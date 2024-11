Arbeitgeberverband der Versicherer sagt Tarifverhandlungen ab

25.11.2024 – Nachdem der DBV für die Versicherungsbeschäftigten eine Tariferhöhung von 17,4 Prozent und eine bezahlte Arbeitszeitverkürzung von einer Stunde gefordert hat, sieht der AGV eine seriöse tarifpolitische Auseinandersetzung nicht mehr gegeben. Die Arbeitgebervertretung hat die Termine für die anstehende Tarifrunde mit der Gewerkschaft abgesagt. Nicht abgesagt wurden dagegen die Termine mit der Gewerkschaft Ver.di.

Für den Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) war offensichtlich eine rote Linie überschritten. Der Vorstand der Vereinigung hat auf einer Sondersitzung am vergangenen Mittwoch beschlossen, mit dem Deutschen Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister in der kommenden Tarifrunde nicht zu verhandeln.

Dies berichtet Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, gegenüber der VersicherungsJournal-Redaktion. Die mit dem DBV bereits abgestimmten Termine wurden seinen Angaben zufolge wieder abgesagt.

DBV forderte Tariferhöhung von 17,4 Prozent und Arbeitszeitverkürzung

Sebastian Hopfner (Bild: Jörg Koch)

Der Gehaltstarifvertrag für die mehr als 200.000 Beschäftigten der Versicherungswirtschaft endet am 31. März kommenden Jahres. Die Tarifvertragsparteien haben sich bereits darauf geeinigt, die Tarifrunde ab dem 21. März zu führen. Nicht mit am Verhandlungstisch sitzen wird nun wohl der DBV.

Grund für den Vorstandsbeschluss sei die Tatsache, dass der DBV dem AGV schriftlich mitgeteilt habe, dass man eine Tariferhöhung von 17,4 Prozent und eine bezahlte Arbeitszeitverkürzung von einer Stunde, die 2,6 Prozent entspreche, fordere und dies bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten, berichtet Hopfner.

„Unter Einbezug der weiteren gestellten Forderungen fordert der DBV also eine Gehaltssteigerung von 20 Prozent. Im privaten Bankgewerbe hatte dieselbe Gewerkschaft eine Tarifsteigerung von 16 Prozent für 24 Monate gefordert, also weniger als die Hälfte“, sagt der Jurist. Der Verband sieht damit keine Verhandlungsbasis mehr gegeben.

„Diese Positionierung des DBV lässt aus Sicht des AGV den Schluss zu, dass es nicht möglich sein wird, mit der Gewerkschaft zu einem Einvernehmen zu gelangen, was aber Ziel einer jeden Verhandlung sein muss“, so Hopfner. „Der DBV hat sich also gewissermaßen außerhalb des Spielfeldes aufgestellt, eine seriöse tarifpolitische Auseinandersetzung ist auf dieser Grundlage nicht möglich.“

Umfrage: Versicherungsbeschäftigte fordern zweistelligen Lohnzuwachs

Mit rund 21.000 Mitgliedern ist der DBV nach eigenen Angaben die zweitgrößte Gewerkschaft in der Finanzbranche. Man verstehe sich als Alternative zu den Mitgliedern des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), heißt es auf der Homepage.

Im Vorfeld der anstehenden Tarifrunde wurde gemeinsam mit dem Neue Assekuranz Gewerkschaft (NAG) e.V. eine Umfrage unter den Beschäftigten der Versicherungswirtschaft durchgeführt (VersicherungsJournal 23.10.2024). Das Ergebnis: Die rund 4.000 Teilnehmer forderten mehrheitlich, dass die Gewerkschaften zweistellige Lohnzuwächse einfordern, wurde berichtet.

„Der Reallohnverlust der letzten Jahre ist für unsere Branche gewaltig und muss ausgeglichen werden!“, sagte Ute Beese, Verhandlungsführerin der DBV-Tarifkommission, bei der Vorstellung der Studienergebnisse. Eine Vielzahl der Teilnehmer sei bereit, sich für die Durchsetzung der Forderungen nötigenfalls auch an Arbeitskampfmaßnahmen zu beteiligen.

Marco Nörenberg, stellvertretender Verhandlungsführer der DBV-Tarifkommission, bescheinigte der Versicherungsbranche „ein ernstes Problem hinsichtlich ihrer Arbeitgeberattraktivität“. Dem müsse mit kräftigen Einkommenssteigerungen, besseren Arbeitsbedingungen und einer höheren Wertschätzung begegnet werden. Die Tarifrunde biete dafür die geeignete Plattform.

Tarifverhandlungen sind nicht der richtige Ort, um Stimmungen zu erzeugen, die am Ende nicht bedient werden können. Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV

AGV will mit Ver.di Konditionen „ergebnisorientiert verhandeln“

Der AGV will nun im März allein mit Ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft verhandeln. Die Termine mit dem DGB-Mitglied, dem sich nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Menschen aus den verschiedensten Branchen angeschlossen haben, sind nicht abgesagt worden.

Der Verband geht davon aus, dass man mit Ver.di die Konditionen für die Angestellten der Branche „ergebnisorientiert verhandeln“ werde. „Dem AGV ist bewusst, dass das Definieren der Forderung durch eine Gewerkschaft gerade in der heutigen bewegten Zeit eine Herausforderung ist. Dies erfordert Fingerspitzengefühl, vor allem aber Orientierung anhand von Fakten“, sagt Hopfner.

„Tarifverhandlungen sind nicht der richtige Ort, um Stimmungen zu erzeugen, die am Ende nicht bedient werden können und damit lediglich zu Unzufriedenheit führen“, so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des AGV.

Der DBV hat bis Redaktionsschluss auf Fragen zur Absage der Tarifverhandlungen nicht geantwortet. Versicherungswirtschaft-heute hatte zuerst über die Entscheidung des AGV berichtet.