Aus diesen Branchen kommen die besten Arbeitgeber

16.5.2023 – Für Mitarbeiter sollte ihr jeweiliger Brötchengeber diverse Qualitäten mitbringen. Welche Wirtschaftszweige ihre Belegschaften glücklich machen, hat jetzt Kununu im Auftrag von Lotto24 ermittelt. Versicherer stehen auf einer Stufe mit Steuerberatern und Energiekonzernen.

Wie zufrieden Beschäftigte mit ihrem Arbeitgeber sind und welche Branchen sich hier verdient machen, hat die Kununu GmbH im Auftrag der Lotto24 AG ausgewertet. Ergebnis: Es gibt hier durchaus noch Luft nach oben: Durchschnittlich 3,7 von möglichen fünf Sternen erhielten die Unternehmen von ihren Mitarbeitern.

Die Erhebung basiert auf Kununu-Bewertungen von 58.234 Firmen. Im Rahmen der Untersuchung wurden außerdem die durchschnittlichen Bewertungen nach Standorten und Branchen ermittelt. Den Zeitpunkt der Datenerhebung gibt Lotto24 mit dem 3. April 2023 an.

Top-Arbeitgeber kommen aus Personalwesen und -beschaffung

Am besten bewerteten Mitarbeiter ihre Arbeitgeber in den Wirtschaftszweigen Personalwesen und Personalbeschaffung. Die Unternehmen bekommen hier im Schnitt 4,2 Sterne.

Platz zwei teilen sich mit 4,1 Sternen die IT-Branche und der Beratungssektor. In den beiden Segmenten reichen die Bewertungen von 1,9 bis 4,9 Sternen beziehungsweise von 2,1 bis fünf Sternen. Auch Digitalunternehmen wie etwa die Branchengrößen Google, Paypal oder Amazon gingen mit vier Sternen nach Hause.

Direkt hinter den Techfirmen folgen Versicherer, Steuerberatungen und Energiekonzerne mit durchschnittlich 3,9 Sternen.

Schlusslicht sind Arbeitgeber der Textilbranche mit den schlechtesten Bewertungen. Im Schnitt kamen diese Unternehmen gerade mal auf 3,1 Sterne. Der vorletzte Platz des Rankings ging an Vereine mit 3,2 Sternen, dicht gefolgt von Handwerksbetrieben mit 3,25 Sternen.

In Stuttgart, Münster, München und Köln sitzen die besten Dienstherren

Die Erhebung analysierte auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter in den 20 größten Städten Deutschlands, wobei sich die durchschnittliche Sternebewertung hier zwischen 3,5 und 3,8 bewegt. Die besten Bewertungen erhielten die Unternehmen in Stuttgart, Münster, München und Köln (je 3,8 Sterne). Am unzufriedensten sind Beschäftigte in Duisburg (3,5 Sterne).

„Unternehmen sind händeringend auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften und gleichzeitig darum bemüht, gute Mitarbeiter zu halten. […] Heutzutage reicht es nicht, das Gehalt hin und wieder leicht anzuheben. Unternehmen müssen kreativ werden, um gute Mitarbeiter zu finden und zu halten“, lässt sich Yvonne Gröbbels, „Director People & Culture“ bei Lotto24, zu den Ergebnissen zitieren.

Stimmung in der Assekuranz: „sehr zufrieden“

Wie die Stimmung unter den Versicherungs-Mitarbeitern ist, zeigt eine repräsentative Umfrage, die Kantar Deutschland im Auftrag des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) einmal im Jahr durchführt. 2022 bekamen die Unternehmen Bestnoten, sie punkteten bei ihren Belegschaften auch mit einer langfristigen Perspektive.

2023 wie auch in der Vorgängeruntersuchung (VersicherungsJournal 2.7.2021) waren 89 Prozent der Angestellten, die für Versicherer arbeiten, mit ihrem Job „sehr zufrieden“. „Die langfristige Arbeitsplatzsicherheit wird historisch gut bewertet. 92 Prozent der Beschäftigten glaubt aktuell, dass ihre Stelle langfristig erhalten bleibt“, so der AGV auf Nachfrage.

Fast Dreiviertel der Angestellten (72 Prozent) gaben an, dass sie sich bei ihrem aktuellen Arbeitgeber wieder bewerben würden, und zwei Drittel der Teilnehmer (66 Prozent), dass sie ihn weiterempfehlen würden. Die detaillierte Auswertung der aktuellen Befragung läuft noch. Die Ergebnisse will der Verband im Sommer veröffentlichen (17.3.2023).

Welche Versicherer zu den Besten zählen

Welche Arbeitgeber der Assekuranz von den Beschäftigten am meisten geschätzt werden – dazu gibt es diverse Umfragen und Studien. Die Ergebnisse fallen durchaus unterschiedlich aus.

Die unter der Marke Great Place To Work auftretende GPTW Deutschland GmbH bewertet regelmäßig „Deutschlands Beste Arbeitgeber“. Im Fokus stehen dabei die Qualität und Attraktivität von 931 angemeldeten Unternehmen. 2023 schafften es die Allianz-Versicherungen, die Andsafe AG und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG unter die Top-100 (27.3.2023).

In anderen Untersuchungen sind wiederum auch andere Ergebnisse abzulesen. Einige Versicherer wie die Andsafe oder die Allianz landeten in mehreren Umfragen weit vorne. Beispielsweise in der Untersuchung von Focus Business oder einer Untersuchung der Zeitschrift Stern und der Statista GmbH als beliebte Arbeitgeber (23.1.2023, 22.2.2023).

In einer Studie der Servicevalue GmbH setzten sich wiederum die WWK Versicherungen durch (25.1.2023).