Boom bei Solaranlagen – Wie Vermittler davon profitieren

5.8.2024 – Die Zahl der in Deutschland installierten Photovoltaikanlagen ist per Ende April gegenüber dem Vorjahresmonat um 30 Prozent auf 3,4 Millionen gestiegen. Dementsprechend nehmen die Risiken zu. Wie Versicherungsagenten und -Makler sich den zunehmenden Bedarf zunutze machen können, ist das Thema des nächsten VersicherungsJournal-Extrablatts.

Schon Ende 2022 hatten fast fünf Prozent der Privathaushalte ihre Solaranlagen (1,8 Millionen Stück) an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Damit haben sie Einnahmen von durchschnittlich über 2.000 Euro pro Jahr erzielt.

Ende April 2024 waren in Deutschland 3,4 Millionen Photovoltaikanlagen (plus „Balkonkraftwerke“) installiert – 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die in 2023 importierten Anlagen hatten einen Wert von knapp 3,6 Milliarden Euro. Das meldet das Statistische Bundesamt (Destatis).

Millionen neue Stromproduzenten

Bei diesem Boom der erneuerbaren Energien verlagert sich die Produktion von Strom und Wärme immer mehr von den – für die meisten Versicherungsvermittler unerreichbaren – großen Energiekonzernen zu kleineren Produzenten – und damit der Zielgruppe vieler Versicherungsvertreter und -Makler.

Die alternativen Energieerzeuger reichen vom Mieter mit dem „Balkonkraftwerk“ über den Eigenheimbesitzer mit dem Solardach, die Wohneigentümergemeinschaft mit der Wärmepumpe und den Wallboxen zum Laden von Elektroautos, den Landwirt mit einer Biogasanlage bis zur Eigentümergemeinschaft eines Bürgerwindparks oder einer Nahwärmeversorgung.

Wir haben hier also eine bunt gemischte Zielgruppe mit großem Informations- und Absicherungsbedarf. Wie sich Vermittler ihren Anteil an dem stark wachsenden Markt erobern können, ist Thema des kommenden Extrablatts. In den Heft werden viele Facetten des Themas aus Vertriebssicht beleuchtet.

Konzepte in Konkurrenz

Dazu gehört zum Beispiel, wie sich die verschiedenen Konzepte der Absicherung von Photovoltaik-Anlagen unterscheiden, welche Leistungskriterien im Produktvergleich relevant sind und welche unabhängigen Vergleiche am Markt verfügbar sind.

Häufig sind individuelle Lösungen gefragt, das zeigt das Beispiel einer Nahwärmeversorgung, die durch eine Hackschnitzelanlage befeuert wird. Zwei Praktiker erläutern, was etwa beim Versichern von privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Solaranlagen, Biogas oder Windkraft zu beachten ist.

So kommt das Extrablatt zu Ihnen

Das VersicherungsJournal-Extrablatt 3|2024 mit dem Titel „Erneuerbare Energien absichern – Boom bei den Risiken und viele neue Kunden“ kann als Druckausgabe bis zum 15. August über dieses Formular bestellt werden – und steht ab dem 26. August als E-Paper im PDF-Format im Internet zum Herunterladen bereit.

Das Heft ist – im Inlandsbezug – kostenfrei. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt. Premium-Abonnementen des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.