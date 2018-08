Außendienstler werden immer älter

1.8.2018 – Die Nachricht ist nicht neu, lässt sich aber wieder einmal eindrucksvoll mit den aktuellen Zahlen des Arbeitgeberverbandes belegen: Der demografische Trend macht vor der Assekuranz und insbesondere dem Außendienst nicht halt. Angesichts der „Urnenform“ der Alterspyramide stellt sich die Frage nach der Vergreisung bei den Beschäftigten.

WERBUNG

Die Alterspyramide im Außendienst in Urnenform.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: AGV)

Das Durchschnittsalter des angestellten Außendienstes in der Versicherungsbranche ist 2017 auf 44,4 Jahre gestiegen.

Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) in der Broschüre Sozialstatistische Daten 2017 sind männliche Außendienstler durchschnittlich 45,1 Jahre und weibliche durchschnittlich 42,1 Jahre alt. Damit hat sich das Durchschnittsalter in den letzten zehn Jahren um gut zwei Jahre erhöht.

In die Jahre gekommen

Wie die Alterspyramide der im Außendienst Beschäftigten zeigt, ist insbesondere der altersmäßige Mittelbau in die Jahre gekommen. Die stärksten Altersjahrgänge bei den Männern sind nun die Anfang- bis Mitte-50-Jährigen.

Jeder 20. Außendienstler ist bereits älter als 61 Jahre – vor zehn Jahren war dies erst jeder 50. Damit beschäftigt die Versicherungsbranche prozentual genauso viele Ältere wie Menschen zwischen 21 und 25 Jahren.

Mit dem Alter hat beim angestellten Außendienst auch die Betriebszugehörigkeit zugenommen: Allerdings stieg diese gegenüber 2016 stärker als die Alterung, nämlich um rund drei Prozent auf durchschnittlich 13,1 Jahre. Zehn Jahre zuvor gehörten die Außendienstler dem gleichen Unternehmen durchschnittlich nur 10,3 Jahre an.

Ein gutes Viertel der Außendienstler kommt auf eine Betriebszugehörigkeit von bis zu fünf Jahren, ein weiteres Fünftel auf zwischen sechs und zehn Jahre. Dabei ist die Betriebszugehörigkeit bei den weiblichen Beschäftigten deutlich geringer: Knapp jede dritte Beschäftigte arbeitet beim gleichen Unternehmen erst maximal fünf Jahre; weitere 22,5 Prozent zwischen sechs und zehn Jahren.

Hälfte der Innendienstler 50 plus

Noch älter als der Außendienst sind allerdings den Zahlen des Arbeitgeberverbandes zufolge die Innendienstler (unberücksichtigt der Auszubildenden). 2017 belief sich hier das Durchschnittsalter auf 44,8 Jahre und war damit 2,8 Jahre höher als 2007.

Mehr als die Hälfte der Innendienstler ist inzwischen über 50 Jahre alt. Das ist eine Altersgruppe, welche die Branche gerne als Best Ager bezeichnet – mit besonderem Bedarf an Vorsorgeprodukten. Eine Reihe von Versicherern haben angesichts des Demografiewandels in den eigenen Unternehmen Programme aufgelegt, um den absehbaren Arbeitskräfte- und Wissensverlust zu kompensieren.

Werden die Auszubildenden mitgezählt, sinkt das Durchschnittsalter auf 43,4 Jahre – und liegt damit 0,3 Jahre über dem Niveau von 2016 und 2,7 Jahre über dem Niveau von 2007. Über alle Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden hinweg liegt das Durchschnittsalter bei 43,5 (2016: 43,3) Jahren. Männer kommen auf 44,2 (44,0) Jahre, Frauen auf 42,9 (42,6) Jahre.

Treuer Innendienst

Die Innendienstler gehören dem gleichen Unternehmen durchschnittlich schon 17,8 (17,7) Jahre an – und damit im Schnitt länger als die Außendienstler. Die Betriebszugehörigkeit der Frauen liegt bei 18,2 (18,0) Jahren, die der Männer bei unverändert 17,3 Jahren.

Einschließlich der Azubis kommt der Innendienst auf eine Betriebszugehörigkeit von 16,7 (16,6) Jahren. Über alle Beschäftigten inklusive des Nachwuchses hinweg hat sich die Betriebszugehörigkeit auf 16,2 (15,9) Jahre erhöht. Das sind zweieinhalb Jahre mehr als 2007.