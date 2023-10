Wann ein Geschwindigkeits-Verstoß wegen Vorsatz höher bestraft wird

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

PRAXISWISSEN: Es ist heute einfacher denn je, in den sozialen Medien Fuß zu fassen. Auch Vermittler können ohne große Investition gute Inhalte für ihre Kunden produzieren. Dabei helfen einige effektive, aber nicht aufwendige Instrumente, die der Digital-Experte Dr. Robin Kiera vorstellt. (Bild: privat) mehr ...

Die Wechselsaison steuert auf ihren Höhepunkt zu. Welche demografischen Eigenschaften potenzielle Wechsler aufweisen, wie sie zu den Themen Auto und Versicherungen stehen und welche Anbieter besonders betroffen sind, hat Yougov in einer Umfrage ermittelt. (Bild: Yougov) mehr ...

Ascore hat 32 PKV-Anbieter in den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“ durchleuchtet. Berücksichtigt wurden 17 Kennzahlen. Drei Marktteilnehmer haben sich verschlechtert, fünf haben sich verbessert. (Bild: Wichert) mehr ...

12.10.2023 –

Welche Firmen den Titel „Service-Champion“ verdienen und wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage mit über zwei Millionen Bewertungsstimmen ermittelt. Für die Assekuranz weist das Ranking Gewinner in 15 Segmenten aus. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...