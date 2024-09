BVK sieht Vermittler nach Altersvorsorgereformen stärker gefordert

26.9.2024 – Die Regierungskoalition hat sich die Reform der gesetzlichen, betrieblichen und geförderten privaten Altersversorgung vorgenommen und einen ersten Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute ist verunsichert, was von den Vorhaben noch umgesetzt werden kann.

Die Regierungskoalition will am Freitag im Deutschen Bundestag ihr sogenanntes Rentenpaket II (VersicherungsJournal 30.5.2024, 27.8.2024) in erster Lesung zur Diskussion stellen.

Im Kern geht es um die dauerhafte Haltelinie beim Rentenniveau von 48 Prozent und den langfristigen Aufbau eines Generationenkapitals im Volumen von über 200 Milliarden Euro. Aus den daraus fließenden Erträgen sollen ab Mitte der 2030er Jahre Beitragssteigerungen in der gesetzlichen Rentenversicherung gedämpft werden. Eine Haltelinie beim Rentenbeitrag soll es nicht geben.

Skepsis beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute

Michael H. Heinz (Bild: Brüss)

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) äußerte sich dazu am Mittwoch in einem Hintergrundgespräch in Berlin.

Präsident Michael H. Heinz zeigte sich nach den jüngsten schlechten Wahlergebnissen besondere für die FDP und Bündnis 90/Die Grünen verunsichert, was in der Altersvorsorge noch umgesetzt werden kann.

Mit Rätselraten begegnet der BVK vor allem den Aufbau des Generationenkapitals. Konkrete schlüssige Berechnungen lägen nicht vor. Und woher Finanzminister Christian Lindner (FDP) zehn oder zwölf Milliarden Euro noch in diesem Jahr nehmen wolle, stehe in den Sternen.

Die Regierung hofft, auch im Fall einer Schuldenaufnahme dank der guten Bonität Deutschlands über den Schuldendienst hinaus positive Erlöse realisieren zu können. Ob wirklich ab Mitte der 2030er Jahre jährlich zehn Milliarden Euro an die gesetzliche Rentenversicherung zur Beitragsglättung fließen können, ist bislang offen.

BVK sieht beim Betriebsrentenstärkungsgesetz II gute Ansätze

Bei der Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge (28.8.2024, Medienspiegel 16.9.2024) warte man jetzt auf den Referentenentwurf, sagte Heinz. Zum Teil seien bislang von Regierungsseite unterschiedliche Signale gekommen.

Beim Betriebsrentenstärkungsgesetz II (19.9.2024) gebe es gute Ansätze, von der vor allem Geringverdiener profitieren würden. So würde die Einkommensgrenze bei Geringverdienern durch eine Koppelung an die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung dynamisiert und der Förderhöchstbetrag angehoben werden.

Der BVK vermisst hier aber noch, dass Betriebsrenten im Alter nicht komplett zum Schonvermögen zählen würden „Dies würde gerade die Motivation bei Geringverdienern für die bAV erhöhen“, sagte Heinz.

Die lebenslangen Fixkosten sollten durch lebenslange garantierte Einnahmen gedeckt sein. Marco Seuffert, BVK

Beratungskompetenz dürfte auf jeden Fall stärker gefordert sein

Marco Seuffert (Bild: Brüss)

Werden alle drei Gesetzesvorhaben von der Ampelregierung tatsächlich wie angedacht umgesetzt, rechnet der BVK mit einem erhöhten Beratungsbedarf auf die Versicherungsvermittler zukommen. BVK-Vizepräsident Marco Seuffert sagte, ein höherer Beratungsaufwand sei aber keineswegs als negativ zu bewerten.

„Gerade in Verbindung mit den angedachten Erweiterungen innerhalb der privaten Altersvorsorge bleibt eine umfassende Beratung durch fachkundige Experten essenziell.“ So könne das angedachte Altersvorsorgedepot zwar erhöhte Renditechancen am Kapitalmarkt beinhalten, aber es gebe auch erhöhte Risiken.

Nur durch eine umfangreiche Beratung könne gewährleitet werden, dass das aktienbasierte Altersvorsorgedepot von der Risikobereitschaft her in das Gesamtkonzept passe, sagte Seuffert. „Die lebenslangen Fixkosten sollten durch lebenslange garantierte Einnahmen gedeckt sein.“