Liegen die Beitragserhöhungen der Debeka deutlich über dem Schnitt?

19.11.2024 – Auf Kunden der Debeka kommen zum Jahresbeginn Anpassungen von bis 26 Prozent in der privaten Krankenversicherung zu. Dies berichten Medien und Makler. Der Versicherer hält sich bedeckt.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. meldete vor einigen Wochen, dass die Versicherungsgesellschaften die Beiträge erhöhen müssen. Auf rund zwei Drittel der Privatversicherten kämen ab Januar höhere Kosten zu, hieß es. Aufschläge von 18 Prozent seien möglich. Die durchschnittliche Anpassung liege bei rund zwölf Prozent (VersicherungsJournal 27.9.2024).

Kunden des Debeka Krankenversicherungsvereins a.G. müssen wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen. Dies berichten zumindest Medien und Makler und legen Beispielsrechnungen und Kundenanschreiben vor.

Beihilfe-Partner: Beitragserhöhungen bis zu 26 Prozent

„Die Beiträge der Debeka in der PKV für Beamte und beihilfeberechtigte Personen sowie Angestellte werden ab dem 1.1.2025 stark erhöht. Die Beitragserhöhungen für Neukunden werden bis zu 26 Prozent (je nach Tarif- und Alter) betragen. Bei Bestandskunden kann die Erhöhung sogar noch deutlicher ausfallen“, schreibt beispielsweise die Beihilfe-Partner AG auf ihrer Internetseite.

Ein dort veröffentlichtes Vergleichsangebot zeigt eine Anpassung von knapp 21 Prozent auf 394,34 Euro für den Tarif „B30, B20K, WL30, WL20K, BC“. Erstellt wurde das Angebot für einen Bundesbeamten mit 50 Prozent Beihilfehöhe. Der Gesamtbeitrag gilt für die Kranken- und die Pflegeversicherung. Letztere steigt von 37,60 Euro auf 38,15 Euro.

Bei dem Beispiel steht ein monatliches Plus von insgesamt 68,21 Euro zu Buche. Für die meisten Kunden mit Beihilfeanspruch bedeuteten die Erhöhungen einen Mehraufwand von 60 Euro bis 90 Euro pro Monat, meldet der Makler.

Beamtenservice.de: Anpassungen liegen bei gut 17 Prozent

Auch die Beamtenservice.de GmbH berichtet auf ihren Internetseiten von den Anpassungen. Wie sich diese auswirken, wird anhand von zwei Beispielkunden gezeigt.

Demnach muss ein 24-jähriger Bundesbeamter mit 50 Prozent Beihilfe ab Januar für „B30, B20K, BC“ und die Pflegeversicherung zusammen 17,55 Prozent oder knapp 60 Euro mehr zahlen. Sein Monatsbeitrag liegt damit künftig bei 336,84 Euro.

Für einen 35-jährigen Beamten mit 50 Prozent Beihilfe wird es für „B30, B20K, WL30, WL20K, BC, KHT 15“ plus Pflegeversicherung 17,3 Prozent und damit 68 Euro teurer. Sein Monatsbeitrag klettert auf 394,34 Euro.

Ferner müssten Kunden, die bei der Debeka eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen hätten, ebenfalls mit einer ordentlichen Beitragsanpassung rechnen, heißt es. Als Nachweis ist ein aktuelles Schreiben des Versicherers abgebildet. Statt 39,90 Euro sind hier ab Jahreswechsel 44,28 Euro aufzuwenden.

Focus.de: Beitragssteigerungen betragen bis zu 25 Prozent

Die Redaktion von Focus.de meldet in einem Online-Beitrag Steigerungen von 20 bis 25 Prozent „für nahezu alle Kunden“ der Debeka. Ein Beamter solle ab Januar mindestens 70 Euro Aufschlag bezahlen. Bei Angestellten, Selbstständigen und Freiberuflern könnten es auch 125 Euro und mehr im Monat sein, wird berichtet.

Die Debeka sei aber kein Einzelfall, viele andere Versicherer würden ihre Beiträge ebenfalls deutlich erhöhen. Exemplarisch wird eine Beispielrechnung für den Tarif „KU600, ZU10, SBA, KT43, SE, PT1, PTE“ der Württembergischen Krankenversicherung AG angeführt. Hier steigt der Monatsbeitrag um 16,38 Prozent auf 975,30 Euro.

Wir gehen davon aus, dass sich aufgrund der gestiegenen Leistungsausgaben kein Krankenversicherer dieser Situation entziehen kann. Unternehmenssprecherin der Debeka

Debeka: Keine Details zu höheren PKV-Beiträgen

Die VersicherungsJournal-Redaktion hat die Debeka um eine Stellungnahme gebeten. Gefragt wurde auch nach den Erhöhungen im Schnitt und in der Spitze sowie den betroffenen Tarifen. Um Fehlinformationen bei den Versicherten zu vermeiden, möchte man zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Details nennen, antwortet eine Unternehmenssprecherin, „denn natürlich ist der Anpassungsbedarf von verschiedenen Faktoren abhängig und nicht bei allen Mitgliedern gleich“.

„Auch die PKV kann sich der hohen Inflation im Gesundheitswesen natürlich nicht entziehen – aus dem Bereich der GKV ist dies ja bereits länger zu lesen. Daher werden auch wir die Beiträge in der Vollversicherung zum Jahreswechsel anpassen müssen. In der Zusatzversicherung ist dies jedoch nicht in allen Tarifen erforderlich, in der Pflegepflichtversicherung wird es keine Änderung geben“, sagt sie.

„Der PKV-Verband hat bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass die Beitragsanpassung für Versicherer, die zum 1. Januar die Beiträge anpassen, bei durchschnittlich 18 Prozent liegen wird. In dieser Zahl ist auch die Debeka enthalten“, so die Sprecherin.

„Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass sich aufgrund der gestiegenen Leistungsausgaben kein Krankenversicherer dieser Situation entziehen kann und alle Anbieter früher oder später einen Anpassungsbedarf haben. Auch wenn die Anpassungen zum Jahreswechsel noch nicht bei allen Unternehmen umgesetzt werden, wird sich der Effekt bei den nächsten Anpassungen zeigen.“