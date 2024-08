Trotz Alltagsstress nicht gleich „zurückschießen“, sondern reflektiert reagieren

27.8.2024 – Steigt der Stresspegel im Büroalltag, neigen Menschen zu Schnellschüssen. Dann wird vorschnell im scharfen Ton auf eine kritische Mail reagiert oder ein „nervender“ Mitarbeiter angeblafft. Fatal daran: Der Schaden, der dadurch bewirkt wird, überwiegt die kurzfristige Druckentlastung, die zuvor erreicht wurde. Einige Verhaltensweisen helfen dabei, unter Stress nicht überzureagieren.

Der Alltag ist eh schon stressig, da kommt auch noch die Mail mit einer Kundenbeschwerde rein; oder ein Vertragsstorno oder die Nachricht von einem gegnerischen Anwalt. Der Blutdruck steigt, im Kopf entsteht blitzschnell eine scharfe Antwort. Schon kann ein nerviges Hin und Her von E-Mails beginnen.

Es geht aber auch ganz anders, wie die Autoren Thomas Fischer und Ingo Leipner empfehlen: Lehnen Sie sich zurück, speichern Sie die ärgerliche E-Mail und lassen Sie erst einmal ein paar Bytes über die Angelegenheit wachsen.

Antworten Sie am nächsten Morgen in Ruhe, präzise und ohne Aufregung. Damit durchbrechen Sie einen kommunikativen Teufelskreislauf und reflektieren sich selbst. Das Autorenduo empfiehlt fünf Schritte.

Erster Schritt: Schießen Sie nie sofort aus Ärger zurück

In einer Stresssituation spürt man, wie sich „der Magen verknotet“, der Ärger in der Seele aufsteigt. Eine Belastung, doch so beginnt Selbstreflexion: mit der Wahrnehmung der Emotionalität. Hilfreich ist hierzu oft, die automatischen Reaktionsmuster bewusst zu unterbrechen.

Fischer und Leipner schreiben: „Selbstreflexion ist die menschliche Fähigkeit, über die eigene Situation nachzudenken.“ Um die notwendige „Distanz zu sich selbst“ aufzubauen, hilft es beispielsweise, nicht sofort zu reagieren, sondern sich Zeit zu nehmen und die Emotionen abkühlen zu lassen.

Zweiter Schritt: Führen Sie Tagebuch

Etwas aufzuschreiben führt dazu, über sich oder eine Situation nachzudenken. Denn die Hand ist langsamer als das Hirn. Und wenn man schon langsamer schreibt, dann versucht man im Gegenzug auch, präziser zu formulieren. Automatisch entsteht ein Raum zu größerer Selbstreflexion.

Damit nimmt der Verstand die Umwelt und die Störfaktoren schärfer wahr und man verschafft sich einen größeren Handlungsspielraum. Klarere Gedanken führen leichter zum Ziel. Die Psychologie bezeichnet diese Strategie als „Desidentifikation“. Man wählt bewusst eine Rolle, aus der man sein verärgertes Ich beobachtet.

Dritter Schritt: Sie sind nicht Ihre Gefühle und Bedürfnisse

Je stärker man sich von seinen Emotionen lösen kann, desto genauer kann man seine Gefühle unter die Lupe zu nehmen. Und desto leichter kann man sich von der Identifikation mit seinen spontanen, vielleicht kontraproduktiven Bedürfnissen lösen.

Die Gefühle wie Verärgerung oder Frust sind weiterhin da. Aber man ist ihnen nicht mehr ausgeliefert. So muss man auch nicht sofort „zurückschießen“, sondern kann in Ruhe agieren.

Vierter Schritt: Nehmen Sie unterschiedliche Perspektiven ein

Eine Medaille hat zwei Seiten. Ein Auto bietet verschiedene Perspektiven. Betrachtet man ein aktuelles Problem von verschiedenen Seiten, dann sieht man nicht nur einen Ausschnitt der ganzen Realität.

Fischer und Leipner empfehlen eine 360-Grad-Betrachtung. Erst wenn man um das Auto herumläuft, bekommt man einen vollständigen Eindruck.

Entsprechend sollten berufliche oder eigene Probleme so vollständig wie möglich betrachtet werden. Die Idee dabei ist, eine gewisse Distanz aufzubauen und damit eine größere Selbstreflexion zu bekommen. Nach dem Motto: Ach, so kann man das auch sehen! Dabei wird der Horizont erweitert und man findet angemessenere Lösungen.

Fünfter Schritt: Versuchen Sie, die Motive anderer Menschen zu verstehen

Mit der 360-Grad-Betrachtung verwandt ist die Technik, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Mit etwas Einfühlungsvermögen werden die Motive anderer Menschen besser verstanden. Man bekommt ein tieferes Verständnis für deren Lage und damit für die Gesamtsituation.

Allerdings bedeutet Verständnis auf keinen Fall Zustimmung. Doch wenn andere Menschen und ihr Verhalten besser eingeschätzt werden, lassen sich Konfrontationen leichter bewältigen.

Die beiden Autoren empfehlen, das Nachdenken über einen selbst täglich zu trainieren, dazu reichen fünf Minuten bei einer Tasse Kaffee in einer ruhigen Ecke. Auf diese Weise kann man reflektieren, was einen gerade beschäftigt.

Andere Ansichten kennenlernen

Ein weiterer Hinweis von Fischer und Leipner: Es sollte immer wieder das Gespräch mit Menschen gesucht werden, die nicht unbedingt die eigenen Ansichten teilen. Zum einen schärft das die Selbstreflektion und hält sie in Schwung. Zum anderen ergeben sich so immer wieder neue Perspektiven.

Lesetipp: Thomas Fischer, Ingo Leipner: Mensch. Mensch. Mensch. Menschen im Unternehmen – mit Selbstreflexion zum Erfolg! 2024, 1. Auflage. In gebundener Version (168 Seiten) für 21,99 Euro, als E-Book (PDF) für 5,99 Euro.