Nach Hacker-Angriff: Überwiesene 13.500 Euro für Autokauf futsch

3.11.2023 – Mangels gesetzlicher Vorgaben für Sicherheitsvorkehrungen beim Versand von E-Mails im geschäftlichen Verkehr bestimmen sich die Art und der Umfang der erforderlichen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit nach den berechtigten Sicherheitserwartungen. Das gilt zumindest dann, wenn hierzu von den Geschäftspartnern keine ausdrücklichen Vereinbarungen getroffen wurden. So entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe in einem Urteil vom 27. Juli 2023 (19 U 83/22).

Die befreundeten Geschäftsführer zweier Unternehmen hatten Anfang Oktober 2021 telefonisch einen Kaufvertrag über einen gebrauchten Pkw abgeschlossen. Der Kaufpreis sollte 13.500 Euro betragen.

Veränderte Kontodaten in neuer Mail

Auf Wunsch des Käufers wurde ihm am selben Tag per E-Mail die Rechnung übersandt. Im Kopfbereich und in der Fußzeile dieser Rechnung war als identisches Empfängerkonto eine Bankverbindung bei einer Sparkasse angegeben.

Nur zwei Minuten später erhielt der Geschäftsführer vom vermeintlich gleichen Absender eine neue Rechnung. Auf der war im Kopfbereich zwar die gleiche Bankverbindung angegeben worden. In der Fußzeile wurden jedoch eine andere Bankverbindung und ein anderes Empfängerkonto genannt. Auf dieses Konto überwies er das Geld.

Das sollte sich als Fehler erweisen. Denn es handelte sich bei der zweiten E-Mail um die eines nicht zu ermittelnden Betrügers. Dem war es gelungen, in das E-Mail-Konto des Verkäufers einzubrechen und so die betrügerische Nachricht zu verschicken.

WERBUNG

Unzureichende Schutzvorkehrungen gegen Hacker

Dafür hielt der Käufer den Verkäufer für verantwortlich. Er weigerte sich daher, diesem den Kaufpreis zu zahlen. Der Mann sei dazu verpflichtet gewesen, ausreichende Schutzvorkehrungen gegen Hackerangriffe zu treffen und bei dem Versand der Rechnungs-Mail eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu verwenden. Er hätte die PDF-Datei, welche die Rechnung enthielt, außerdem verschlüsseln müssen.

Diese Argumentation ließ das Karlsruher Oberlandesgericht nicht gelten. Es gab der Klage des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises auf das in der ersten E-Mail genannte Konto statt.

Der Verkäufer habe nämlich beweisen können, dass er sein E-Mail-Konto sowie die übrige EDV seines Unternehmens durch die regelmäßige Änderung der Passwörter sowie der Verwendung einer Firewall und eines Antivirenprogramms geschützt hatte. Dass es trotzdem zu dem Hacker-Angriff gekommen sei, müsse er sich folglich nicht zurechnen lassen.

Keine gesetzliche Vorgaben zu digitalem Schutz

Wie der Versand von E-Mails abgesichert werde, sei mangels gesetzlicher Vorgaben ohnehin nur auf berechtigte Sicherheitserwartungen der Beteiligten bezogen. Das gelte zumindest dann, wenn zwischen ihnen hierzu keine ausdrücklichen Vereinbarungen getroffen worden seien. Letzteres sei in dem entschiedenen Fall nicht geschehen.

Der Verkäufer sei daher ebenso wenig dazu verpflichtet gewesen, für den Versand der Rechnungs-Mail eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu verwenden, noch die PDF-Datei mit der Rechnung zu verschlüsseln. Letzteres sei nämlich allenfalls beim Austausch besonders sensibler Daten, wie beispielsweise der von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, üblich.

Daneben hätten Kläger und Beklagter im Fall einer Verschlüsselung der Datei ein Passwort austauschen müssen. Da man das nicht gemacht habe, hätte auch dem Beklagten bewusst sein müssen, dass es sich um eine unverschlüsselte Datei handelte.

Er wurde daher dazu verurteilt, dem Verkäufer den Kaufpreis zu zahlen. Die Karlsruher Richter ließen keine Revision gegen ihre Entscheidung zu.