Häusliches Arbeitszimmer: Plötzlich Besuch vom Steuerfahnder

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Welche Anlageklassen in den vergangenen zehn Jahren die größten Finanzerträge eingefahren haben, zeigt eine Studie. Trotz der Corona-Pandemie war 2021 ein Rekordjahr, berichten die Autoren. Wie sich jetzt der Ukrainekrieg und steigende Zinsen auswirken. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Eine Hundehalterin hatte nach einem durch ihren Hund verursachten Unfall zunächst nach dem entlaufenen Vierbeiner gesucht. Ihre Personalien hatte sie da noch nicht am Unfallort hinterlassen. Die Frau sollte daher wegen Unfallflucht verurteilt werden. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Welche Investitionen in Technik für einen wirtschaftlich erfolgreichen Vermittlerbetrieb tatsächlich sinnvoll sind, erklärt Unternehmensberater Yannick Leippold. Er nennt auch die Hindernisse und wie man sie überwindet. (Bild: Inka Englisch) mehr ...

19.4.2022 –

Wie sich Vertrieb und Verkauf nach den Corona-Erfahrungen gestalten werden, berichtet eine Expertin in ihrem neuen Buch. Im Erzählstil stellt sie dabei branchenübergreifende Überzeugungen in Frage, sieht aber klare Chancen für die Beratung in der Onlinewelt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...