Axa und Debeka stellen die beiden besten Azubis der Assekuranz

16.5.2023

Emilia Düzgün von den Axa Versicherungen und Nils Glawion (28) von den Debeka Versicherungen sind die besten Absolventen der Ausbildung Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Die beiden Azubis wurden am Montagabend in Berlin für ihre Bestnoten geehrt. Dies berichtet das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. in einer Pressemitteilung.

Die Gratulation gelte auch den Ausbildern, schreibt das BWV. Dies sind Maike Herchenhan von der Axa und Eugen Leisle von der Debeka. Im Berliner Congress Zentrum standen insgesamt 216 Azubis aus allen Berufsbildern auf der Bühne. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Peter Adrian, Präsident der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), übernahmen die Preisverleihung.

Emilia Düzgün hat sich nach Gesprächen mit Freunden und Familie für eine Ausbildung mit Schwerpunkt Finanzen entschieden, heißt es. „Das selbstständige Arbeiten im Team und die Offenheit der Kolleg:innen habe ich als ganz Besonders empfunden“, wird sie zitiert. Ihre erste berufliche Station ist die Baufinanzierungs-Abteilung der Axa, die sie auch während der Ausbildung durchlaufen hat.

Nils Glawion ließ sich von einem Bekannten von einer Ausbildung mit Fachrichtung Versicherungen überzeugen, wird berichtet. „Meine Ausbildung war geprägt von vielen hilfreichen Kolleg:innen und einer Schulungsabteilung, die einen großen Anteil daran hatte, dass die Ausbildung bei der Debeka so gut ist und viel Spaß gemacht hat“, sagt er. Seither ist er Angestellter im Außendienst.