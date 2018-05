After-Work-Tour zu Versicherungsschreibern und Brandleidern

31.5.2018 – Einen etwas anderen Zugang zum Thema Versicherung bietet seit März das Berufsbildungswerk Hannover, das einen etwas anderen Stadtrundgang entwickelt hat. Besichtigt werden in einer zweistündigen Tour Versicherungs-historisch bedeutende Orte der niedersächsischen Landeshauptstadt. Dazu werden Geschichten über Hannovers Versicherungsgeschichte erzählt. Die Teilnehmer erfahren einiges über die Ursprünge noch heute gängiger Begriffe, Themen und Aufgaben der Versicherungswirtschaft, berichtet Gastautor Björn Fleck.

WERBUNG

Geschichte ist langweilig. Das jedoch nicht unbedingt, wenn sie Außergewöhnliches zu Tage fördert und gut vorgetragen ist. Über Sklavenkassen oder darüber, was die Gliedertaxe mit den Piraten verbindet, wird gelegentlich in Schriften der Versicherungswirtschaft berichtet. Doch was die Vergangenheit über einzelne Städte und ihre Versicherungsgeschichte bereithält, ist meist verschüttet.

Nun werden die Geheimnisse über Hannover wieder erzählt. In einem Stadtrundgang erfahren die Teilnehmer Geschichten über das Berufsbild der Versicherungsbranche, über Sturmereignisse, die Entstehung einzelner Versicherungszweige, Sicherheitstechnik, Brandbekämpfung und -meldung, Schadenminderungs-Maßnahmen oder darüber, wie Compliance früher gelebt wurde.

Versicherungshistorisches aus Hannover

Unter dem Titel „HannoVersichert“ entwickelte Manfred Lange, der seit mehreren Jahrzehnten in der Versicherungswirtschaft unterrichtet und Vorträge hält, ein als „After-Work-Tour“ konzipiertes Besichtigungsprogramm. Er führt die Teilnehmer auch selbst durch Hannover. Die Führung durch das Stadtgebiet umfasst elf Stationen und dauert circa zwei Stunden.

Zur Tour durch Hannover gehört auch, sich einen Überblick über das Stadtgebiet zu verschaffen. Tourleiter Manfred Lange (zweiter von rechts) erklärt das Stadtmodell (Bild: Fleck)

Ziel der Veranstaltung ist, die fast 300-jährige Versicherungsgeschichte Hannovers anhand von kleinen Erzählungen aufzuzeigen. Dazu schlüpft Lange in die Rolle des Versicherungslehrlings „Hanno“, der so einiges über Naturgefahren, Feuer-, Sturm-, Vertrauensschaden, Einbrüche, Raub oder Lösegeld zu erzählen hat.

Während der Tour werden stadthistorische Fragen beantwortet, die in Vergessenheit geraten sind. „Welcher Versicherer in Hannover hatte Brandzeichen und wer oder was wurde damit gekennzeichnet?“ „Welche Maßnahmen zur Verhinderung von Überschwemmungs-Maßnahmen haben zu heftigen Auseinandersetzungen in der Bevölkerung geführt?“

Beruf Versicherungsschreiber

Bereits die Ausbildung von Fachleuten für die Versicherung in den letzten Jahrhunderten ist nicht mit der heutigen vergleichbar. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in manchen Versicherungs-Unternehmen eine erste Art von Versicherungslehre. Nach einer dreijährigen Ausbildung war der „Versicherungsschreiber“ fertig.

Dieser Ausdruck kam von den Mitarbeitern, die die teilweise kunstvoll gestalteten Policen tatsächlich per Hand mit der „Feder“ schrieben. Man war „im Versicherungsfache“ ausgebildet. Eine systematische Ausbildung war es aber nicht. Im Anschluss folgte die Praxisausbildung, in der man erfahrenen „Feuerschreibern“ (so eine alternative Berufsbezeichnung) über die Schulter sehen durfte.

Vorläufer der Feuerversicherung

Die Reise in die Vergangenheit beginnt für die Teilnehmer von „HannoVersichert“ am Maschsee. Dort berichtet „Hanno“ über die Gilden und die ersten Versuche, eine Feuerversicherung zu installieren. Damit sollte „Brandleidern“ das Betteln erspart werden. Nach einem Brand richteten sich die Betroffenen an ihren Landesherren, der ihnen einen Bettelbrief ausstellte:

„[…] Als wird derselben hiermit erlaubt dreizig Tage a‘ dato an / in dieser Fürstlichen Residenz / zu ihrer Sublevation eine Beysteur einzusammeln / womit ein jeder unter des Höchsten anderweiter Vergeltung aus Christlicher Liebe sich mittelst einer selbst beliebigen milden Beysteur mitleidig zubezeigen wissen wird.“

Die Fürsten selbst hatten es einfacher. Sie konnten kurzerhand eine Brandsteuer erheben. So brannte im Jahre 1732 in wenigen Stunden der Nord- und Südflügel des Hauptgebäudes vom Schloss Bückeburg ab. Unter Einbeziehung einer Brandsteuer wurden diese innerhalb eines Jahres wieder aufgebaut, diesmal im Barockstil.

