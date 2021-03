Damit der Mitarbeiter nicht zum direkten Rivalen wird

9.3.2021 – Will ein Vermittler verhindern, dass ein Beschäftigter nach Vertragsbeendigung in direkte Konkurrenz zum ehemaligen Arbeitgeber tritt, hilft die Vereinbarung eines Wettbewerbsverbots. Um dieses rechtlich abgesichert zu gestalten, müssen einige Regeln in Bezug auf Zeitspanne, Form, Aktionsradius und Entschädigung eingehalten werden, weiß der Jurist Björn Fleck.

Nach Vertragsende darf jeder Arbeitnehmer vor Ort und in derselben Branche wieder tätig werden. Ob er dadurch seinem ehemaligen Arbeitgeber Konkurrenz macht, ist egal. Will man als Arbeitgeber dieses verhindern, dann muss ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart werden.

Geregelt ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot in den §§ 74 ff. HGB. Diese gelten nach § 110 GewO für jedes Wettbewerbsverbot, das mit einem Arbeitnehmer geschlossen wird.

Zeitpunkt und Form

Als Abschlusszeitpunkt gibt es zwei Möglichkeiten. Das Wettbewerbsverbot wird:

mit oder während des Arbeitsverhältnisses vereinbart oder

nach Beendigung.

Bei Vereinbarung vor oder während des Arbeitsvertrags-Verhältnisses gelten die Schutzvorschriften der §§ 74 ff. HGB für den Arbeitnehmer. Eine Abweichung führt meist zur Nichtigkeit des Verbots, mindestens aber zu einer Reduzierung des Umfangs auf das gesetzliche Mindestmaß. Mit eingeschlossen ist der Aufhebungsvertrag. Ist bisher kein Wettbewerbsverbot vereinbart, können die Vertragsparteien dieses mit der Aufhebungsvereinbarung gestalten.

Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder bei einem Vergleich vor Gericht gelten die §§ 74 ff. HGB nicht mehr. Damit können die Parteien ein Wettbewerbsverbot ohne Entschädigungszahlung vereinbaren.

Die erste Voraussetzung für den Abschluss eines Wettbewerbsverbots ist, dass die Vereinbarung schriftlich erfolgt und eine Ausfertigung an den Mitarbeiter ausgehändigt wird. Die Schriftform ist in § 126 BGB geregelt. Das Schriftstück muss danach von beiden Parteien eigenhändig auf derselben Urkunde unterschrieben sein.

Der Umfang

Jede mittelbare oder unmittelbare Beeinträchtigung einer selbstständigen oder unselbstständigen Tätigkeit des Arbeitnehmers ist ein Wettbewerbsverbot. Ausnahmen sind die gesetzlichen Regelungen, die nach Vertragsende von jedem Mitarbeiter eingehalten werden müssen.

Damit die Vereinbarung vor Gericht standhält, darf das Verbot nicht über die berechtigten Interessen des Arbeitgebers hinausgehen (§ 74a HGB). Das Wettbewerbsverbot ist unverbindlich, wenn die Vereinbarung nach Ort, Zeit oder Gegenstand das berufliche Fortkommen des Mitarbeiters unbillig erschwert.

Aktive Kundenansprache verboten

Der Schutz der eigenen Kunden gilt als legitimer Zweck der Vereinbarung. Ein Wettbewerbsverbot, das für immer einen Ausschluss aus der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungs-Branche vorsieht, ist jedoch nicht zulässig.

Ein Außendienstmitarbeiter behält nach dem Grundsatz immer die Möglichkeit, etwa als Schadensachbearbeiter in den Innendienst zu wechseln. Verboten werden kann jedoch die aktive Kundenansprache der vorher betreuten Kunden.

Es müssen ebenfalls Regelungen zum künftigen Aktionsradius getroffen werden. War der Vermittler zum Beispiel im Raum Hamburg für eine örtliche Agentur unterwegs, reicht eine Beschränkung auf dieses Gebiet zum Schutz des Arbeitgebers aus. Das Gebiet kann die Geografie betreffend oder auch nach Postleitzahlen vereinbart werden.

Zur Laufzeit

Die äußerste zeitliche Grenze eines Verbots liegt bei zwei Jahren, gerechnet ab Beendigung des Vertragsverhältnisses. Geht das Verbot über die zwei Jahre hinaus, ist das gesamte Verbot unwirksam. Eine Reduzierung auf zwei Jahre wird nicht vorgenommen.

Die Suspendierungszeit des Mitarbeiters wird auf die Zeit des Wettbewerbsverbots nicht angerechnet, da zu diesem Zeitpunkt das Vertragsverhältnis noch nicht beendet ist. Umgekehrt verlängert sich die Laufzeit nach Vertragsende nicht. Kann der Mitarbeiter zum Beispiel wegen einer Erkrankung keine Konkurrenztätigkeit ausüben, zählt diese Zeit mit.

Karenzentschädigung

Die Einsetzung einer Karenzentschädigung ist ein Muss. Beim Abschluss einer Vereinbarung vor oder während des Arbeitsverhältnisses darf nicht darauf verzichtet werden. Das Gesetz legt fest, dass zumindest die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen gezahlt werden muss. Es reicht nicht aus, bei der Berechnung lediglich das letzte Gehalt einzubeziehen.

Zu den Leistungen gehören neben dem Festgehalt die Provisionen und eventuell weitere Geld- und Sachleistungen. Bei den Provisionen ist der Durchschnittswert aus den letzten drei Jahren zugrunde zu legen. Dieses gilt auch für Bonifikationen und andere Sonderleistungen. Gezahlt werden muss die Entschädigung monatlich.

Björn Fleck

Der Autor ist Jurist und seit 2001 in der Versicherungsbranche tätig.