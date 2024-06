Arbeitgeberwechsel: Die Favoriten der Akademiker und Fachkräfte

5.6.2024 – Aus der Assekuranz gehört nur die Allianz zu den 50 Arbeitgebern, bei denen sich Fachkräfte und Akademiker am ehesten bewerben würden. Bei den Fachkräften schaffte es auch die Deutsche Rentenversicherung Bund in die Top 50. Dies zeigen die aktuellen Auflagen der Rankings des Beratungs- und Marktforschungsunternehmens Trendence.

Bei Schülern und Studierenden stehen Versicherungs- und Finanzdienstleister als potenzielle Wunscharbeitgeber nicht hoch im Kurs. Dies geht aus den aktuellen Rankings der Trendence Institute GmbH hervor. Befragt wurden jeweils 15.000 Personen aus den Schulklassen acht bis 13 beziehungsweise angehende Absolventen und Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen.

Wenn, dann die Allianz

Aus der Assekuranz schaffte es lediglich der Allianz-Konzern in die Top 50 der angesagtesten ersten Arbeitgeber. Bei den Schülern bedeuteten 2,3 Prozent der Stimmen Platz 22 (VersicherungsJournal 24.5.2024).

Bei den Hochschülern aus dem Bereich Naturwissenschaften erzielte die Allianz mit Position neun (2023: 22) und mit 4,3 (2,8) Prozent ihre beste Platzierung. Im Segment Wirtschaftswissenschaften bedeuten 3,4 (3,3) Prozent Rang 18 (20). Bei den Informatikern rangiert die Allianz mit 2,1 (1,6) Prozent immerhin noch an 29. (37.) Stelle (29.5.2024).

Allianz bei Akademikern an zwölfter Stelle

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Beschäftigten, wie weitere Rankings von Trendence zeigen. Für diese wurden 15.000 Beschäftigte mit akademischem Hintergrund sowie 21.000 Fachkräfte befragt, bei welchem Arbeitgeber sie sich am ehesten bewerben würden. Mehrfachnennungen waren möglich.

Bei den Akademikern insgesamt kletterte die Allianz laut dem „2024 Trendence Ranking Akademiker_innen“ vom 15. auf den zwölften Rang nach oben. Sie erhielt 3,3 (Vorjahr: 3,2) Prozent der Stimmen. Mehrfachnennungen waren möglich. Den Spitzenplatz verteidigte die BMW Group mit 9,0 (7,8) Prozent vor der Audi AG mit 7,0 (6,7) Prozent.

Am besten schnitt die Allianz bei den Informatikern ab. Dort landete sie mit 6,1 (5,7) Prozent auf dem siebten (sechsten) Platz. Bei den Naturwissenschaftlern reichten 4,1 (3,6) Prozent für die zehnte (13.) Position. Bei den Wirtschaftswissenschaftlern sprang mit 4,3 (4,6) Prozent Rang elf (zwölf) heraus. Einzig bei den Ingenieuren reichte es nicht für eine Top-50-Platzierung.

Fachkräfte: DRV Bund schneidet besser ab als Allianz

Im „2024 Ranking Trendence Fachkräfte“ verbesserte sich die Allianz vom 40. auf den 34. Platz – mit 1,3 (1,1) Prozent der Stimmen. Etwas besser schnitt mit Platz 30 (27) die Deutsche Rentenversicherung Bund ab, für die 1,6 (1,9) Prozent votierten. Den Spitzenplatz sicherte sich ebenfalls die BMW Group (7,7 (2023: 7,5) Prozent), die den Vorjahressieger Bundeswehr überholte (7,5 (7,8) Prozent).

Unter den kaufmännischen Fachkräfte liegt die Allianz (Rang 19 (2023: 26) mit 3,0 (2,2) Prozent) ebenfalls leicht hinter der DRV Bund, die mit 3,4 (3,6) Prozent unverändert Position 15 belegt. Bei den Fachkräften mit gewerblich-technischem Hintergrund schaffte es kein Akteur aus der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche in die Top 50.

Bei den Fachkräften aus dem Segment „Sozial & Gesundheit“ reichte es mit 1,5 (1,3) Prozent nur zum 37. (41.) Platz. Diesen teilt sich die Allianz unter anderem mit der Techniker Krankenkasse, die sich um vier Ränge verschlechterte. Mit einem in etwa doppelt so hohen Anteil von 2,9 Prozent landete die DRV Bund an 16. Stelle.