Auszeichnungen für hervorragende Vertriebssoftware

24.5.2024 – Bei der diesjährigen Preisverleihung des „Eisenhut-Award“ wurde die Swiss Life Deutschland und die Ergo mit Gold ausgezeichnet. Silber ging an Finanzportal24 und BAVonline. Bronze erhielt die Alte Leipziger. Zudem wurden sechs Vertriebstools von 3Pace, BAVonline, Finanzportal24, Signal Iduna, Skendata und Vinlivt ausgezeichnet.

Der Kubi e.V. hat, wie im Vorjahr zusammen mit der Versicherungsforen Leipzig GmbH (VersicherungsJournal 5.6.2023), erneut die „Eisenhut-Awards“ für die beste Vertriebssoftware vergeben.

Die Auszeichnungen wurden in den Abstufungen „Gold“, „Silber“ und „Bronze“ in Rothenburg ob der Tauber bereits zum 23. Mal seit 2000 verliehen. 2020 und 2021 hatte der Wettbewerb Corona-bedingt eine Pause eingelegt.

Programme von Ergo und Swiss Life mit „Gold“

Mit „Gold“ wurde die Software „Finanzplan“ zur ganzheitlichen Beratung der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH ausgezeichnet. Im Vorjahr hatte die Beratungssoftware zum dritten Mal einen Platin-Award bekommen. Diesen erhält, wer drei Mal in Folge einen Award in Gold überreicht bekommen hat.

Das andere mit Gold bedachte Tool stammt von der Ergo Group AG und fiel in die Rubrik „Innovation & Learning“. Im Vorjahr war die Software „VR-sales-Training“ bereits mit „Silber“ ausgezeichnet worden. Sie hatte „Begeisterung in der Jury“ ausgelöst.

Unterstützt von einer VR-Brille würden Fortbildungsmodule zu Verhaltensweisen und zur Akquise angeboten, wobei zwischen unterschiedlichen Kundentypen (Avataren) gewählt werden könne. KI-gestützt „wurde so der (in der Kindheit verlorene) Spaß am Lernen und der Spaß am Gelernten aktiviert“, hatten die Juroren vor Jahresfrist herausgestellt.

Zweimal „Silber“, einmal „Bronze“ für Altersvorsorge-Software

„Silber“ wurde an zwei Tools vergeben.

In der Kategorie „betriebliche Altersvorsorge“ erhielt „bav | guard“ der BAVonline GmbH die Auszeichnung. Nach eigenen Angaben unterstützt die Lösung „Unternehmen bei der anbieterübergreifenden Verwaltung ihrer betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und bietet gleichzeitig Beratern zahlreiche Vorteile. Durch Automatisierung von Prozessen und verbesserter Dokumentenverwaltung werden die Arbeitsabläufe effizienter gestaltet und Prozesskosten reduziert.“

„Silber“ ging auch an den „Finanzplaner Online“ der Finanzportal24 GmbH in der Kategorie „Altersvorsorge“. Dabei handelt es sich um eine modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt.

„Bronze“ in der Kategorie „Altersvorsorge“ erhielt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. für „E@SY WEB LEBEN“.

Sechs Auszeichnungen für Vertriebstools

Darüber hinaus wurden sechs Vertriebstools mit einer nicht weiter differenzierten „Auszeichnung“ bedacht.

In diese Kategorie gehören den Angaben zufolge „kleinere Applikationen zu innovativen Beratungsthemen oder mit innovativen Lösungsansätzen – etwa zur Bedürfniserhebung, Bedürfnisdeckung et cetera, die nicht in die restlichen Rubriken fallen“ würden.

Zu den ausgezeichneten Tools gehörten unter anderem „two | forty“ von BAVonline, „Lohnoptimierung/bAV“ von Finanzportal24 und „IIINITY“ der 3Pace AI & Development GmbH. Gleiches gilt auch für „Upselling KV“ der Signal Iduna Lebensversicherung AG, „EngergyCheck“ der Skendata GmbH und „Vinlivt Kunden-App & Sales Hub“ der Vinlivt GmbH.

Hohe Ausfallquote bei der „Vorsorgeberatung für Frauen“

Zum Testprozedere teilten die Award-Initiatoren mit, dass die angemeldeten Softwarelösungen in einer mehr-monatigen Prüfungsphase auf Herz und Nieren getestet worden seien. Eine Einladung zum Finale habe nur erhalten, wer alle Zwischenprüfungen erfolgreich habe absolvieren können.

Die Award-Initiatoren teilten ferner mit, dass auch in diesem Jahr die Vorprüfungen in Bezug auf die „Vorsorgeberatung für Frauen“ für eine Vielzahl „eine (zu) große Hürde“ gewesen seien. „Speziell bei der Witwenversorgung hätten sich große Wissenslücken – offenbart. Dennoch hätten einige Assekuranzgrößen, Start-Ups und Erstbewerbungen ausgezeichnet werden können.