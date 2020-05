Corona-Homeoffice: Die Exit-Pläne der Versicherer

30.4.2020 – Die Gesellschaften planen die Rückführung ihrer Belegschaften aufs Firmengelände vorsichtig. Die Angst, sich das Virus ins Haus zu holen, ist groß. Sonderregelungen gelten weiter für Elternteile mit kleinen Kindern. Das zeigen Nachfragen bei Allianz, Arag, HDI, LVM sowie R+V. Der AGV weist auf eine Kurzarbeitergeld-Vereinbarung für den Innendienst hin. Laut einer Umfrage erwartet ein Fünftel der befragten Versicherungsmanager, dass die Branche wegen der Coronakrise in den kommenden zwei Jahren Personal abbauen wird.

Arbeiten in den eigenen vier Wänden ist für die Deutschen mittlerweile Alltag. Das trifft auch auf die Belegschaften der Versicherungsbranche zu. Mitarbeiter und Vermittler haben die Situation akzeptiert, mancher hat es auch nicht besonders eilig, wieder ins Büro zurückzukehren, wie eine Kurzumfrage des VersicherungsJournals zeigte (VersicherungsJournal 29.4.2020).

Einschätzungen und eventuelle Folgen der Coronakrise beleuchtet in einer aktuellen Blitzumfrage die Ernst & Young GmbH gemeinsam mit der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Für die Auswertung haben die Berater Anfang April 30 Vorstände beziehungsweise leitende Manager von deutschen Versicherern befragt.

Die Ergebnisse der Auswertung „Corona-Studie: Einflüsse und Auswirkungen von COVID-19 auf die Versicherungswirtschaft“ (PDF, 1,8 MB) stehen kostenlos zur Verfügung.

Versicherer entsenden Mitarbeiter ins Homeoffice

Neben wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft fragten die Berater auch Aspekte zur aktuellen Arbeitssituation in den Unternehmen ab. 100 Prozent der Befragten gaben an, Mitarbeiter ins Homeoffice entsendet zu haben, um das Infektionsrisiko einzudämmen. Bei 93 Prozent wurde ein Reiseverbot ausgesprochen.

Die Frage, ob Heimarbeit im Unternehmen „angeordnet“ wurde, bejahten 57 Prozent der Teilnehmer für die Fälle, in denen es technisch für den jeweiligen Mitarbeiter möglich war.

57 Prozent gaben zudem an, dass die technische Ausstattung in den Unternehmen für einen schnellen und reibungslosen Umzug der Belegschaften in ihre Wohnungen gesorgt hat, bei 33 Prozent hat es weitgehend geklappt. Engpässe entstanden zu 77 Prozent bei der Beschaffung von Laptops.

Welche Möglichkeiten Eltern nutzen, die noch kleine Kinder haben und mit geschlossenen Schulen und Kitas vor einem Betreuungsproblem stehen, benannten die Manager ebenfalls. Die Option der Heimarbeit wurde besonders häufig gezogen (93 Prozent der Antworten entfielen hier auf „stark genutzt“). Dahinter folgen die Möglichkeit, Überstunden abzubauen (41 Prozent) und Urlaubstage zu nehmen (28 Prozent).

Schwierige Situation für Mitarbeiter mit Kindern

Die Herausforderungen der Angestellten durch Heimarbeit und gleichzeitige Kinderbetreuung berücksichtigen zum Beispiel Anbieter wie der Allianz-Konzern, die Arag Versicherungen, die HDI-Gruppe, die LVM Versicherungen sowie der R+V-Konzern.

Die Unternehmen reagieren darauf laut einer Kurzumfrage des VersicherungsJournals mit flexiblen und teils individuellen Modellen wie Teilzeit- und Gleitzeitregelungen bis hin zu Sonderurlaub.

„Wir haben großes Verständnis für diese schwierige Situation in vielen Familien. Darauf reagieren wir nicht pauschal.

Die Führungskräfte haben hier sehr weite Spielräume, akzeptable Lösungen für die jeweilige Situation anzubieten“, erklärte dazu Arag-Vorstand Klaus Heiermann.

