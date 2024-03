Wie man Kontrolle abgibt und dabei mehr Energie und Zeit gewinnt

18.3.2024 – Chefs wollen es allen recht machen, aber Entscheidungen müssen nicht allen Mitarbeitern gefallen. Sie wollen führen und das bedeutet, Verantwortung kontrolliert loszulassen. Dazu gehört, sich nicht ablenken zu lassen, etwa von digitale Aufmerksamkeitskiller, sich auf Lösungen zu konzentrieren und Aufgaben zu delegieren.

Als Chef und Führungskraft scheint man oft nicht Herr seiner selbst zu sein: In einer Viertelstunde der nächste Termin. Der muss noch vorbereitet werden. Dort die Unterlagen, die noch bearbeitet werden müssen. Hier der Zettel mit der Rückrufbitte. Die Zeit und Energie scheint immer knapp. Was kann man tun?

Verantwortung übernehmen

Viele Führungskräfte wollen es allen recht machen. In der Regel wollen Menschen von anderen gerne gemocht werden. Man mag freundlich-kameradschaftlich miteinander umgehen, sich möglichst immer verstehen und gemeinsam an einem Strang ziehen.

Nachvollziehbar, aber nicht die Aufgabe einer Führungskraft. Bei aller Mitarbeiterbeteiligung, eine Führungskraft verantwortet, an welchem Strang gezogen wird und das wird nicht jedem Mitarbeiter gefallen.

Das sollten Chefs und Chefinnen akzeptieren lernen: Sie sind nicht auf Augenhöhe, auch in einem Super-Team. Sie müssen das Wohl des Unternehmens im Auge behalten, als Vorgesetzte das Zusammenspiel von mehreren Teams. Eine gute Führungskraft muss in der Lage sein, unangenehme Entscheidungen zu treffen und dazu gehören etwa kritische Mitarbeitergespräche.

Zeit strukturieren

Manche Menschen lassen sich leicht ablenken. Handy und Telefon klingeln abwechselnd, dazu leuchtet am Bildschirm das Zeichen einer neuen Mail auf und dann steht noch mindestens ein Mitarbeiter in der Tür. Danach kostet es Zeit und Energie, wieder in die Spur zu finden. Bis das Telefon das nächste Mal klingelt. Oder …

Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmer ihre Zeit strukturieren. Es gibt Zeiten, in denen man sich konzentrieren muss, dann gehören Handy und Mail stillgestellt und die Tür ist zu. Es gibt Zeiten, in denen man keine volle Konzentration benötigt, dann kann man das laxer handhaben. Richten Sie Zeiten am Tag ein, in denen Sie nicht ansprechbar sind und lassen Sie das das Team wissen.

Zeit für Entscheidungen nehmen

Getroffene Entscheidungen geistern noch im Kopf herum. Entscheidungen sind immer eine Wette auf die Zukunft – und die ist unsicher. War das Angebot sauber formuliert? Kann der Mitarbeiter diese Aufgabe in der vorgegebenen Zeit erledigen? Ist das wirklich der richtige IT-Support? Diese Gedanken zermürben, sie kosten Energie und Zeit. Und führen in aller Regel zu nichts.

Deshalb: Gute Führungskräfte nehmen sich genügend Zeit für Entscheidungen, damit sie die momentan beste Lösung wählen. Und klar, im Nachhinein ist man immer schlauer.

Mit Entscheidungen zu leben, die sich später als Fehler herausstellen, ist Teil der Jobbeschreibung. Und es ist eine wichtige Fähigkeit, gegen derartige Attacken auf das Selbstbewusstsein eine Resilienz zu entwickeln.

Mitarbeiter befähigen

Viele selbstständige Unternehmer delegieren nicht. Gerade Chefs von kleineren Büros kennen meist jeden Handgriff und jede Heftklammer. Warum also delegieren, wenn man es selbst doch am besten kann. So kann das Unternehmen nicht wachsen. Der Inhaber wird zum Flaschenhals.

Chefs sollten ihren Mitarbeitern die Chance geben, bestimmte Tätigkeiten besser zu können als er selbst. Vielleicht bringen sie die Fähigkeit bereits mit, vielleicht lernen sie sie im Job und vielleicht benötigen sie eine Weiterbildung.

Es ist die Aufgabe einer Führungskraft, die Mitarbeiter zu befähigen. Auch dadurch, dass sie selbst die Kontrolle abgeben. Nur so können sie mehr Energie und Zeit gewinnen.