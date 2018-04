Arbeitgeberranking: Heftige „Klatsche“ für Versicherer

27.4.2018

Versicherungs-Unternehmen sucht man im aktuellen Absolventenbarometer der Trendence Institut GmbH fast vergeblich. Lediglich die Allianz-Gruppe und die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) landeten unter den 100 Top-Arbeitgebern – und dies auch nur bei den Wirtschafts-Wissenschaftlern. Bei den Ingenieuren wird gar kein Versicherer in dem Ranking aufgelistet. Die Rankings nach Fächergruppen können auf dieser Interseite eingesehen werden.

WERBUNG

Die Allianz kam immerhin auf einen Anteil von 2,6 Prozent an den Nennungen als Wunscharbeitgeber unter den angehenden Ökonomen (Mehrfachnennungen waren möglich). Das reichte für Platz 28. Die Munich Re belegt Rang 90 (0,7 Prozent Anteil). Aus dem (Investment-)Banking-Sektor tauchen hingegen fast ein Dutzend Gesellschaften unter den Top 100 auf – allen voran Goldmann Sachs (Rang 21 mit 3,2 Prozent Anteil). Zum Vergleich: An der Spitze liegt die BMW-Gruppe mit hauchdünnem Vorsprung vor der Daimler-Benz (11,8 beziehungsweise 11,9 Prozent Anteil).

Arbeitgeber im Vergleich Nur zwei Versicherer, aber elf Banken gehören zu den 100 attraktivsten Arbeitgebern von Wiwi-Studierenden.

Automobilhersteller gelten unter Wiwi-Studierenden als attraktive Arbeitgeber. « zurück vor »

Das Absolventenbarometer ist nach Unternehmensangaben eine repräsentative Studie unter 55.000 abschlussnahen Studierenden von 196 Hochschulen in Deutschland über ihre Wunscharbeitgeber und Karrierepläne. Die Rankings sind „ein Indikator dafür, welche Arbeitgeber und Branchen mit zunehmendem Fachkräftemangel zu kämpfen haben und welche Branchen aus einem vollen Pool an Bewerbern schöpfen und die für sie passenden Talente herausfiltern können“, so Trendence.