Zurich verlängert Homeoffice für Belegschaft

Wie aber gehen Versicherer konkret mit dem Thema um? Planen die Unternehmen nach den öffentlichen Diskussionen um den Zeitpunkt einer richtigen oder falschen Exit-Strategie bereits die Rückkehr ihrer Belegschaften auf das Firmengelände?

Die Antwort lautet für viele Gesellschaften „nein“. Die Unternehmen sind vorsichtig und wollen nicht das Risiko eingehen, sich das Virus ins Haus holen. So hat die Zurich Gruppe Deutschland als einer der ersten Versicherer in einer Mitteilung erklärt, dass sie siw Heimarbeit für ihre Belegschaft bis einschließlich den 18. Mai verlängere. Die Regelung gelte für 95 Prozent der 4.600 Mitarbeiter (27.4.2020).

Der Versicherer verfolge „grundsätzlich das Ziel, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren, sobald es die Situation zulässt. Die Entscheidung erfolgt unter anderem auf Basis der Vorgaben und Empfehlungen der Bundes- und Landesregierungen sowie des Robert-Koch-Instituts“, so das Unternehmen.

Der AGV wird keine Empfehlungen zu einer etwaigen Exit-Strategie aus dem aktuellen Homeoffice-Modell geben können. Sebastian Hopfner, AGV

AGV: Gleiche Interessen von Unternehmen und Arbeitnehmern

Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) hält sich zu diesem Thema zurück.

„Der AGV wird keine Empfehlungen zu einer etwaigen Exit-Strategie aus dem aktuellen Homeoffice-Modell geben können. Es handelt sich hier um spezifische betriebs-organisatorische Themen, die einer außerbetrieblichen Anleitung nicht zugänglich sind“, erklärte Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, dazu auf Nachfrage.

Anders sehe es dagegen beim Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“ aus, das in der Tarifvereinbarung zum mobilen Arbeiten vom 27. Mai 2019 von beiden Seiten festgelegt worden ist (13.6.2019).

Diese Vereinbarung „habe selbstverständlich auch in der aktuellen Ausnahmesituation in der Praxis Beachtung gefunden“, so Hopfner. Sie stellte aber keine Hürde dar, „da sich die Interessen der Unternehmen und der Arbeitnehmer letztlich gedeckt haben“.

Corona-Homeoffice: Mitarbeiter ist verantwortlich

Zum Thema Ergonomie und Arbeitsschutz wird zwischen der regelmäßigen Telearbeit und dem unregelmäßigen „mobilen Arbeiten“ unterschieden.

Während die Telearbeit den üblichen Arbeitsschutzstandards unterliegt und hier der Arbeitgeber die Verantwortung für die Ergonomie am Arbeitsplatz sowie den Arbeitsschutz übernimmt, trägt diese Pflichten beim mobilen Arbeiten der Mitarbeiter.

Das Corona-bedingte Arbeiten daheim gehört zur Kategorie mobiles Arbeiten. „Denn es handelte sich ja nicht um eine auf Planung und Langfristigkeit ausgerichtete Arbeitsform, sondern um eine solche, welche spontan aufgrund äußerer Umstände organisiert wurde“, erklärt Hopfner.

Die LVM hat sehr frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um Infektionsketten am Campus zu vermeiden. Die Maßnahmen haben sich bewährt. LVM Versicherungen

Keine Lockerung der Homeoffice-Strategie

Generell werden die Gesellschaften in der Mehrheit vorerst am Homeoffice-Modell festhalten. Sehr früh auf die Risiken durch das Virus hatte die LVM reagiert. Das Unternehmen schöpfte bereits Mitte März seine Homeoffice-Kapazitäten vollständig aus (11.3.2020). Aktuell arbeiten nur 700 Mitarbeiter gleichzeitig auf dem Campus des Versicherers.

„Zum aktuellen Zeitpunkt plant das Unternehmen noch keine Lockerung der Homeoffice-Strategie. Die LVM hat sehr frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um Infektionsketten am Campus zu vermeiden. Die Maßnahmen haben sich bewährt“, so das Unternehmen.

Die R+V musste im März mit zehn an Corona erkrankten Mitarbeitern umgehen (20.3.2020). Die Gesellschaft reagierte schnell und schickte die Mehrheit seiner Belegschaft zum Arbeiten nach Hause (25.3.2020).

