbranche

23.11.2020 – Focus Business hat gemeinsam mit dem Bewertungsportal Kununu ein Ranking der „Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2021“ erstellt. Die ersten drei Plätze sicherten sich Adam Riese, die Bayerische und die Sparkassen Direktversicherung.

Zum vierten Mal ermittelte die Zeitschrift Focus-Business in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu GmbH die „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2021“ in Deutschland. Die Ergebnisse und das Ranking veröffentlicht die Zeitschrift in ihrer Ausgabe 04/2020. Das Heft erscheint am 24. November.

4.000 Arbeitgeber aus 39 Branchen mit elf bis 500 Mitarbeitern zeichnete das Wirtschaftsmagazin aus. Ziel des aktuellen Rankings war es, die „besten mittelständischen Arbeitgeber mit Sitz in Deutschland“ zu ermitteln, schreiben die Redakteure in ihrem Bericht.

Methodik der Studie

Kriterien für die Bewertung waren die Unternehmensgröße, die Bewertungen der Mitarbeiter auf Kununu, die Anzahl der abgegebenen Bewertungen sowie die Rate der Weiterempfehlungen. Stichtag für die Erhebung war der 10. April 2020.

Für das Ranking qualifizierten sich Unternehmen, die folgende Anforderungen erfüllen:

Das Unternehmen hat eine Bewertung von mindestens 3,5 Punkten auf Kununu. Die Skala reicht von eins bis fünf, eins steht für „sehr schlecht“ und „fünf“ für „sehr gut“.

Das Unternehmen hat insgesamt zehn Bewertungen auf Kununu, davon fünf seit 2019.

Das Unternehmen hat eine Weiterempfehlungsrate von 70 Prozent.

Das Unternehmen hat seinen Standort in Deutschland.

Das Ranking der Arbeitgeber

Die finale Platzierung ergab sich aus einem Punktwert zwischen 100 und 200, den die Studienautoren aus zwei Faktoren errechneten: dem Bewertungsschnitt und der Anzahl der Bewertungen auf Kununu, basierend auf der Mitarbeiterzahl.

So werde gewährleistet, dass nur Unternehmen mit ähnlichen Rahmenbedingungen wie der Anzahl der Beschäftigten miteinander verglichen würden, schreiben die Autoren.

In die Gesamtübersicht der Top-100-Arbeitgeber schaffte es 2020 kein Versicherer. Aus dem Branchenumfeld ist die Strategieberatungs-Tochter Oliver Wyman GmbH der Marsh GmbH auf Platz 51 mit 185,9 Punkten von 200 möglichen vertreten.

Auch der Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler Horbach Wirtschaftsberatung GmbH schaffte den Sprung unter die 100 Besten und sicherte sich Platz 57 mit 184,7 Punkten.

Die drei besten Arbeitgeber in der Versicherungsbranche

In der Rubrik „Versicherung“ qualifizierten sich insgesamt 48 (Vorjahr: 38) Unternehmen für das aktuelle Ranking. Die gelisteten Firmen erhalten die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2021“ und sind berechtigt, das Siegel zu erwerben.

Wie bereits im Vorjahr (VersicherungsJournal 14.1.2020), führt Focus Business die Arbeitgeber, die unter den einzelnen Wirtschaftszweigen gelistet sind, ohne Punktzahl, aber mit der entsprechenden Platzierung auf.

Die Digitalmarke der Württembergischen Versicherung AG, die Adam Riese GmbH, ist in diesem Jahr in der Rubrik „Versicherung“ Spitzenreiter und sicherte sich den oberen Platz auf dem Siegertreppchen. Auf Platz zwei wird die Versicherungsgruppe die Bayerische aufgeführt, gefolgt von der Sparkassen Direktversicherung AG.

Der Sieger aus den beiden Vorjahren, das Maklerunternehmen Verticus Finanzmanagement AG, (10.1.2019, 15.1.2018), schaffte es nicht in das aktuelle Ranking.

Wie Versicherer in anderen Rankings abschneiden

Beim Ranking der Großunternehmen von Focus Business sicherten sich Anfang des Jahres die Axa Versicherungen (Platz sieben) und die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (Rang zehn) Plätze unter den besten zehn Unternehmen (19.2.2020).

Das Bewertungsportal Kununu hat sein aktuelles Arbeitgeber-Ranking nach dem Faktor Führungskraft aufgeschlüsselt. Unter den zehn Top-Arbeitgebern in Deutschland belegen Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche die ersten beiden Plätze. Das sind die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG und Tecis Finanzdienstleistungen AG (20.8.2020).

Die Jobbörse Stepstone GmbH hat aus eigenen Daten ein Ranking der „besten Arbeitgeber 2020“ erstellt. Bundesweit schaffte es nur die Techniker Krankenkasse aus der Versicherungsbranche unter die Top Ten. Regional konnten die Hannover Rück SE, die Axa Versicherungen, die Gothaer Versicherungen, die Ergo Group AG und die Check24 GmbH punkten (17.11.2020).