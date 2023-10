„Das Karibikmodell funktioniert nicht mehr“

23.10.2023 – Bei mehr als der Hälfte aller Versicherungsvermittler steht in den nächsten zehn bis 15 Jahren altersbedingt die Regelung der Nachfolge an. Die aktuellen Entwicklungen kommentiert Dr. Adams & Associates im VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2023. Das Heft ist ab sofort verfügbar.

Dr. Adams & Associates GmbH & Co. KG beziehungsweise Unternehmen der Gruppe beraten seit mehr als 20 Jahren Versicherungsvermittlerbetriebe bei der Regelung ihrer Nachfolge und, nicht ganz so lange, kleine und mittelständische Unternehmen anderer Branchen.

Im Interview des VersicherungsJournal-Extrablatts kommentieren Dr. Stefan G. Adams, Inhaber und Geschäftsführer, und Maxine Adams, Mitglied der Geschäftsleitung, aktuellen Entwicklungen bei der Regelung der Nachfolge.

Das gesamte Interview steht im VersicherungsJournal Extrablatt 4|2023, welches dieses Thema zum Schwerpunkt hat.

Stefan G. Adams und Maxine Adams (Bild: privat)

VersicherungsJournal Extrablatt: Wie unterscheidet sich der Vermittlerbetrieb von anderen Branchen?

Dr. Stefan Adams: Vom Zahlenwerk her ist der Versicherungsvermittler das komplexeste. Es ist zwar keine Raketenwissenschaft, aber gegenüber beispielsweise einem Autozulieferer oder einer Werkzeugfabrik mit nur zehn oder 15 Produkten ist die Unternehmensbewertung eines Versicherungsmaklers sehr anspruchsvoll.

Maxine Adams: ...hinzu kommt die Konsolidierung insbesondere im Versicherungsmakler-Markt. Sie ist sieben bis acht Jahre weiter als beispielsweise im Markt der Immobilienverwaltungen und -makler, den wir auch bearbeiten. In das Immobiliensegment strömen erst jetzt die ersten Private-Equity(PE)-Gesellschaften.

Was ist denn das PE-Zielsegment?

Stefan Adams: Treiber der Konsolidierung bei den Versicherungsmaklern sind nicht die Versicherer, sondern PE-Fonds und anderes privates Kapital.

Sie haben erkannt, dass gut aufgestellte Versicherungsmakler ein relativ profitables Investment sein können – eine hohe Rendite ohne großes Risiko. Seit einigen Monaten suchen zwölf bis 15 neue PE-finanzierte Player mit neunstelligem Erwerbsbudget nach geeigneten Kandidaten, das heißt, namhafte Übernahmen stehen noch aus.

Im oberen Segment der Top-100-Maklerunternehmen erwarte ich aufgrund des schon sehr hohen Konsolidierungsgrades wenig. 70 bis 80 Prozent sind hier verkauft oder gehören bereits zu Gruppen.

Die restlichen sind familiengeführte Unternehmen, die ohne besondere Notlagen nicht zum Verkauf stehen. Im mittleren Bereich (ein bis fünf Millionen Euro Jahrescourtage) ist die Konsolidierung im vollen Gang.

Maxine Adams: Das Maklersegment mit jährlichen Courtagen von 250.000 bis eine Million Euro bearbeiten die PE-finanzierten Unternehmen noch nicht systematisch. Aber das kann sich schnell ändern.

Transaktionen kleinerer Betriebe amortisieren sich schwerer.

Bislang liegen die fixen externen Prüfungskosten einer Transaktion für Legal, Tax, IT, Personal und Commercial – meist vom Investor als Standard vorgegeben – zwischen 100.000 und 200.000 Euro, so dass sich Transaktionen kleinerer Betriebe schwerer amortisieren.

Deutschlandweit geht ein großer Teil der Vermittler in den Ruhestand. Das lässt einen Käufermarkt und sinkende Preise erwarten.

Stefan Adams: Mit dem Ausscheiden der Babyboomer aus dem Markt sollte man davon ausgehen, dass die Waage zugunsten der Nachfrager kippt. Zudem sind die Zinsen so hoch, dass sich kreditfinanzierte Übernahmen keiner mehr leisten kann.