„Von unseren 16.000 Mitarbeitern sind aktuell rund 15.000 im Homeoffice. […] Aktuell haben wir noch keinen Fahrplan beschlossen. Fest steht schon jetzt, dass nicht alle Kollegen auf einmal zurückkehren werden, sondern dies schrittweise geschieht“, erklärte die Gesellschaft.

Verschiedene Optionen möglich

Die Arag verfolgt ein ähnliches Konzept und will „künftig mit einer sehr niedrigen Präsenzquote“ auf dem Firmengelände arbeiten.

„Für viele wird auch weiterhin das Homeoffice die bevorzugte Lösung darstellen. Wichtig ist aber auch, dass wir es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen langsam zu Hause ‚die Decke auf den Kopf fällt‘, ermöglichen, zumindest wieder teilweise im Büro zu arbeiten.“ Das erklärte Arag-Vorstand Klaus Heiermann.

Der HDI differenziert nach Innen- und Außendienst. Für die Mitarbeiter im Innendienst gelten unverändert die bisher ergriffenen Maßnahmen wie die Option Homeoffice, Team-Splitting (50 Prozent des Teams arbeiten mobil, 50 Prozent im Büro).

„Im Außendienst öffnen die HDI-Filialen ab sofort sukzessive wieder ihre Türen, sobald sie ein umfangreiches und einheitliches Hygienekonzept zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern umgesetzt haben“, so der Konzern.

Wir sehen, dass die Kunden unsere digitalen Angebote vermehrt nutzen. Allianz Deutschland

Allianz will Corona-Erfahrungen später nutzen

Die Allianz Deutschland AG blickt in die nähere Zukunft und verweist auf eventuelle positive Effekte, die man aus der aktuellen Ausnahmesituation mitnehmen könne.

„Derzeit arbeiten 85 Prozent der Mitarbeiter aus dem Innendienst im Homeoffice und es funktioniert reibungslos. Wir machen keine Dienstreisen und schonen damit das Klima. Wir bauen zudem die digitale Interaktion mit unseren Kunden noch weiter aus. Das sind sicherlich alles Erfahrungen, die uns auch nach Ende der Corona-Krisensituation noch helfen werden“, berichtet der Versicherer.

Konkrete Prognosen, wie sich die Pandemie auf das Kundenverhalten auswirken wird, ließen sich nur eingeschränkt machen. „Wir sehen aber, dass die Kunden unsere digitalen Angebote vermehrt nutzen. Bei unserem Online-Kundenportal ‚Meine Allianz‘ zum Beispiel hat sich die Zahl der Neuregistrierungen pro Woche zuletzt mehr als verdoppelt“, erklärt der Konzern.

Szenario: Personalabbau und Kurzarbeit

Eine Prognose, die für die Versicherungswirtschaft Realität werden könnte, glaubt man der Blitz-Umfrage von Ernst & Young zur Coronakrise, könnten Einbrüche im Neugeschäft sowie eine Erhöhung der Schadenquoten werden.

Dies werden auch die Beschäftigten und die Versicherten zu spüren bekommen. Auf die Frage, ob die Branche wegen der Coronakrise in den kommenden zwei Jahren Personal abbauen wird, fielen 21 Prozent der Antworten auf „trifft eher zu“. 47 Prozent versammelte allerdings auch die Option „trifft eher nicht zu“ auf sich.

Der AGV wies in der aktuellen Ausgabe seiner Mitglieder-Zeitschrift bereits darauf hin, dass „Kurzarbeit auch in der Versicherungswirtschaft zulässig“ sei. Die Tarifparteien haben für den Innendienst den „Tarifvertrag zur Kurzarbeit zum Zwecke der Bewältigung der Covid-19-Krise“ ausgehandelt, heißt es in einem Artikel dazu.

Dementsprechend kann, befristet bis 28. Februar 2021, in der Versicherungswirtschaft (rückwirkend zum 1. März 2020) durch freiwillige Betriebsvereinbarung „Kurzarbeit Null“ eingeführt werden. Der Arbeitgeber muss hier das Kurzarbeitergeld von 60 oder 67 Prozent auf 90 Prozent aufstocken.