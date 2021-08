Scheitert ein Einspruch an der fehlenden Unterschrift?

23.8.2021 – Ein Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid muss schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsbehörde, die den Bescheid erlassen hat, erfolgen. Das heißt aber nicht, dass er zu seiner Formwirksamkeit auch unterschrieben werden muss. So heißt es in einem Beschluss des Landgerichts Stuttgart vom 28. Mai 2021 (1 Qs 37/21).

Einem Fahrzeugführer war vorgeworfen worden, während der Fahrt unerlaubt ein elektronisches Gerät genutzt zu haben. Gegen den Bußgeldbescheid, der ihm daraufhin zugestellt wurde, legte er Einspruch ein. Das Einspruchschreiben ließ er der Bußgeldbehörde per Einschreiben zukommen.

Der Mann vergaß jedoch, das Schreiben zu unterzeichnen. Der Einspruch wurde daher vom Amtsgericht Stuttgart mit der Begründung als unzulässig verworfen, dass der Einspruch wegen der fehlenden Unterschrift formunwirksam sei.

Nicht zwingend vom Beschuldigten zu unterschreiben

Mit seiner hiergegen beim Stuttgarter Landgericht eingereichten Beschwerde hatte der Autofahrer Erfolg.

Nach Ansicht des Beschwerdegerichts gehört zur Erfüllung der Schriftform eines Einspruchs im Sinne von § 67 Absatz 1 OWiG nicht zwingend, dass das Einspruchschreiben von dem Beschuldigten unterschrieben wird. Entscheidend sei ausschließlich, „dass in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise ersichtlich werde, von wem die Erklärung stamme und ob sie willentlich und ernstlich in den Rechtsverkehr gebracht wurde“.

Kein Hinweis in der Rechtsbehelfsbelehrung

Davon müsse in dem entschiedenen Fall ausgegangen werden. Das Schreiben habe nicht nur sämtliche Angaben des Beschuldigten zu seiner Person enthalten. In ihm seien auch das Aktenzeichen, der Name der zuständigen Sachbearbeiterin sowie deren Zimmernummer genannt worden. Es könne daher nicht davon ausgegangen werden, dass es von einer dritten Person stamme oder lediglich als Entwurf gemeint gewesen sei.

Unabhängig davon sei in der Rechtsbehelfsbelehrung des Bußgeldbescheides an keiner Stelle darauf hingewiesen worden, dass ein Einspruchschreiben unterschrieben werden müsse, um als wirksam angesehen werden zu können. Unter dem Gesichtspunkt eines fairen Verfahrens betrachtet, bestehe folglich keine Veranlassung, den Einspruch wegen der fehlenden Unterschrift zu verwerfen.

Einspruch per E-Mail

Ob es ausreicht, gegen einen Bußgeldbescheid mit einer gewöhnlichen E-Mail Einspruch einzulegen, ist in der Rechtsprechung ebenfalls umstritten.

Das Landgericht Mosbach etwa war in einer Entscheidung aus dem Jahr 2018 ebenfalls der Ansicht, dass es unter bestimmten Voraussetzungen statthaft sein könne, einen Einspruch per einfacher E-Mail einzulegen (VersicherungsJournal 5.11.2018).

Andere Gerichte dagegen, wie beispielsweise das Landgericht Fulda (14.8.2013) und das Tübinger Landgericht (19.3.2019), waren der Auffassung, dass ein Einspruch per E-Mail nur dann statthaft ist, wenn er mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main wiederum kam in einer Entscheidung vom 31. März 2019 zu einem weiteren Schluss. Demnach ist ein per E-Mail eingelegter Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid dann nicht zu beanstanden, wenn aus ihm hinreichend zuverlässig auf die Identität des Absenders geschlossen werden kann und die Verwaltungsbehörde in dem Bescheid ohne Einschränkung eine E-Mail-Adresse angegeben hat (29.7.2019).