Abkehr vom Multitasking: So lässt sich richtig pausieren und kreativ erholen

17.12.2024 – Die ständige Informationsflut im Berufsalltag belastet und schmälert auf Dauer Produktivität und Wohlbefinden. Regelmäßig Pausen einzulegen, hilft, den Kopf freizubekommen und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Dies gelingt im Alltag, aber auch, wenn längere Pausen wie die Weihnachtszeit kreativ genutzt werden.

Unser Gehirn ist immer aktiv, reagiert auf Impulse unserer fünf Sinne. Jeder kennt das: Eigentlich ist das Restaurant gemütlich, die Begleitung ist unterhaltsam – aber der Blick geht immer wieder zum großen Bildschirm. Und dann springt die Aufmerksamkeit andauernd vom Gesprächspartner zum Fernsehen und zurück.

Im Berufsalltag ist entscheidend, regelmäßig Pausen einzulegen

Im Berufsalltag gibt es noch viel mehr Sender: die Geräuschkulisse, die Mails, das Telefon, die Kollegen, das Meeting. Das Gehirn ist von Informationen überflutet. Und deshalb versuchen viele sogenanntes Multitasking. Um beim Beispiel zu bleiben: essen, reden und fernsehen gleichzeitig.

Vom Geschmack bekommen wir dann meist nichts mehr mit, weil unsere Aufmerksamkeit ständig zwischen Reden und Bildschirm hin und her geht. Das ist zum einen extrem anstrengend, zum anderen bekommen wir von beiden nicht alles mit.

Deshalb ist es im Berufsalltag entscheidend, regelmäßig Pausen einzulegen, die Informationsflut mal zu bremsen, um die Produktivität und das Wohlbefinden zu steigern. Doch wie macht man richtig Pause? Und wie kann die Weihnachtszeit genutzt werden, um sich kreativ zu erholen? Hier sind einige Tipps, die helfen können.

Richtig pausieren im Alltag

Erstens: kurze, regelmäßige Pausen. Studien zeigen, dass kurze Pausen von fünf bis zehn Minuten alle 60 bis 90 Minuten die Konzentration und Kreativität fördern. Stehen Sie auf, dehnen Sie sich oder schnappen Sie kurz frische Luft. Diese kleinen Auszeiten helfen, neue Energie zu tanken, den Kopf „frei“ zu bekommen und mit einer neuen Frische und Perspektive an das Thema ranzugehen.

Zweitens: Digital Detox. Während Ihrer Pausen sollten Sie sich von Bildschirmen fernhalten. Legen Sie Ihr Smartphone beiseite und vermeiden Sie es, Mails zu checken, Minesweeper zu spielen oder Ihren Urlaub online zu planen. Stattdessen können Sie einfach die Augen schließen, die Umgebung wahrnehmen oder sich in Ruhe einen neuen Tee holen.

Drittens: Achtsamkeit üben. Nutzen Sie Pausen, um Achtsamkeit zu praktizieren. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem oder die Geräusche um Sie herum. Diese Technik kann helfen, Stress abzubauen und die Gedanken zu klären.

Viertens: soziale Interaktion. Verbringen Sie die Pausen mit Kollegen. Ein kurzes Gespräch oder ein gemeinsames Lachen kann die Stimmung heben und das Teamgefühl stärken. Und ein kurzer Austausch kann Sie auf neue Ideen bringen.

Kreative Erholung …

Die Weihnachtszeit bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich kreativ zu erholen und neue Inspiration zu finden.

Erstens: Nehmen Sie sich Zeit für Hobbys, die Sie vielleicht vernachlässigt haben. Ob Malen, Schreiben, Basteln oder Musizieren – kreative Tätigkeiten fördern nicht nur die Entspannung, sondern auch die geistige Flexibilität. Manchmal kommt man in einen Flow, was vor allem bedeutet, dass sich der Verstand wenig einmischt und wirklich Pause macht.

Zweitens: Nutzen Sie die Feiertage, um sich in der Natur zu bewegen. Mit dem Körper bringt man auch seine Gedanken wieder in Gang. Neue Orte sorgen für kreative Anregungen. So ist ein Spaziergang im Winterwald oder ein Ausflug in die Berge nicht nur erholsam, sondern führt zu neuen Ideen und Perspektiven.

… in der Weihnachtszeit

Drittens: Lernen Sie von anderen, indem Sie Biographien von anderen Unternehmern lesen. Deren Erfolgswege bringen Sie auf neue Ideen für Ihr Maklerbüro. Die Beschreibung ihres Erfolges motiviert und lenkt Sie aus den Routinen Ihres beruflichen Alltags.

Viertens: Nutzen Sie die ruhige Zeit am Jahresende, um über Ihre beruflichen und persönlichen Ziele nachzudenken. Diese Reflexion schärft den Fokus. Planen Sie, welche ersten (wenigen!) Schritte im Januar und Februar notwendig und machbar sind.