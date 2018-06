Ist die Freigabe der Allianz-Software ein Rohrkrepierer?

22.6.2018 – Mit großem Medienecho hat Deutschlands größter Versicherungskonzern bereits Ende 2017 bekannt gegeben, dass seine Bestandsführungs-Software allen interessierten Unternehmen freigegeben werden soll. Nun hat der Plan Praxisreife erlangt. Doch die Resonanz in der Branche ist eher verhalten.

Schon im vierten Quartal 2018 können Versicherungs-Unternehmen in Deutschland die Bestandsführungs-Software der Allianz erhalten. „Sie ist dann frei zum Download verfügbar“, sagte Axel Kotulla, Arbeitsdirektor Betriebsorganisation der Allianz Deutschland AG. Gemeinsam will der Konzern mit anderen Assekuranzen eine offene nationale Versicherungsplattform etablieren.

„Die Allianz möchte mit anderen Partnern mit einem offenen System gegen andere Anbieter in den Wettbewerb treten. Wir bauen ein starkes eigenes Ökosystem auf“, so Kotulla. Als wesentliche Konkurrenten nannte der Allianzmitarbeiter SAP Deutschland SE & Co. KG und Guidewire Software Inc. Er warb auf dem MCC-Kongress IT-Optionen für Versicherer 2018 ganz offen um Kunden.

Es sei nun der richtige Moment, einen solchen gemeinsamen Infrastrukturmarkt aufzubauen. Viele Versicherer würden derzeit an der Erneuerung ihrer Basis-IT-Systeme arbeiten. Mit dem Einstieg in die nun frei erhältliche Allianz-Software könnten diese Unternehmen Kosten sparen. Ganz umsonst wird die Kooperation mit der Allianz aber nicht sein.

Lizenzgebühr wird fällig

So verwies Kotulla darauf, dass Partner eine Lizenzgebühr zahlen müssten. Gleichzeitig betonte der Manager aber, dass es keine wirtschaftliche Dominanz des Münchener Versicherers auf der gemeinsamen Plattform geben werde. Im Januar 2018 hatte die Allianz den Verein für Open Source Edition gegründet.

Im 4. Quartal wird nun sowohl eine Oben Source Edition sowie eine Enterpreise Edition bereitgestellt. Die Allianz habe das Allspartensystem ABS (Allianz Business System) weltweit im Einsatz. Das System habe mit 21 Millionen verwalteten Verträgen seine Performance unter Beweis gestellt.

„Das Versicherungs-Kernsystem der Allianz wird in einer Cloud zum Software as a Service entwickelt“, sagte Kotulla.

Anfang 2019 könnte dann der Marktplatz in Betrieb gehen. Er soll kontinuierlich ausgebaut werden. Commodity-Produkte, wie Druckstraße, In- und Exkasso, Tarif-Engine und Produktkonfiguratoren würden der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Damit würden nach dem Prinzip „build once – use multiple“ enorme Skalenwerte gehoben.

Nach seiner Meinung sollten die Assekuranzen nicht zögern. Denn schon in zwei Jahren könnten andere Wettbewerber voraussein. Der Versicherer glaubt, dass nur eine solche starke Plattform mögliche große Angreifer, wie Amazon oder Google, in die Schranken weisen kann. In der Branche ist man hingegen skeptisch, ob die Initiative viele Kunden generieren kann.

Skepsis in der Branche

Mario Krause, Vorstandsvorsitzender der Talanx Systeme AG und Thomas Kühne, Chief Information Officer der Zurich Gruppe Deutschland, machten auf einer Podiumsdiskussion deutlich, dass sie die Initiative der Allianz zwar begrüßen. Sie hätten aber längst eigene Wege zur Modernisierung ihrer Systeme beschritten. Das gelte für viele Assekuranzen in Deutschland.

Kleine Versicherer berichteten am Rande der Konferenz, dass sie scheinbar gar nicht im Fokus der Allianz stehen würden, da es bisher keinerlei Kontakt gegeben habe. Zudem gilt das ABS-System der Allianz als architektonisch überholt. Kotulla versicherte aber, dass die Allianz derzeit auch diese veralteten Strukturen erneuern wolle.

Mit welchen potentiellen Partnern die Allianz schon im Gespräch ist, ließ Kotulla offen.

Demgegenüber hat die Novum GmbH, ein Anbieter von Cloud-System für Versicherer, die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., die Münchener Rück AG und das Beratungsunternehmen KPMG AG als Kunden gewonnen.

Höchste Priorität auch Sicherheit

Achim Heidebrecht, Chief Technology Officer der Novum GmbH, unterstrich dabei, dass die Münchener Rück höchste Priorität auf Sicherheit legen würde. „Wir wurden regelrecht gegrillt“, so der Manager. 10.000 Verträge des Rückversicherers habe das Unternehmen bereits in die Cloud integriert. Dies beweise, dass künftig Cloud-Systemen die Zukunft gehören würde.

Das bestätigt auch die Allianz. Sie geht davon aus, dass über das ABS-System in zwei Jahren 40 Millionen Verträge in der Cloud verwaltet werden. Heidebrecht behauptete, dass mit einer solchen Lösung das IT-Budget um 50 Prozent entlastet werden kann.

Agil im Großraumbüro

Zurich IT-Chef Kühne erläuterte auf dem Kongress, wie man ein Mainframe-System agil modernisiere. Zentrales Problem sei dabei, dass das gesamte Team einschließlich aller Führungskräfte in einem Großraumbüro zusammenarbeiten müsste. Nur so könne die agile Arbeitsmethode in der Praxis verwirklicht werden.

„Dabei muss man auf Nachhaltigkeit achten“, so Kühne. So wäre das Team von einem Coach begleitet worden. Als dieser nach sechs Monaten seine Arbeit einstellte, seien die Mitarbeiter ganz schnell wieder in klassische Arbeitsweisen verfallen. „Wir mussten den Coach für weitere sechs Monate zurückholen“, so Kühne.