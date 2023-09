Fünf Tipps für einen gelassenen Arbeitstag

6.9.2023 – E-Mails, Termine und Aufgaben prasseln jeden Tag neu auf Unternehmer und Mitarbeiter ein. Fünf Tipps helfen dabei, nicht in Verzug zu geraten und alle To-dos gut zu organisieren.

Stress gehört auch in der Versicherungswirtschaft oft zum Arbeitsalltag. Laufend neue E-Mails im Postfach, dazu kommen Anrufe und auf dem Display blinkt der nächste Termin aus dem Kalender.

Vielen gelingt es kaum, aus der Kommunikationsflut auszusteigen und alle Aufgaben in den Griff zu bekommen, ohne sich überfordert zu fühlen. Fünf Tipps für mehr Gelassenheit im Alltag hat Simone Stargardt, Trainerin und Inhaberin der Carriere & more private Akademie Südwest GmbH, parat.

Erstens: Schreiben

Planen Sie bereits am Vorabend, was am nächsten Tag zu tun ist. Und zwar schriftlich.

Was auf der To-do-Liste steht, ist aus dem Kopf. So kann der Feierabend entspannt beginnen.

Zweitens: Entscheiden

Lernen Sie, sofort zu entscheiden. Priorisieren Sie jede E-Mail, jeden Anruf und jede Aufgabe.

Simone Stargardt (Bild: Carriere & More/Carola Lenski)

Ein „A“ steht für dringend und wichtig. Ein „B“ für wichtig, aber nicht dringend. Das „C“ schreiben Sie hinter jede Aufgabe, die weder wichtig noch dringend ist.

Drittens: Planen

Verpassen Sie den aufgelisteten Aufgaben einen Termin und eine Priorität.

Nach der A-, B-, C- Priorität planen Sie so den kommenden Tag: A machen Sie selbst, am besten sofort. B erledigen Sie ebenfalls selbst, versehen die Aufgabe aber mit einem Termin.

Für C sind Sie nicht zuständig. Diesen Job delegieren sie oder sie sagen freundlich ab.

Viertens: Puffern

Unvorhergesehenes kann immer geschehen: Ein Termin wird vorverlegt, jemand erkrankt, der Abschluss bei einem wichtigen Kunden gerät in Stocken. Verplanen Sie den Tag deshalb nie komplett, sondern lassen Sie etwa ein Drittel Pufferzeit. Die können Sie dann nutzen für „Auch das noch“-Aufgaben.

Brauchen Sie diesen Puffer nicht, freuen Sie sich einfach über die gewonnene Zeit. Nutzen Sie diese vielleicht Ihre für Weiterbildung, indem Sie einen Fachartikel lesen oder ein Online-Tutorial ansehen.

Fünftens: Einteilen

Auch wenn viele von uns so denken: Wir müssen nicht ständig erreichbar sein.

Planen Sie jeden Tag Offline-Zeitblöcke, um bei geschlossenem E-Mail-Postfach und mit stummgeschaltetem Smartphone konzentriert etwas abarbeiten zu können. E-Mails und Telefonate können Sie in vorab festgelegten Kommunikations-Zeiten erledigen.

Genauso wichtig: regelmäßige Pausen

Dass die Arbeit sich schneller erledigen lässt, wenn Sie auf Pausen verzichten, ist ein Trugschluss. Ganz im Gegenteil: Ohne Pause entsteht viel schneller das Gefühl, unter Druck zu arbeiten. Die Regeneration fehlt, die Konzentration sinkt und es dauert umso länger, bis alles erledigt ist.

Nehmen Sie sich also täglich Zeit für Pausen. Am besten bewegen Sie sich dabei, wenn möglich draußen an der frischen Luft. Die Zeit, die Sie für Ihre Erholung aufwenden, holen Sie anschließend mit neuer Energie schnell wieder auf.