Mobile Briefmarken sind jetzt drei Jahre lang gültig

15.6.2023 – Eine Vertragsklausel, nach welcher „mobile Briefmarken“ 14 Tage nach dem Kauf ungültig werden, ist unwirksam. Sie benachteiligt die Käufer unangemessen. So entschied das Oberlandesgericht Köln in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 13. Juni 2023 (3 U 148/22).

Die Deutsche Post AG bietet bei Nutzung einer Smartphone-App sogenannte mobile Briefmarken an. Nach dem Bestellen und Bezahlen wird in der App ein achtstelliger Code angezeigt. Dieser wird beispielsweise handschriftlich auf einen Brief oder eine Postkarte übertragen. Nach Einwurf in einen Postbriefkasten wird die Sendung dann zugestellt.

Verbraucherschützer monierten jedoch die AGB der Post. In denen hieß es, dass die mobile Briefmarke lediglich als Ad-hoc Frankierung zum sofortigen Gebrauch gedacht sei.

„Erworbene mobile Briefmarken verlieren daher mit Ablauf einer 14-tägigen Frist nach Kaufdatum ihre Gültigkeit. Das maßgebliche Kaufdatum ist in der Auftragsbestätigung genannt. Eine Erstattung des Portos nach Ablauf der Gültigkeit ist ausgeschlossen“, heißt es in den AGBs.

Frist benachteiligt die Kunden unangemessen

Mobil frankierter Briefumschlag

(Bild: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0)

Die Verbraucherschützer sahen darin einen Verstoß gegen das Verbot der unangemessenen Benachteiligung im Sinne von § 307 BGB.

Dem hielt das Unternehmen entgegen, dass die Nutzer des Angebots nicht einseitig benachteiligt, sondern durch das besonders einfach zu handhabende Produkt begünstigt würden.

Im Übrigen bedeute jede Ausdehnung der Gültigkeitsdauer eine deutliche Zunahme an notwendigen Zeichen. Das würde der einfachen Handhabbarkeit zuwiderlaufen.

Die zeitliche Gültigkeits-Begrenzung des Codes sei angesichts der hohen Verkaufszahlen der mobilen Marke und der begrenzten Anzahl an Zeichen nötig. Nur so könne das Produkt gesichert und Missbrauch vermieden werden, so das Argument.

Diese Argumentation überzeugte weder das Kölner Landgericht noch das Oberlandesgericht der Stadt. Die Richter beider Instanzen erklärten, dass die beanstandete Klausel Verbraucher unangemessen benachteiligt.

Gericht sieht Ungleichheit zwischen Leistung und Gegenleistung

Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird im Falle einer zeitlichen Verfallfrist in das Verhältnis der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung eingegriffen. Denn einem Käufer stehe die Nutzungs-Möglichkeit nur befristet zu. Dadurch werde der Erfüllungsanspruch auf etwa ein Prozent der gesetzlich vorgesehenen Verjährungsfrist verkürzt.

Die Richter hielten es zwar für nachvollziehbar, dass die Post den Code auf eine praktikable und einfach zu handhabende Länge beschränken wolle. Ihres Erachtens besteht aber keine Notwendigkeit, die Gültigkeit der Codes auf 14 Tage zu begrenzen.

„Die Unangemessenheit der angegriffenen Klausel folgt zudem daraus, dass bei Nichtnutzung der mobilen Briefmarke innerhalb der gesetzten Gültigkeitsdauer der ersatzlose Entzug des Anspruchs auf Beförderung der Postsendung folgt.“

Post hat das Urteil bereits umgesetzt

Das Oberlandesgericht ließ keine Revision zu.

Die Deutsche Post hat das Urteil bereits umgesetzt. Auf ihrer Internetseite schreibt sie: „Erworbene Mobile Briefmarken verlieren mit Ablauf des dritten auf den Kauf folgenden Jahres ihre Gültigkeit.“