Die Brandsteuer war der Vorläufer der Feuerversicherung. Hauseigentümer zahlten Beiträge zu einer öffentlichen „Brandassecuranz" (Brandversicherung).

Feuersalamander, so glaubten die Menschen es einst, könnten mit Hilfe ihrer Hautsekrete Brände löschen. Deshalb warfen sie die Tiere ins Feuer – und so erhielt der Lurch auch seinen Namen, erklärt Tourleiter Lange (Bild: Fleck)

Sturmereignisse im Norden

Neben dem Feuer stellen Unwetter, heute wie damals, eine große Gefahr für Leib und Leben dar. So wird über ein Sturmereignis im Norden der Stadt Hannover berichtet. Am 17. September 1830 vernichtete ein Sturm in dem damaligen Dorf Gross-Buchholz 15 Wohnhäuser und 20 Nebengebäude. Im Stadtgebiet Hannovers wurden hunderte Bäume entwurzelt.

Eine Zeitung schrieb damals: „Das Unwetter dauerte mit Blitz, Donner, Sturm, Hagel und Regen von 5 3/4 Uhr nachmittags bis 11 3/4 Uhr abends. Die Wuth des Wirbelwindes, welche die größte Verheerung anrichtete, war Sache von 6 Minuten, in welchem kurzen Zeitraum das vernichtet wurde, was Tausende von Menschenhänden in zwanzig Jahren nicht wiederherstellen können, ungerechnet die Anpflanzungen, zu deren Wiederherstellung in den vorigen Stand die Alles reproduzierende Natur ein halbes Jahrhundert gebrauchen wird.“

Die erste Sturmversicherung in Deutschland gab es übrigens 1898, sie wurde von der Kölnischen Unfall AG angeboten.

Historische Persönlichkeiten

Aber nicht nur Naturgewalten können Schäden an Bauten verursachen. Welche Fehler durch Menschenhand auftreten können und welche Haftung besteht, wird auf der Tour an Beispielen aus dem Stadtbild erklärt. Die Teilnehmer erfahren, was passieren kann, wenn ein Brunnen an der falschen Stelle wieder aufgebaut wird, oder welche Auswirkungen das Absenken des Grundwasserpegels auf Fundamente aus Eichenpfählen haben kann.

Brunnen dienen der Wassergewinnung, sind Anziehungspunkt für Romantiker, können aber auch Gefahrenquelle sein. Durch die Brille des Versicherers und Risikoanalysten blickten am 29. Mai die Teilnehmer der Versicherungs-historischen Hannover-Tour auf ihre Stadt (Bild: Fleck)

In den Rundgang und die dabei erzählten Geschichten werden zudem historische Personen wie Herzöge, Kurfürsten, Prinzen, Könige, gelehrte Personen, aber auch Piraten und Räuber einbezogen. So erfahren die Teilnehmer auch Hintergründe zur Rolle des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, die dieser bei der Einführung des Versicherungsgedankens gespielt hat.

Ebenfalls werden die Versicherungs-Einrichtungen im Stadtgebiet Hannover von einst und jetzt vorgestellt. Die Liste führt die Schneideramts-Sterbekasse (gegründet am 28. März 1728) an und umfasst längst vergessene Versicherungs-Gesellschaften wie die Vieh-Assekuranz der Aegidiengemeinde (gegründet am 24. Dezember 1838). Ausgesuchte Agenten letztgenannter Versicherung verfügten über Brandzeichen zur Kennzeichnung der versicherten Tiere.

Teilnahme

Die Versicherungs-historischen Führungen durch Hannover gibt es seit Anfang März 2018. Sie finden an jedem ersten Mittwoch eines jeden Monats statt, Beginn 16.30 Uhr, und können über das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft in Hannover (BWV) e.V. gebucht werden.

Die Teilnahme kostet 20,00 Euro pro Person. Nicht-Mitglieder zahlen eine zuzügliche Verwaltungsgebühr von 5,00 Euro. Sonderführungen für Gruppen sind möglich. Weitere Informationen und Kontaktdaten finden sich online auf dieser BWV-Seite.

Björn Fleck

Björn Fleck ist Jurist und seit 2001 für eine Versicherungs-Gesellschaft tätig. Zu Branchenthemen führt er seinen eigenen Blog Versicherungselemente.de.