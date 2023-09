Sechs Tipps gegen die Aufschieberitis

27.9.2023 – Aufgaben und Vorhaben ständig vor sich her zu schieben, führt meist zu Stress und Überlastung. Und der „innere Richter“ sorgt bei nicht erledigten Aufgaben für ein schlechtes Gewissen. Um diesem Kreislauf zu entkommen, helfen Verhaltensweisen, die Ordnung und System in den Arbeitsalltag bringen.

Jeder kennt Aufgaben, die er oder sie gerne vor sich herschiebt. Sie liegen einem dann teilweise so quer im Magen, dass sie quasi links und rechts rausgucken.

Das nervt. Es drückt auf die Stimmung und erlaubt dem „inneren Richter“, allerlei Attacken zu fahren. Angefangen von „Mensch, das hast du schon wieder nicht angefasst“ bis zu „Du Idiot, warum schaffst du es nicht, diesen Mist endlich zu erledigen“. Die Arbeitslaune hat man sich damit erst mal systematisch verdorben.

Wie es besser geht, veranschaulichen die folgenden sechs Tipps.

Erstens: Den „inneren Richter“ vom Sockel holen

Erkennen Sie an, dass diese Aufgaben Ihnen wirklich unangenehm sind, und finden Sie heraus, was Sie daran herausfordert.

Beispiel: eine Kundenbeschwerde. Die bearbeitet wohl keiner so gerne. Hintergrund: Sie haben etwas verbockt – auch das gibt keiner gerne zu. Oder jemand anderes hat etwas verbockt: Dann heißt es, warum soll ich mir das anhören?

Wenn Sie verstehen, warum Sie eine Aufgabe vor sich herschieben, kommt der „innere Richter“ von seinem Sockel herunter und Sie stehen weniger unter Druck.

Zweitens: Aufgaben nach Prioritäten sortieren

Machen Sie eine To-do-Liste, die Sie nach Prioritäten sortieren, und legen Sie einen Zeitpunkt fest, bis wann die Aufgaben erledigt sein müssen.

Zusätzlich kann man abends drei Aufgaben festlegen, die man am nächsten Tag erledigen will. Ist das dann tatsächlich geschehen, hat man „frei“ und kann entspannter weiteres erledigen.

Drittens: Richtigen Zeitpunkt bestimmen

Es heißt ja, erledige erst die großen Aufgaben, dann die mittleren und dann die kleineren. Das sei am effektivsten, sagen die Zeitmanager.

Aber jeder hat seinen eigenen Biorhythmus. Erledigen Sie die unangenehmen Dinge zu einer Zeit, in der Sie sich am besten konzentrieren können.

Übrigens: Manche steigen gerne mit dem Erledigen einer unangenehmen Aufgabe in den Arbeitstag ein, dann ist schon mal ein „Kloß“ weg, der auf der Seele liegt. Andere setzen sich zunächst an zwei, drei kleinere Dinge, um in den Tag reinzukommen und damit diese nicht mehr im Kopf rumgeistern. Finden Sie heraus, was Ihnen liegt.

Viertens: Pünktlich anfangen und nicht ablenken lassen

Fangen Sie zur geplanten Zeit pünktlich an. Diese unangenehme Aufgabe hat jetzt (!) Ihre volle Priorität. Begrenzen Sie die Zeit, die Sie sich für die Aufgabe nehmen – das hilft, das Ende ist absehbar.

Und dann lassen Sie sich auch nicht ablenken, weder durch Mails noch durch Anrufe oder Kollegen. Bei Letzteren können Sie das sogar ankündigen. Schotten Sie sich ab, denn Mails können Sie danach beantworten, Sie können zurückrufen und zu den Kollegen gehen.

Fünftens: Nach lästiger Arbeit belohnen

Belohnen Sie sich, wenn Sie die lästige Aufgabe erledigt haben.

Denken Sie sich vorher etwas aus: Danach mache ich mir einen (besonderen) Tee, es gibt Schokolade, ich gehe kurz an die frische Luft.

Sechstens: Sich von alten Erfahrungen lösen

Vermiesen Ihnen unangenehme Aufgaben auf Dauer die Arbeitslaune, holen Sie sich professionelle Hilfe. Es bleibt schließlich nicht bei acht Stunden miese Stimmung. Sie nehmen diesen Druck mit nach Hause und ins Wochenende.

Hinter der Aufschieberitis, also einem Selbstboykott, liegen oft alte Glaubenssätze wie „Diese Aufgaben liegen mir nicht“, „Ich will die Verantwortung nicht tragen“, „Das soll mir jemand abnehmen“. Das sind alte Erfahrungen, die Ihnen heute das Leben schwer machen. Das muss nicht so bleiben.