Rasen auf Berliner Stadtautobahn wird höher bestraft als anderswo

Die Bafin hatte im vergangenen Jahr so wenige Reklamationen über die Rechtsschutz-Anbieter zu bearbeiten wie noch nie. Welche Akteure dennoch hinsichtlich der Beanstandungen besonders auffielen und wie sich die Marktgrößen schlugen. (Bild: Wichert) mehr ...

Über welche PKV-Anbieter sich Verbraucher in den letzten Jahren am häufigsten Beanstandungen bei der Bafin und beim PKV-Ombudsmann eingereicht haben, wurde im aktuellen Map-Report ermittelt. Mit einer weißen Weste konnte kein Akteur glänzen. (Bild: Wichert) mehr ...

Das Bremer Verwaltungsgericht hat entschieden, ob Anwohner ein regelmäßiges verkehrswidriges Parken auf Gehwegen hinnehmen müssen. Bei dem Urteil geriet auch die zuständige Dienststelle in das Visier der Richter. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

20.1.2023 –

Welche Produktanbieter in Sachen Service und Beratung als besonders fair bewertet werden, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage ermittelt. Neun Gesellschaften schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr gab es zwei Neueinsteiger in die Spitzengruppe und zwei Absteiger. (Bild: Wichert) mehr ...