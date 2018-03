Einmal geblitzt, doppelt erwischt

21.3.2018 – Ist auf einem von einer Verkehrs-Überwachungsanlage gefertigten Foto eindeutig zu erkennen, dass ein Autofahrer während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand hält, so ist er wegen dessen verbotswidrigen Nutzung zur Zahlung eines Bußgeldes verpflichtet. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Magdeburg vom 14. Juni 2017 hervor (50 OWi 778 Js 10941/17 (299/17)).

Der Entscheidung lag der Fall eines Autofahrers zugrunde, dem vorgeworfen wurde, nicht nur die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 15 Stundenkilometer überschritten, sondern gleichzeitig verbotswidrig ein Mobiltelefon genutzt zu haben. Als Beweismittel diente ein Foto, das mit Hilfe einer mobilen Verkehrs-Überwachungsanlage angefertigt worden ist.

Fehlender Nachweis?

Gegen den daraufhin erlassenen Bußgeldbescheid legte der Beschuldigte Einspruch ein. Diesen begründete er unter anderem damit, dass ihm anhand des Fotos nicht nachgewiesen werden könne, dass es sich bei dem Gegenstand, welchen er zum Zeitpunkt der Aufnahme am Ohr hielt, um ein Mobiltelefon handelte.

Im Übrigen sei eine verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons auch deswegen nicht nachweisbar, weil auf dem Foto keinerlei Mundbewegung zu erkennen sei.

Solcherlei Spitzfindigkeit ging dem Gericht jedoch zu weit. Es verurteilte den Beschuldigten wegen eines fahrlässigen Geschwindigkeits-Verstoßes sowie wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen das Verbot, während der Fahrt ein Mobiltelefon zu benutzen, zu einer Gesamtgeldbuße in Höhe von 70 Euro.

Erdrückende Beweise

Nach Auswertung des Fotos zeigte sich das Gericht davon überzeugt, dass es sich bei dem Gegenstand, den sich der Beschuldigte zu dem Zeitpunkt als er fotografiert wurde ans Ohr hielt, nur um ein Smartphone gehandelt haben kann. Denn der Gegenstand besitze dessen handelsübliche Form. Außerdem sei eine mittig angeordnete Ladebuchse zu erkennen.

„Für ein Mobiltelefon spricht auch die Art der Lagerung des Gegenstands in der linken Hand. Es gibt keinen Gegenstand, der in gleicher Weise gelagert wird“, so das Gericht.

Die Tatsache, dass auf dem Foto keine Sprechbewegung zu erkennen sei, deute im Übrigen nicht gegen eine Nutzung des Mobiltelefons. Denn Telefonate würden nicht nur durch das Sprechen, sondern auch durch Pausen, in denen einer der Beteiligten schweigt und dem anderen zuhört, geprägt. Es sei deshalb völlig naheliegend, dass eine Fotografie als Momentaufnahme genau diesen und keinen anderen Teil des Telefonats dokumentiere.

Dem Beschuldigten ist es nach Ansicht des Gerichts daher nicht gelungen nachzuweisen, dass er nicht während der Fahrt verbotswidrig telefoniert hat. Er könne folglich wegen eines Verstoßes gegen § 23 Absatz 1a StVO zur Zahlung eines Bußgeldes verurteilt werden.