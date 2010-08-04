BGH schützt Versicherungsvertreter vor ungerechtfertigten Provisionsstornos

11.8.2025
Versicherungsvertreter haben bei Kündigung oder Beitragsreduzierung von Verträgen während der Stornohaftungszeit durch die Kunden typischerweise die erhaltene Vermittlungsprovision zumindest anteilig zurückzuzahlen.
Geschieht dies nach Ende des Vertretervertrages, so hat der ausgeschiedene Agent einen Anspruch auf Auskunft darüber, für welche dieser Policen anschließend ein Ersatz- oder Ergänzungsvertrag über das gleiche versicherte Risiko oder Produkt bei der Versicherungsgruppe abgeschlossen wurde.
Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 24. Juli 2025 (VII ZR 176/24) entschieden. Damit geht der Auskunftsanspruch (§ 87c Absatz 3 HGB) über den des Buchauszugs gemäß § 87c Absatz 2 HGB hinaus. Er dient dem Handelsvertreter dazu, sich über seine Provisionsansprüche Klarheit zu verschaffen, schreibt das Gericht.
Hintergrund ist, dass bei unzulässigen Umdeckungen der Vermittler der ursprünglichen Policen keine Provisionen zurückzahlen muss.
