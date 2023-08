Sieben Tipps für einen übersichtlichen Schreibtisch

8.8.2023 – Oft verschwinden Schreibtisch und Bildschirm unter einem Wust von Notiz- und Klebezetteln, Unterlagen und persönlichem Krimskrams. Kein Wunder, wenn dann nichts gefunden wird und die Arbeit im Chaos versinkt. Sieben Tipps helfen dabei, Ordnung im Büroalltag zu schaffen.

Wo steckt das Angebot? Wohin ist die Kundenmappe verschwunden? Und wer hat die faulende Banane in meine Schublade gelegt?

Solche Situationen kennt jeder Versicherungsmakler und Schreibtischtäter so oder so ähnlich. Offensichtlich regiert Chaos auf etlichen Schreibtischen.

Unordnung führt zu Zeitverschwendung und Frust

Vor allem: Endlos Zeit wird mit Suchen verplempert. Dazu kommt der Frust – immer wieder dieselben unerledigten Dinge anzufassen, die permanente Ablenkung durch das viele Zeug und abends das Gefühl, nichts weggeschafft zu haben.

Im Nachfolgenden werden daher sieben Tipps aufgeführt, die zeigen, wie es besser geht.

Erstens: Posteingang

Viele Versicherungsfachkräfte arbeiten mit mehreren Körbchen auf dem Schreibtisch. Hinweise wie „Wichtig“, „Später“ oder „Sonstiges“ verraten bestenfalls dem Eigentümer, was darin liegen könnte.

Wo legen Kollegen einen wichtigen Brief hin oder wie finden Sie selbst ein Angebot, bei dem in einer Woche nachgehakt werden soll? Tipp: Nutzen Sie eine einzige Ablageschale als Eingangskorb.

Zweitens: Unterlagen zum Lesen

Zeitschriften und Informationen, die Sie irgendwann einmal lesen wollen, gehören nicht auf den Schreibtisch. Richten Sie ein eigenes Fach in einem Schrank oder Regal ein. Etwa 50 Zentimeter hoch.

Wenn es voll ist, nehmen Sie einfach die untere Hälfte und schmeißen Sie sie unbesehen weg.

Drittens: Wichtige Infos und Kontakte

Stecken Sie Informationen von Kunden und Kollegen, Telefonlisten et cetera in einen Folienordner. Ruckzuck sind alle Post-its und andere kleine Zettel verschwunden.

Der Bildschirm ist wieder sichtbar und der Schreibtisch leerer. Und alle wichtigen Infos sind an einem Platz.

Viertens: Büroutensilien

Stifte und Co. gehören in die oberste Schublade, darunter finden Tacker, Tesa und Konsorten ihren Platz.

Organisieren Sie sich nach dem Motto: Alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz. Kostet etwas Disziplin, ist dafür effizient.

Fünftens: Eigene Aufgaben

Legen Sie möglichst nur die Unterlagen für die gerade zu erledigende Arbeit auf den Tisch. Für den Rest legen Sie ein Wiedervorlagesystem in einem Rollcontainer an.

In der Praxis sammeln sich dann doch zwei, drei weitere Klarsichtfolien oder Ordner auf dem Tisch. Wer so arbeitet, hat am nächsten Morgen eine Übersicht über die Aufgaben des Tages.

Sechstens: Gemeinsame Projekte mit Kollegen

Wer arbeitet schon allein? Mehrere Kollegen greifen auf Kundenunterlagen zu.

Deshalb: Legen Sie Ablageorte und Systeme im Team fest, online wie offline. Das erhöht die Akzeptanz und die Regeln werden besser eingehalten.

Siebtens: Termin- und Aufgabenverwaltung

Aufgaben und Projekte können Sie mit einem Zeitplanbuch oder elektronischem Planer verbinden. Jetzt geht Ihnen kein Termin mehr verloren.

Am Abend werden die Tops des nächsten Tages gecheckt. So können Sie ruhig in den Feierabend gehen.