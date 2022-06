Das sind die begehrtesten Arbeitgeber 2022

16.6.2022 – Wer kann bei Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt punkten, hinterlässt den besten Eindruck und wird weiterempfohlen? Diesen Fragen geht die Wochenzeitung Die Zeit gemeinsam mit dem Bewertungsportal Kununu nach. Bei den Versicherern schafften im Gesamtranking den Sprung unter die Top 100 nur die Zurich und die LV 1871.

Zum ersten Mal hat die Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG in Kooperation mit der Bewertungsplattform Kununu GmbH die begehrtesten Arbeitgeber in Deutschland gekürt. 1.000 Unternehmen erhielten die Auszeichnung „Most wanted Employer 2022“.

Hintergrund des Wettbewerbs: Aufgrund des Fachkräftemangels habe sich ein Perspektivwechsel am Arbeitsmarkt vollzogen. Es gehe nicht mehr darum, dass Kandidaten verzweifelt Bewerbungen schreiben und sich bestmöglich präsentieren müssten. Unternehmen sollten stattdessen als attraktive Arbeitgeber auf Interessenten zugehen und ihr Jobangebot bestmöglich vermarkten, so die Wochenzeitung Die Zeit auf ihrer Webseite.

Angaben zur Auswertung

Basis der Erhebung bilden eine Million Unternehmen und über 4,9 Millionen Bewertungen auf dem Portal von Kununu. Um in die engere Auswahl zu kommen, mussten die Firmen folgende Kriterien erfüllen:

Das Unternehmen hat eine Bewertung von mindestens 3,5 Punkten auf Kununu (auch im Schnitt in den vergangenen zwölf Monaten). Die Skala reicht von eins bis fünf, eins steht für „sehr schlecht“ und „fünf“ für „sehr gut“.

Die Weiterempfehlungsrate beträgt 66 Prozent.

Die Firma hat insgesamt 70 Bewertungen auf Kununu, davon sieben in den vergangenen zwölf Monaten.

Das Unternehmen hat ein deutsches Kununu-Profil.

Das finale Ranking basiert auf folgenden Kriterien: Weiterempfehlungsrate (vierfach gewichtet), Mitarbeiter-Bewertungsscore der vergangenen zwölf Monate (vierfach gewichtet) und der Anzahl der Bewertungen im letzten Jahr.

1.000 Arbeitgeber schafften es in die finale Auswertung, alle platzierten Firmen erreichten eine Bewertung von über vier Sternen und kamen aus zehn verschiedenen Wirtschaftszweigen. Weitere Angaben zur Methodik und den Preisträgern stellt die Zeit hier zur Verfügung.

WERBUNG

Das Gesamtranking: Platzierungen für die Branche

Im finalen Gesamtranking platzierte sich aus der Finanzdienstleistungs-Branche die Tecis Finanzdienstleistungen AG mit einem Score von 4,939 auf Platz zwei. Die maximale Bewertung liegt bei 5,0. Rang zehn sicherte sich die Formaxx AG (4,893) und Platz 20 die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) (4,869).

Dann kommt erstmal lange kein Unternehmen aus Assekuranz oder Vertrieb. Der erste Versicherer im Gesamtranking ist die Zurich Gruppe Deutschland auf dem 51. Platz mit einem Score von 4,781. Für die Gesellschaft ist das damit eine weitere gute Platzierung als Arbeitgeber. Bei den „Top-Arbeitgebern 2022“ von Focus Business führte mit der Zurich erstmals ein Versicherer das Gesamtranking an (22.2.2022).

Als zweiter Versicherer unter die „most wantet Employers“ schaffte es die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit Rang 98 (4,696). Die Axa Konzern AG verpasste knapp den Sprung unter die Top 100 und landete auf dem 106. Platz (4,684).

Die Gewinner im Bereich Versicherungen

In der Kategorie „Versicherungen“ führt die Zeit im Ranking Versicherer aus der Privatwirtschaft, Krankenkassen und Versicherungsmakler auf. Warum das so ist, wird nicht näher erläutert. Auch die Kununu-Bewertung fehlt, es wird nur die Platzierung der Firmen angegeben.

Die begehrtesten Arbeitgeber der Versicherungsbranche sind folgende Unternehmen:

Andere Studien, andere Spitzenreiter

Welche Firmen für potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen attraktiv sind, ermitteln regelmäßig diverse Untersuchungen, die sich allerdings in der Methodik stark unterscheiden. Daher kommen die Auswertungen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Sieben Auszeichnungen hat kürzlich das Institut Great Place To Work Deutschland (GPTW GmbH) in Kooperation mit dem Handelsblatt an Unternehmen der Assekuranz verteilt. Den Sprung unter die Top 100 schafften die Allianz, die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland, der Volkswohl Bund und die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. (14.4.2022).

Als attraktivsten Arbeitgeber unter den Versicherern sehen Bewerber laut einer Studie der Organomics GmbH ebenfalls die Allianz. Dahinter folgen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG und Huk-Coburg Versicherungen. Punkten kann die Assekuranz bei Erwartungen wie „Gehalt“, „Arbeitsplatzsicherheit“ und „flexibles Arbeiten“ (19.5.2022).

Auch bei Nachwuchs, Schülern und Absolventen hat die Allianz die Nase vorn und kann als einziger Arbeitgeber der Branche junge Kandidaten überzeugen. Dies ergab so das aktuelle Arbeitgeberranking der Trendence Institut GmbH (2.6.2022).