Beschäftigung: Versicherungswirtschaft weit abgeschlagen

14.11.2018 – Die Zahl der Erwerbstätigen und der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten sind im dritten Quartal 2018 auf neue Rekordwerte angestiegen. Nahezu alle Wirtschaftszweige nahmen an dem Aufschwung teil. Einzige Ausnahme sind die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister.

Im dritten Quartal hat sich die positive Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt fortgesetzt. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 556.000 Personen im Periodenschnitt auf 45,04 Millionen (plus 1,3 Prozent).

Damit wurde nach Angaben von Destatis erstmals nach der Wiedervereinigung die 45-Millionen-Marke für ein Quartalsergebnis überschritten. Als Grund für die „kräftige“ Steigerung nennt die Behörde die allgemein gute Arbeitsmarktlage sowie eine stabil gute Wetterlage.

Das Plus im Vergleich zum Vorquartal bezifferte das Amt auf 259.000 Personen (plus 0,6 Prozent). Saisonbereinigt ging es den Angaben zufolge um 117.000 Personen aufwärts (plus 0,3 Prozent). „Eine Zunahme der Erwerbstätigkeit ist im dritten Quartal eines Jahres saisonal üblich“, erläuterten die Statistiker zum Hintergrund.

Rückgang bei den Selbstständigen

Der Zuwachs geht laut den Daten des Statistischen Bundesamts allein auf die Entwicklung der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten zurück. Deren Zahl stieg vom zweiten zum dritten Quartal im Periodenschnitt um 262.000 auf einen neuen Rekordwert von 40,790 Millionen Personen (plus 0,6 Prozent). Dies sind 623.000 Arbeitnehmer beziehungsweise rund 1,6 Prozent mehr als im Schnitt des Vorjahreszeitraums.

Die Zahl der Selbstständigen (inklusive mithelfender Familienangehöriger) verminderte sich hingegen vom zweiten zum dritten Quartal im Periodenschnitt minimal um 3.000 Personen auf nur noch 4,245 Millionen (minus 0,07 Prozent). Dies sind 67.000 Selbstständige beziehungsweise rund 1,6 Prozent weniger als im Schnitt des Vorjahreszeitraums.

Beschäftigung sinkt nur in der Finanz- und Versicherungsbranche

Neben den allgemeinen Zahlen zur Erwerbstätigkeit hat Destatis die Beschäftigungsdaten auch auf verschiedene Wirtschaftszweige (nach WZ 2008) heruntergebrochen. Ergebnis: Vor allem die Dienstleistungsbereiche trugen zum Anstieg der Gesamterwerbstätigen-Zahl gegenüber dem Vorjahresquartal bei.

So erzielte der Bereich „Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ mit über 180.000 Personen den größten absoluten Beschäftigungsgewinn. Im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) belief sich das Plus auf fast 140.000 Erwerbstätige. Im Wirtschaftszweig „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ ging es um fast 100.000 Personen bergauf.

Auch alle weiteren aufgeführten Branchen hatten Zuwächse zu verzeichnen – mit einer Ausnahme: den Finanz- und Versicherungs-Dienstleistern. Hier ging es im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 1,7 Prozent auf nur noch 1,128 Millionen Erwerbstätige bergab. Dies war den Daten des Statistischen Bundesamts zufolge bereits das siebte Minus in Folge.

Assekuranz im Abwärtstrend

Die Statistiker weisen keine Beschäftigungszahlen nur für die Versicherungsbranche aus. Aber ein Blick auf Daten des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zeigt ebenfalls einen deutlich rückläufigen Trend.

So hat sich die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten in der Assekuranz im vergangenen Jahr zum achten Mal in Folge vermindert. Mit nicht einmal mehr 205.000 Personen wurde 2017 sogar ein 30-Jahres-Tief erreicht (VersicherungsJournal 13.3.2018).

Hintergrund: In einigen Bundesländern wie auch an einigen der größten Versicherungsstandorte gab es zum Teil deutliche Tendenzen zu Stellenanbau (VersicherungsJournal 19.3.2018, 16.3.2018).

Keine Trendumkehr in Sicht

Die Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) aus dem Frühjahr lässt keine Besserung erwarten. Für die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister prognostiziert das Institut für das laufende Jahr einen Rückgang um 11.000 Arbeitnehmer (minus 1,1 Prozent). Dies begründete das IAB mit Konsolidierungs-Maßnahmen im Bankensektor und der zunehmenden Digitalisierung (VersicherungsJournal 26.3.2018).

Auch laut der Konjunkturumfrage Herbst 2018 des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) überwiegt in der Versicherungsbranche die Tendenz zum Stellenabbau. Aktuell wollen 18 Prozent der befragten Unternehmen Personal einstellen und 19 Prozent Personal reduzieren (Saldo: minus eins). Allerdings war hier zuletzt vier Mal in Folge eine Verbesserung zu beobachten.

Deutlich düsterer sieht es bei den Lebensversicherern aus. Hier war zuletzt nach eigenem Bekunden nur jeder zehnte Anbieter auf Personalsuche, aber dafür wollte fast jeder Dritte Stellen abbauen. Daraus errechnet sich ein Saldo von minus 20.

In den letzten acht Auflagen der drei Mal pro Jahr durchgeführten Konjunkturumfrage lag der Wert zwischen minus 17 und minus 24 (VersicherungsJournal 19.10.2018).