Und dann haben wir noch die Diskussion um Fachkräfte: Es wird schwieriger, gutes Personal zu halten und vor allem teurer. Das sind drei Argumente für einen Preisverfall.

Die Konsolidierung und das viele Kapital […] treiben die Kaufpreise.

Aber wir beobachten eine Konsolidierung im Markt, wie sie in den USA und Großbritannien bereits sehr weit fortgeschritten ist. Die Konsolidierung und das viele Kapital, was in den Markt hineingeströmt ist und gerade reinströmt, treiben die Kaufpreise vollkommen atypisch.

Was wird für Vermittlerbetriebe gezahlt?

Maxine Adams: Das hängt unter anderem vom EbitDA ab. Als Basis nehmen wir allerdings nicht den in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn, weil die Steuerberater oft alle möglichen Kosten verstecken. Wenn wir in die Tiefe der Unternehmensbewertung gehen und bis auf die einzelnen Unterkonten schauen, ergibt sich ein ganz anderes EbitDA.

Das multiplizieren wir mit einem Faktor, der bei fünf anfängt und hochgehen kann bis auf zwölf oder 15. Große Transaktionen haben auch schon einmal Faktor 20 plus, wenn die Zusammensetzung des Bestandes attraktiv ist, jedoch nahezu ausschließlich für Gewerbegeschäft.

Unternehmen mit jährlichen Courtageeinnahmen unter 250.000 Euro […] kosten aber nur so viel wie vor zehn Jahren.

Stefan Adams: Bei Unternehmen mit jährlichen Courtageeinnahmen unter 250.000 Euro – meist inhabergeführte Personengesellschaften – steigt zwar die Zahl der Transaktionen in Form von Bestandsübertragungen mit Betriebsübergang sukzessive, sie kosten aber nur so viel wie vor zehn Jahren: vom zweifachen bis zum 3,5-fachen des Umsatzes, sofern der Bestand eine Spezialisierung auf attraktive Kundengruppen beinhaltet.

Der Zinsanstieg macht es Nachwuchsmaklern schwer, Bestände und Unternehmen zu übernehmen. Man braucht schon mindestens 60 Prozent des Kaufpreises als Eigenkapital, um die Übernahme mit Kreditinstituten erfolgreich zu meistern.

Erkennen die Makler die Gunst der Stunde und ziehen Verkäufe vor?

Stefan Adams: Jein. Es gibt zahlreiche Makler, die nicht ohne ihre Arbeit glücklich sind und jene die prinzipiell nicht an PE-Investoren verkaufen wollen.

Andere sehen, dass die Preise in den letzten Jahren um 30 bis 40 teilweise sogar 60 Prozent hochgegangen sind – und wollen die Gunst der Stunde nutzen. Zumal sie damit ausgefallene Erträge aus vor langer Zeit abgeschlossenen Lebensversicherungen kompensieren möchten.

Ist es für den bisherigen Firmeninhaber günstig, nach dem Verkauf noch an Bord zu bleiben?

Maxine Adams: Auch hier stellen wir Veränderungen im Markt fest: Vor zehn bis zwölf Jahren haben die Käufer sehr schnell das Management ausgetauscht und teilweise auch Mitarbeiter entlassen.

Die PE-finanzierten Käufer wollen nun, dass die Verkäufer noch drei bis fünf Jahre als Geschäftsführer tätig bleiben.

Aufgrund der Situation am Personalmarkt wollen die PE-finanzierten Käufer nun, dass die Verkäufer noch drei bis fünf Jahre als Geschäftsführer tätig bleiben.

Das Karibikmodell – Geld auf den Tisch und weg – funktioniert also nicht mehr. Die Käufer wollen, dass der Verkäufer den Bestand sichert. Dafür zahlen sie ihm ein übliches Geschäftsführergehalt. Meist werden nur die ungeliebten Zentralaufgaben wie IT, Personal, Rechnungswesen und die Verhandlungen mit den Versicherern über Courtagen und Provisionen auf die Käufer übertragen.

