Diese Fehler sollten beim Verfassen einer Abwesenheitsnotiz vermieden werden

5.6.2024 – „Plansche in der Biskaya und genieße den Rotwein“: Wer als Mailschreiber eine solche Nachricht erhält, ist bestenfalls belustigt und im schlimmsten Fall verärgert. Denn er hat ein Anliegen, das erledigt werden soll. Wie man es besser macht, zeigen einige Tipps zum Verfassen der Notiz.

Sie gehen demnächst in den Urlaub? Oder Sie sind schlicht auf einer Messe oder einer mehrtägigen Geschäftsreise?

Selbst wenn Sie in dieser Zeit hin und wieder in Ihre Mails schauen sollten, schreiben Sie trotzdem eine informative und verbindliche Abwesenheitsnotiz. Denn einige Mailer erwarten, dass Sie schnell reagieren.

So geht es nicht…

Beim Verfassen der Abwesenheitsmail sollten die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Formulierungen vermieden werden. Denn sie helfen dem Empfänger nicht weiter oder könnten einen falschen und ungewollten Eindruck erwecken.

„Ich bin bis zum 11. Mai nicht im Büro.“

Schön, aber was stellt der Mailschreiber mit dieser Information an, wenn es dringend ist? Nennen Sie für diese Fälle einen Vertreter und vor allem dessen Mailadresse, damit der Empfänger Ihrer Nachricht weiterkommt.

„Ich bin dann mal weg.“

Solche und andere humorvolle Formulierungen mögen Ihre Vorfreude auf Urlaub beschreiben, kommen aber bei vielen nicht gut an. Denn wer bei Ihnen anfragt, hat ein Anliegen, das Sie in dem Moment quasi mit einem „Was geht mich das an“ beantworten.

…und hilft dem Empfänger nicht weiter

Ebenfalls kontraproduktiv sind Nachrichten wie

„Bin auf einer wichtigen Geschäftsreise“ oder „Plansche in der Biskaya und genieße den Rotwein“.

Was Sie wo machen, interessiert die meisten Schreiber nicht. In dem Mailkontakt geht es ums Geschäft. Wenn es passt, können Sie die Weiterbildung oder das besondere Urlaubsziel später als Smalltalk am Telefon nachholen. Schreiben Sie schlicht: „Mein Büro ist bis zum 11. Mai nicht besetzt.“ Oder: „Ich bin ab dem 11. Mai wieder erreichbar.“

„Hallo zusammen, ich bin im Urlaub und ab dem 11. Mai wieder für Euch erreichbar.“

Das ist gegenüber Kollegen sicherlich okay. Aber wissen Sie wirklich, dass Ihre Mailadresse in diesen Wochen nur von Bekannten oder bekannten Kunden benutzt wird? Formulieren Sie Ihre Abwesenheitsnotiz verbindlich und neutral: „Lieber Mailer, …“. Übrigens: Auch die Abwesenheitsnotiz sollte die übliche Signatur enthalten.

So wird’s gemacht

Eine gelungene Abwesenheitsnotiz beinhaltet:

den Betreff: Klassisch wird in den Betreff „Abwesenheitsnotiz“ geschrieben.

Die Anrede: Diese sollte je nach Leserkreis formell oder etwas persönlicher formuliert sein.

Einen Dank: Wird der Absender persönlich angesprochen, fühlt er sich wertgeschätzt.

Die Abwesenheit: Klar zu kommunizieren, wann man wieder erreichbar ist, wirkt positiv.

Mögliche Alternativen: Werden Ihre Mails automatisch weitergeleitet oder gelesen? Wenn nicht, wen kann der Absender in dringenden Fällen erreichen? Es empfiehlt sich, dem Kontakt Lösungen für dringende Anfragen anzubieten.

Internationalität: Wenn Sie häufig mit Geschäftspartnern und Kunden aus dem Ausland zu tun haben, sollten Sie nicht vergessen, Ihre Abwesenheitsnotiz auch in anderen Sprachen zu verfassen – oft reicht englisch.