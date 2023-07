Corona-Infektion: Arbeitsunfall oder Privatsache?

17.7.2023

Ein Mann wollte seine Covid-19-Infektion als Arbeitsunfall anerkennen lassen. Weil es dafür keine eindeutigen hinweise gab und eine Ansteckung im privaten Umfeld wahrscheinlicher war, verlor er vor Gericht.

Ein Mann, der bei einem Maschinenbauer als Montierer arbeitet, hatte sich im Jahr 2020 mit dem Coronavirus infiziert. Diese Ansteckung meldete er bei der gesetzlichen Unfallversicherung als Arbeitsunfall an. Die Berufsgenossenschaft weigert sich jedoch, die Infektion als solchen anzuerkennen. Daraufhin klagte der Mann.

Ansteckung im Betrieb unwahrscheinlicher als im privaten

Das Sozialgericht Karlsruhe urteilte am 13. Juni 2023 (S 11 U 2168/22) gegen den Arbeiter.

Es erklärte, dass der Mann nicht habe nachweisen können, dass er sich an seiner Arbeitsstelle mit dem Virus infiziert habe. Denn es hätte sich mindestens nachweislich eine infektiöse Person im Unternehmen aufhalten müssen. Da dem nicht so gewesen war, könne die Erkrankung nicht als Arbeitsunfall anerkannt werden.

Darüber hinaus erklärte der Unfallversicherer, dass eine Ansteckung im privaten Umfeld wesentlich wahrscheinlicher sei. Schließlich habe der Mann zwei ungetestete Kinder zu Hause gehabt. Eine Infektion über diese, die gegebenenfalls keine Symptome zeigten, sei nicht auszuschließen. Das sah das Gericht auch so. Auch sei kein Anscheinsbeweis für eine Ansteckung im Betrieb gegeben.

Quelle der Corona-Infektion meist schwer klar zuzuweisen

Die Frage, ab wann eine Infektion mit Covid-19 als Arbeitsunfall anerkannt wird, musste in der Vergangenheit häufiger durch ein Gericht geklärt werden. So zum Beispiel im Falle einer Schul-Betreuerin, die als Ansteckungs-Quelle infektiöse Kinder an ihrer Schule nannte (VersicherungsJournal 11.5.2023). Ihr wurde die Anerkennung ebenfalls verwehrt.

Auch ein angestellter Büromitarbeiter musste vom Gericht eine Schlappe hinnehmen (13.3.2023). Er sah seine Kollegin, mit der er kurz vor seiner Infektion ein Gespräch geführt hatte, als Urquell der Infektion. Das Gericht wiederum sah nur eine geringe Ansteckungs-Wahrscheinlichkeit im Büro und wies die Klage als unbegründet zurück.

Generell gab es jedoch noch nie so viele Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit mit Covid-19 als Grund, wie im vergangenen Jahr (24.3.2023). Insgesamt 294.446 solcher Verdachtsfälle wurden gemeldet. Im Jahr 2021 waren es erst knapp über 150.000 Fälle.