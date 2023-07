So gelingen Teambesprechungen

21.7.2023 – Arbeitstreffen sind oft nicht effektiv. Sie dauern zu lang und bringen keine Ergebnisse. Letztendlich sind alle Teilnehmer frustriert. Fünf Tipps helfen dabei, Besprechungen erfolgreicher zu gestalten.

Viele Arbeitstreffen kosten zu viele Mitarbeiter zu viel Zeit. Manchmal vertiefen sich zwei Kollegen in eine Diskussion, die die anderen praktisch nichts angeht.

Manchmal sind regelmäßige Meetings in Routinen erstarrt. Manchmal sind die Themen unklar und falls sie für alle transparent sind, ist der Informationsstand sehr unterschiedlich. Und manche sind nicht richtig vorbereitet.

Manchmal wird endlos geredet. Und manchmal geht man ohne Ergebnis und Arbeitsauftrag auseinander.

Tipp eins: Zweiergespräche unterbrechen

Deshalb fünf Tipps, um Besprechungen erfolgreicher zu gestalten:

Sobald sich zwei Mitarbeiter in einem Thema verhaken, das nur sie beide angeht, sollten Sie die Diskussion abbrechen. Denn das restliche „Forum“ verdaddelt unnötig Zeit, ist gelangweilt und schweift ab.

Hilfreich ist die klare Ansage: „Können Sie das bitte nach der Sitzung zu zweit klären“. Wenn es um Konflikte geht, sollten Sie als Chef überlegen, ob Sie dann bei dem Gespräch als Schlichter dabei sind.

WERBUNG

Tipp zwei: Kürzere Meetings einplanen statt open end

Sie haben montags Vormittag Ihren regelmäßigen Jour fixe. Leider wissen selbst die altgedienten Mitarbeiter nicht mehr, was ursprünglich das Ziel dieses Austausches war. Machen Sie sich und allen anderen klar, warum sie sich treffen und wie das ablaufen soll.

In agil arbeitenden Unternehmen treffen sich die Teams teilweise sogar täglich für einen sogenannten Huddle (deutsch: Haufen; Spielerkreis, dem American Football entlehnt). Wichtig: Fangen Sie pünktlich an und nicht fünf Minuten später. Sie „erziehen“ die Teilnehmer zum später kommen.

Zweitens: Nutzen Sie einen Stehtisch. Sie signalisieren damit ein kurzes Treffen. Außerdem bleibt man nicht nur körperlich, sondern auch geistig mehr in Bewegung.

Drittens: Legen Sie eine klare Agenda fest. Zum Beispiel die zwei Fragen: „Daran arbeite ich die kommende 24 Stunden“. Oder: „In dieser Woche – was in einem Maklerbüro wahrscheinlich sinnvoller ist“. Und: „Damit habe ich aktuell Schwierigkeiten und benötige Unterstützung.“

Tipp drei: Kein Meeting ohne Themen und Vorbereitung

Wenn Sie mehr als den kurzen Huddle vorhaben, also ein bestimmtes Thema anliegt, bereiten Sie es vor und informieren Sie die Teilnehmer vorab. Das klingt banal, ist es aber erfahrungsgemäß nicht. Denn oft kommen Chefs mit einem neuen Thema in die Sitzung, informieren ihre Mitarbeiter erst dann und wundern sich, dass es inhaltlich nicht „flutscht“. Also, geben Sie vorher die Information raus und machen Sie das Ziel bekannt.

Sie machen die Erfahrung, dass Ihre Mitarbeiter die Information erst während der Sitzung lesen? Sprechen Sie direkt und klar an, dass Sie sich ärgern, weil das Treffen dadurch weniger effektiv ist und es auf Kosten der vorbereiteten Mitarbeiter geht.

Tipp vier: Zeitrahmen festlegen

Setzen Sie einen klaren Zeitrahmen – je nachdem, wie viel Zeit Sie für eine Thematik benötigen. Huddles dauern meist nur eine Minute pro Teilnehmer. Das ist sicherlich extrem, aber es geht nicht um die zeitliche Quantität, sondern um Qualität.

Wenn klar ist, dass Sie für ein Thema ist eine halbe Stunde veranschlagen, fokussieren sich alle stärker.

Tipp fünf: Klare Aufgaben an bestimmte Teilnehmer vergeben

Super, wenn die Beteiligung am Gespräch groß war, doch wie geht’s weiter?

Arbeiten statt reden: Legen Sie Aufgaben fest, die jemand bis zu einem bestimmten Termin zu erledigen hat. Auch das ist banal, wird aber oft „vergessen“.