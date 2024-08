Besetzung von Ausbildungsstellen bleibt für Versicherer herausfordernd

8.8.2024 – Nur 33 Prozent der Versicherungs-Unternehmen konnten im vergangenen Jahr alle Stellen für Auszubildende und Dual Studierende besetzen. Dafür bestanden 99 Prozent der Kandidaten ihre IHK-Abschlussprüfung. Dies zeigt die aktuelle Ausbildungsumfrage von AGV und BWV.

Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. haben die „Ausbildungsumfrage der Versicherungswirtschaft 2024“ vorgelegt.

An der 21. Auflage haben sich wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 10.8.2023) 65 Unternehmen beziehungsweise Unternehmensgruppen beteiligt. Dies entspricht laut den Studienautoren einem Repräsentationsgrad von 88 Prozent in Bezug auf die Beschäftigten.

Neben den Standardfragen zu den Ausbildungswegen, zu den Gründen für eine Nichtbesetzung, der Erfolgsquote bei den Abschlussprüfungen und zur Weiterbeschäftigung wurde in diesem Jahr auch nach der Mobilarbeit in der Ausbildung gefragt. Ebenso, in welchem Umfang und wofür KI-Tools eingesetzt werden und welche Relevanz das Thema Nachhaltigkeit hat.

Bewerber oft nicht geeignet

Das Ergebnis: Nur 33 Prozent (Vorjahr: 48 Prozent) der Unternehmen konnten 2023 alle Ausbildungsstellen und alle Stellen für Dual Studierende besetzen. Dies entspricht einem Rückgang von 15 Prozentpunkten im Vergleich zu 2022.

Die Gründe: 91 Prozent führen dies „eher“ (47 Prozent) oder „sehr“ (44 Prozent) auf eine unzureichende Eignung der Bewerber zurück. Eine regional schlechte Bewerbersituation war für 71 Prozent ausschlaggebend, eine unzureichende Qualität der Bewerbungsunterlagen für 65 Prozent.

Bei 49 Prozent löste der Bewerber kurzfristig den Vertrag wieder auf, 40 Prozent konnten die Stelle nach Absprung des geplanten Nachwuchses nicht neu besetzen. Keinen geeigneten Bewerber für den Außendienst ermittelten 39 Prozent. Bei 17 Prozent bestand der Bewerber den notwendigen Schulabschluss nicht.

Gründe für das Nichtbesetzen von Ausbildungsplätzen (Bild: AGV)

Übernahmequote auf Vorjahresniveau

Dafür waren 99 Prozent aller Kandidaten, die in 2023 an der Abschlussprüfung der Industrie- und Handelskammern (IHK) für die Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen teilgenommen haben, erfolgreich. 75 Prozent von ihnen wurden übernommen. Damit bleibt die Übernahmequote laut des Verbandes auf Vorjahresniveau.

Die Übernahme in die unbefristete Weiterbeschäftigung ist seit 2019 tendenziell angestiegen. Im vergangenen Jahr wurden von den weiterbeschäftigten Nachwuchskräften 59 Prozent (2019: 39 Prozent) unbefristet im Innendienst und zwölf Prozent (22 Prozent) unbefristet im Außendienst angestellt.

Demgegenüber erhielten 21 Prozent (25 Prozent) eine befristete Stelle im Innendienst und acht Prozent (15 Prozent) eine befristete Stelle im Außendienst.

Weiterbeschäftigung der Azubis (Bild: AGV)

Homeoffice gängige Praxis

Auch in der Ausbildung ist Mobilarbeit mittlerweile weit verbreitet. 85 Prozent der befragten Unternehmen ermöglichen ihren Azubis, im Homeoffice zu arbeiten, davon 36 Prozent bereits ab der Probezeit. 28 Prozent erlauben dies ab dem ersten, 15 Prozent ab dem zweiten und zwei Prozent ab dem dritten Ausbildungsjahr. Keine generelle Festlegung dazu haben 19 Prozent getroffen.

Ein kostenfreies Zurverfügungstellen von Arbeitsmitteln ist dabei für 94 Prozent „sehr“ und für sechs Prozent „eher“ selbstverständlich. Regelmäßige Austauschzeiten haben 93 Prozent festgelegt. Neue Ausbildungsinhalte werden allerdings bei 87 in Präsenz vermittelt. 85 Prozent der Unternehmen gaben an, dass Mobilarbeit sowohl die Selbstorganisation als auch die Eigenverantwortung und damit die Motivation ihrer Nachwuchskräfte stärkt.

Ausbilder nutzen künstliche Intelligenz zur Entwicklung von Projektideen (33 Prozent), der Erstellung von Lernmaterialien (24 Prozent) und für Lernerfolgskontrollen (19 Prozent). Azubis und Dual Studierende vor allem zur Erstellung von Texten (40 Prozent) und von Zusammenfassungen (25 Prozent).

Aspekte der ökonomischen (91 Prozent) und ökologischen (92 Prozent) Nachhaltigkeit sind in der Ausbildung und im Dualen Studium für die befragten Unternehmen von hoher Bedeutung. Als noch wichtiger werden Themen der sozialen Nachhaltigkeit (98 Prozent) eingestuft.